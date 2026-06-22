Причина головокружения при смене положения тела может быть в том, что вестибулярный аппарат даёт незначительный сбой. Но точно так же могут начинаться и состояния, при диагностировании которых важно не упустить время. Что ещё может прятаться за безобидным головокружением, может определить только специалист.

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В ловушке самодиагностики

Вы просыпаетесь, встаёте с кровати, делаете привычные движения — и вдруг почва уходит из-под ног, а мир плывёт перед глазами. Вы замираете, ждёте, пока отпустит. Через минуту всё как будто проходит, и вы живёте дальше, как правило, возвращаясь к своим делам. Чаще всего человек списывает такие минутные головокружения на простые причины: резко встал, поэтому упало давление; не выспался или переутомился; сказываются погода или магнитные бури; вовремя не перекусил; стрессы или просто возраст. Эти объяснения вполне логичны, поэтому к врачу мы не торопимся.

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Проблема в том, что этот симптом может быть одинаковым для разных состояний. То, что вы принимаете за скачок давления, может оказаться как сиюминутной реакцией вестибулярного аппарата, так и показателем сосудистых и неврологических патологий, проблем с сердцем, скрытым симптомом анемии или гормональных нарушений.

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по специальности: Невролог

Тактика помощи в каждом случае своя. Пока вы гадаете, болезнь может начать развиваться, в то время как опытный невролог с помощью профессиональных методик сможет определить причину быстро.

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Как проходит работа с симптомом у невролога

Детальный опрос: когда и при каких обстоятельствах возникает головокружение, сколько длится и чем сопровождается.

когда и при каких обстоятельствах возникает головокружение, сколько длится и чем сопровождается. Неврологический осмотр: тесты на координацию, рефлексы, мышечный тонус.

тесты на координацию, рефлексы, мышечный тонус. При необходимости доктор может рекомендовать дообследование (УЗИ сосудов головы и шеи, вестибулярные пробы, МРТ по показаниям).

(УЗИ сосудов головы и шеи, вестибулярные пробы, МРТ по показаниям). Врач исключает другие причины головокружения.

Если проблема связана с работой вестибулярного аппарата, специалист подберёт лечебную методику и даст понятный план действий.

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Что вы получите в итоге

Часто причину таких головокружений диагностируют как ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение). Что это значит? Вестибулярный аппарат — регулятор движений тела. Из-за определённых изменений во внутреннем ухе сигнал в мозг может поступить с ошибкой. В этот момент вы и чувствуете вращение. Это не опасно, но неприятно, мешает жить и может повышать риск падений.

Есть и хорошие новости. Если это действительно ДППГ, систему можно буквально перенастроить специальным упражнениями. Также специалист порекомендует упражнения для вестибулярной адаптации и даст рекомендации по режиму. Если причина иная, невролог разработает стратегию необходимых обследований и лечения.

Не ждите момента, когда головокружение начнёт ограничивать вашу повседневную жизнь, приведёт к падениям или необходимости разбираться с последствиями других диагнозов. Запишитесь на консультацию, чтобы разобраться с симптомом и вернуть себе устойчивость и уверенность в каждом движении.

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