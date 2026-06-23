В России зарегистрировали случай редкой тропической инфекции

В России зарегистрировали случай мелиоидоза — редкой, но опасной тропической инфекции. Разобрались, в чём коварство мелиоидоза и как им заражаются.

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Мелиоидоз — инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei. Этот микроорганизм естественно обитает в почве и воде в тропических регионах, особенно в районах с влажным климатом.

Чаще всего заражение происходит при контакте повреждённой кожи с почвой или водой. Бактерия может попасть в организм через небольшие ранки, ссадины и трещины на коже. Также возможно заражение при попадании в дыхательные пути частиц почвы или воды и употреблении загрязнённых продуктов.

В России инфекцию обнаружили у туристки, которая вернулась из Таиланда. Сейчас пациентка находится в больнице в тяжёлом состоянии. В Роспотребнадзоре уточнили, что на отдыхе женщина посещала экскурсии, в том числе ферму слонов, где, вероятно, и заразилась.

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Чем опасен мелиоидоз

Болезнь может поражать разные органы и вызывать воспаление лёгких, образование гнойников (абсцессов) во внутренних органах, заражение крови и сепсиса.

Инкубационный период обычно длится от нескольких дней до трёх недель, но в отдельных случаях бактерия может проявиться спустя месяцы или даже годы после заражения.

Риск тяжёлого течения выше у людей старше 45 лет, а также у пациентов с хроническими заболеваниями. Среди факторов риска специалисты называют сахарный диабет, болезни лёгких, печени и почек.

Основные симптомы мелиоидоза это:

высокая температура;

слабость и боли в мышцах;

кашель, иногда с гнойной мокротой или кровью;

боли в груди;

диарея,

появление абсцессов на коже или во внутренних органах.

Анализы на мелиоидоз

Диагностика может быть сложной, поскольку симптомы часто похожи на другие инфекции. Поэтому важно сообщить врачу о поездках в страны, где распространена Burkholderia pseudomallei.

Для подтверждения диагноза используют лабораторные методы. Бактерию можно обнаружить в образцах крови, мокроты, мочи и других биологических жидкостей. Также применяют ПЦР-тесты, которые позволяют быстрее выявить ДНК возбудителя.

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Какой прогноз

Основной метод лечения мелиоидоза — длительная антибактериальная терапия, она обычно состоит из двух этапов. Сначала пациент получает интенсивную терапию антибиотиками, чаще всего внутривенно, чтобы быстро подавить инфекцию. После улучшения назначают поддерживающий курс препаратов для полного уничтожения бактерии. Продолжительность лечения может составлять несколько месяцев.

При своевременном выявлении и правильном лечении большинство пациентов выздоравливают. Однако тяжёлые формы мелиоидоза, особенно с поражением крови и внутренних органов, могут представлять угрозу для жизни.

Где можно заразиться

Мелиоидоз считается эндемичным заболеванием для стран Азии, Австралии и других тропических регионов. Среди них — Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Шри-Ланка и Непал.

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В России заболевание тоже встречается, но это всегда завозные случаи, так как в наших широтах Burkholderia pseudomallei в естественной среде не водится. По данным Роспотребнадзора, ранее случаи мелиоидоза регистрировались 2017 и 2024 годах, и тоже у туристов, вернувшихся из Таиланда.

Как защититься от инфекции во время путешествий

Специальной вакцины против мелиоидоза в нет, поэтому основное значение имеет профилактика. Во время поездок в эндемичные регионы специалисты рекомендуют:

не ходить босиком по земле и использовать закрытую обувь;

закрывать пластырем порезы, ссадины и мозоли;

избегать купания в стоячих пресных водоёмах;

не посещать районы с возможными наводнениями после сильных дождей;

соблюдать осторожность при контакте с животными;

пить только безопасную воду и употреблять качественные продукты;

соблюдать правила личной гигиены.

Если после отпуска появилась высокая температура, кашель, слабость или другие симптомов, нужно срочно обратиться к врачу и сообщить ему о недавнем визите в другую страну.

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