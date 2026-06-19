Омега-3 оказалась бесполезной для профилактики деменции

По разным данным, мировой рынок добавок с омега-3 оценивается примерно в 8 млрд долларов в год и продолжает расти. Новое исследование поставило под сомнение пользу омега-3 для мозга.

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Результаты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования опубликованы в журнале eBioMedicine (The Lancet). Работу провела команда Keck Medicine of USC под руководством доктора Хассейна Наджи Яссина — директора USC Center for Personalized Brain Health. В испытании участвовали 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет: все они редко ели рыбу и входили в группу повышенного риска по болезни Альцгеймера. Почти половина участников — 47% — были носителями гена APOE4 (аполипопротеина Е), одного из ключевых генетических факторов позднего начала болезни Альцгеймера. Половина группы ежедневно принимала 2000 мг докозагексаеновой кислоты (DHA), вторая половина получала плацебо.

DHA действительно добралась до мозга: через шесть месяцев уровень этой кислоты в спинномозговой жидкости участников вырос в среднем на 17%. Вещество достигло цели, но не дало эффекта: через два года тесты памяти и мыслительных функций не выявили разницы между группой омега-3 и группой плацебо. МРТ-сканирование не показало замедления сокращения гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и первой страдающей при болезни Альцгеймера.

«Мы все хотели бы, чтобы существовала серебряная пуля для профилактики болезни Альцгеймера, но наши результаты показали, что добавки с рыбьим жиром, судя по всему, не защищают здоровье мозга», — заявил доктор Яссин.

Зачем нужны омега-кислоты и есть ли смысл в добавках

Исследователи предполагают: омега-3 может проявлять защитные свойства в составе цельного рациона, а не в виде изолированной капсулы. Средиземноморская диета, богатая рыбой, овощами и ненасыщенными жирами, действует через множество взаимосвязанных механизмов — воспроизвести этот эффект одной добавкой, по всей видимости, сложно.

Дополнительный повод для осторожности дало другое исследование, опубликованное в Journal of Prevention of Alzheimer's Disease: китайские учёные наблюдали 273 человек, принимавших омега-3, и 546 в контрольной группе на протяжении пяти лет. Приём омега-3 ассоциировался с более быстрым снижением мыслительных функций, однако работа не позволяет доказать, что причиной были сами добавки.

Яссин сравнивает профилактику деменции с техническим обслуживанием автомобиля: нельзя заменить регулярный уход одной присадкой в бак. По заключению исследователей, наиболее обоснованная стратегия снижения риска — это комплекс мер: регулярная физическая активность, качественный сон, сбалансированное питание и контроль общего состояния здоровья.

Важно понимать, что исследование касается профилактики болезни Альцгеймера и когнитивного снижения, а не всех возможных эффектов омега-3. Есть достаточно хорошая доказательная база, что она полезна при гипертриглицеридемии, в кардиологии для отдельных категорий пациентов и как источник незаменимых жирных кислот.