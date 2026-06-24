Печень предупреждает тихо: эти сигналы нельзя игнорировать

Печень участвует в метаболизме, обезвреживании опасных веществ, выработке желчи и хранении питательных веществ, но при сбоях долго может не подавать очевидных сигналов болезни. Врач-гепатолог Мария Петраченкова рассказала «Рамблеру», как болит печень, почему дискомфорт появляется не всегда и какие симптомы требуют срочной диагностики.

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Почему важно понимать, как болит печень

Печень — один из самых загруженных органов. При нарушении её работы страдают многие процессы обмена веществ.

Главная проблема в том, что печень может долго выполнять свои функции даже при серьёзном поражении. Болезни печени часто развиваются тихо: человек может чувствовать лишь усталость, лёгкую тошноту или снижение аппетита и списывает это на стресс или плохой сон.

«При вирусных гепатитах и хронических заболеваниях печени симптомы часто бывают неспецифичными, их легко пропустить. Боли при этом может вообще не быть. К моменту, когда она появляется, поражение печени часто уже значительное». Петраченкова Мария Юрьевна врач-гастроэнтеролог, гепатолог

Где находится печень и где ощущается боль

Печень расположена в правом верхнем квадранте живота — под рёбрами справа. Небольшая часть органа заходит за срединную линию, но основной объём — справа. Именно там чаще всего и ощущается дискомфорт.

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Боль в области печени обычно описывают как:

тупую или ноющую;

распирающую или давящую;

похожую на тяжесть после еды;

постоянную или возникающую волнами.

Иногда неприятные ощущения отдают в правую лопатку, плечо или спину. Это связано с тем, что нервы, расположенные в диафрагме и капсуле печени, пересекаются с нервами, идущими к плечу и лопатке.

«Важно помнить: боли в правом боку далеко не всегда указывают именно на печень. В этой же области находятся желчный пузырь, часть кишечника, правая почка и нижние рёбра с межрёберными нервами. Без обследования определить источник боли невозможно», — дополняет врач.

Может ли печень болеть на самом деле

Это один из самых частых вопросов, и ответ на него неочевидный.

«В паренхиме (функциональной ткани) болевых рецепторов нет, поэтому сама по себе печень болеть не может», — говорит специалист.

Боль в области печени чаще возникает не в самой ткани, а:

если растянута капсула печени — плотная оболочка, которая покрывает орган снаружи и богата нервными окончаниями;

— плотная оболочка, которая покрывает орган снаружи и богата нервными окончаниями; если орган увеличен из-за воспалительного процесса или накопления жира;

или накопления жира; если в патологический процесс вовлечены желчные протоки или желчный пузырь;

или желчный пузырь; при давлении увеличенной печени на соседние структуры.

«Отдельно важно понимать: выраженность боли не отражает тяжесть болезни. У человека может быть серьёзное поражение печени без боли, а резкая боль в правом боку часто оказывается признаком желчнокаменной болезни или другой острой патологии вне печёночной ткани», — поясняет врач-гепатолог.

Как болит печень при разных состояниях

Жировой гепатоз

Это накопление жира в клетках печени. Его ещё называют НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) или стеатозом. Чаще всего он связан с лишним весом, инсулинорезистентностью, диабетом 2-го типа и метаболическим синдромом.

При жировом гепатозе боли часто вообще нет. Человек может замечать лишь тяжесть или распирание в правом подреберье, вздутие живота, повышенную утомляемость. Иногда неприятные ощущения усиливаются после жирной еды или переедания, но это не универсальный симптом: у многих жировой гепатоз протекает полностью бессимптомно годами.

Вирусные гепатиты

Это воспаление печени, вызванное вирусами. Гепатиты B и C могут долго протекать без симптомов: хроническое течение часто не проявляется до стадии выраженного фиброза или цирроза.

При остром процессе картина другая. Симптомы гепатита B при остром течении включают боль в животе, тошноту и рвоту, тёмную мочу, светлый стул, усталость, лихорадку и желтушность кожи. Симптомы появляются в среднем через 90 дней после заражения, возможный диапазон — 60–150 дней. При этом у многих людей хроническая инфекция протекает бессимптомно на протяжении многих лет.

Алкогольный гепатит и алкогольное поражение печени

Это воспаление печени, вызванное длительным или неумеренным употреблением алкоголя. Он может сопровождаться болью или тяжестью справа, слабостью, повышением температуры, желтухой, тошнотой и рвотой.

Длительное употребление алкоголя повышает риск фиброза и цирроза. Если есть подозрение на алкогольный гепатит, продолжать пить крайне опасно. Отказ от алкоголя в таком случае — не просто рекомендация, а необходимое условие лечения.

Цирроз

Это состояние, при котором здоровая ткань печени замещается рубцовой. Рубцовая ткань не выполняет функции печени, и орган постепенно теряет способность нормально работать. На ранних стадиях симптомов может не быть вовсе. При прогрессировании появляются усталость, зуд кожи, потеря аппетита, тошнота и рвота, дискомфорт над областью печени, асцит (скопление жидкости в животе), тёмная моча и желтуха. Боль при циррозе чаще возникает не в самом начале болезни, а также по мере прогрессирования.

© Nadzeya Haroshka

Желчнокаменная болезнь и желчные протоки

Боль при желчнокаменной болезни принципиально отличается от той, которую описывают при поражении печёночной ткани. Она чаще острая, приступообразная, возникает внезапно — часто после жирной еды, — может отдавать в правую лопатку или плечо, сопровождаться тошнотой и рвотой.

Если камень перекрывает желчный проток, картина становится серьёзнее: появляется желтушность кожи, моча темнеет, стул становится светлым, может подняться температура. Это уже острое состояние, при котором нужна немедленная помощь. Проблема в желчном пузыре или желчных протоках — одна из самых частых причин острой боли в правом боку, которую ошибочно принимают за больную печень.

Острые состояния

Резкая и сильная боль в правом боку может быть признаком неотложных состояний:

абсцесса печени;

травмы органа;

закупорки желчных протоков;

острого холангита (воспаления желчных протоков);

опухолевого процесса;

тромбоза сосудов печени.

Если боль резкая и быстро усиливается, сопровождается высокой температурой, рвотой, падением давления или спутанностью сознания, нужно срочно вызвать скорую помощь.

Сопутствующие симптомы проблем с печенью

По данным Mayo Clinic, к признакам проблем с печенью относят желтоватый оттенок кожи и белков глаз, боль и отёк живота, зуд кожи, тёмную мочу, светлый стул, хроническую усталость, тошноту и рвоту. Эти симптомы могут появляться как вместе, так и по отдельности.

Полный список признаков, на которые стоит обратить внимание:

желтушность кожи и белков глаз;

изменение цвета кожи — землистый или желтоватый оттенок;

— землистый или желтоватый оттенок; тёмная моча (цвета чая или пива);

светлый или глинистый стул;

зуд кожи без видимой причины;

без видимой причины; тошнота и рвота;

потеря аппетита;

необъяснимая слабость и быстрая утомляемость;

потеря веса без изменений в питании;

без изменений в питании; вздутие живота;

увеличение живота из-за асцита;

отёки ног;

синяки и кровоточивость;

сосудистые звёздочки на коже;

покраснение ладоней;

спутанность сознания, сонливость, заторможенность.

При хронических заболеваниях печени человек может долго замечать только усталость, тяжесть справа и периодическую тошноту. Именно поэтому даже неяркие симптомы, которые не проходят неделями, — повод для обследования.

Как отличить печёночную боль от боли в других органах

Боли в правом боку могут исходить из разных источников. Вот основные отличия, но помните: точное разграничение возможно только после осмотра врача и обследования.

Печень. Тупая, ноющая, распирающая боль в правом подреберье. Связана с увеличением органа, воспалительным процессом или растяжением капсулы. Часто сопровождается слабостью, тошнотой, изменением цвета кожи или мочи.

Связана с увеличением органа, воспалительным процессом или растяжением капсулы. Часто сопровождается слабостью, тошнотой, изменением цвета кожи или мочи. Желчный пузырь. Приступообразная, интенсивная боль, возникающая после жирной еды. Может отдавать в правое плечо или лопатку, сопровождается тошнотой и рвотой.

интенсивная боль, возникающая Может отдавать в правое плечо или лопатку, сопровождается тошнотой и рвотой. Поджелудочная железа. Боль чаще сильная, может быть опоясывающей — уходить в спину. Ухудшается после еды, сопровождается многократной рвотой.

Ухудшается после еды, сопровождается многократной рвотой. Желудок и двенадцатиперстная кишка. Боль связана с приёмом пищи или голодом, может сопровождаться изжогой и кислой отрыжкой.

может сопровождаться изжогой и кислой отрыжкой. Позвоночник, мышцы, рёбра. Боль усиливается при движении, поворотах, наклоне, глубоком вдохе или надавливании на рёбра, не зависит от еды.

поворотах, наклоне, глубоком вдохе или надавливании на рёбра, не зависит от еды. Почка. Боль может отдавать в пах или поясницу, сопровождаться изменением мочеиспускания, температурой.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Есть симптомы, при которых ждать нельзя. Нужно срочно обратиться к врачу или вызвать скорую, если:

боль резкая, сильная или быстро нарастает;

боль усиливается и не проходит несколько часов;

появилась высокая температура вместе с болью в животе;

есть желтушность кожи или белков глаз;

моча потемнела, а стул стал светлым;

возникла многократная тошнота и рвота;

появилась рвота с кровью или чёрный стул;

есть выраженная слабость, обморок, потемнение в глазах;

живот резко увеличился, появились отёки ног;

возникла спутанность сознания, сонливость, заторможенность;

боль появилась после травмы живота;

симптомы возникли на фоне беременности, хронического гепатита, цирроза или приёма потенциально токсичных лекарств.

Диагностика: какие обследования помогают найти причину

По данным Mayo Clinic, диагностика заболеваний печени может включать анализы крови, методы визуализации и в отдельных случаях — биопсию. Конкретный план обследования зависит от симптомов и предполагаемой причины.

Врач может назначить:

биохимический анализ крови — аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), альбумин;

общий анализ крови;

коагулограмму (оценка свёртываемости);

анализы на вирусные гепатиты B и C;

ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости;

эластографию — для оценки степени фиброза;

компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы при необходимости уточнить картину;

эндоскопические исследования при подозрении на осложнения;

биопсию печени в отдельных случаях.

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Важный момент: слабая боль или её полное отсутствие не исключают серьёзного заболевания. Именно поэтому при стойких симптомах, даже лёгких, нужна диагностика, а не самонаблюдение.

Лечение: что можно и чего нельзя делать

Как отмечает Cleveland Clinic, заболевания печени и их причины очень разнообразны: инфекции, алкоголь, метаболические нарушения, токсическое воздействие. Именно поэтому лечение всегда зависит от конкретной причины: универсальной схемы не существует.

Общие принципы по основным состояниям:

Вирусные гепатиты. Нужны специфическая диагностика, наблюдение у гепатолога, а при показаниях — противовирусная терапия.

Нужны специфическая диагностика, наблюдение у гепатолога, а при показаниях — противовирусная терапия. Жировой гепатоз. Основой часто становятся снижение веса, коррекция питания, физическая активность, контроль уровня сахара и холестерина.

Основой часто становятся снижение веса, коррекция питания, физическая активность, контроль уровня сахара и холестерина. Алкогольное поражение печени. Ключевой шаг — полный отказ от алкоголя. Без этого любое другое лечение малоэффективно.

Ключевой шаг — полный отказ от алкоголя. Без этого любое другое лечение малоэффективно. Желчнокаменная болезнь. Тактика зависит от ситуации: наблюдение, медикаментозная терапия или хирургическое лечение.

Тактика зависит от ситуации: наблюдение, медикаментозная терапия или хирургическое лечение. Цирроз. Лечат причину, контролируют осложнения, регулярно наблюдают пациента.

При боли в правом боку нельзя самостоятельно принимать сильные обезболивающие, желчегонные препараты, антибиотики и большие дозы парацетамола — без консультации врача это может навредить. Парацетамол в высоких дозах токсичен для печёночной ткани, а при уже имеющемся её поражении риск повышается.

Также стоит избегать советов «почистить печень», «восстановить её за неделю» или «пропить курс гепатопротекторов для профилактики». Ни один из этих подходов не заменяет диагностику и лечение, назначенное врачом.

Профилактика заболеваний печени

Многие болезни печени можно предупредить или существенно замедлить их развитие. Вот что реально помогает:

ограничить или полностью исключить алкоголь;

поддерживать здоровый вес: лишние килограммы повышают риск жирового гепатоза;

лишние килограммы повышают риск жирового гепатоза; регулярно двигаться;

контролировать уровень сахара в крови, холестерин и давление;

холестерин и давление; вакцинироваться от гепатита B при наличии показаний;

не использовать общие иглы, бритвы, маникюрные инструменты;

осторожно относиться к лекарствам и биологически активным добавкам (БАДам): некоторые из них могут негативно влиять на печень;

не сочетать алкоголь с препаратами, потенциально токсичными для печени;

потенциально токсичными для печени; проходить обследование при факторах риска: ожирении, диабете, семейном анамнезе, контакте с вирусными гепатитами;

при факторах риска: ожирении, диабете, семейном анамнезе, контакте с вирусными гепатитами; обращаться к врачу при стойком дискомфорте в правом подреберье, даже если боль несильная.

Главное о боли в печени

Печень редко болит на ранних стадиях. Сама печёночная ткань содержит мало нервных окончаний, поэтому боль в области печени чаще возникает из-за растяжения капсулы, воспалительного процесса, увеличения органа или вовлечения желчных путей, а не из-за поражения клеток напрямую.

Боли в правом боку не всегда означают проблему именно с печенью: желчный пузырь, поджелудочная железа, почка, рёбра и мышцы дают схожие ощущения. Разобраться, откуда именно исходит боль, можно только после осмотра и обследования.

Желтушность и зуд кожи, тёмная моча, светлый стул, тошнота и рвота, сосудистые звёздочки, асцит и нарастающая слабость — всё это требует диагностики. Причину боли помогут установить анализы крови и ультразвуковое исследование, а не самолечение. При любых тревожных симптомах нужно обратиться к врачу — гастроэнтерологу или гепатологу — и не откладывать визит.

Текст проверила врач — гастроэнтеролог-гепатолог Мария Петраченкова, стаж 16 лет.

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