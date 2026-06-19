Головная боль может быть опасной: невролог назвала «красные флаги»

Направление к неврологу часто пугает: кажется, раз отправляют к «доктору по нервам», дело плохо. На самом деле это один из самых востребованных специалистов, который решает огромный спектр повседневных проблем — от хронической усталости до боли в пояснице. Врач-невролог Кристина Назарова рассказала «Рамблеру», с какими жалобами чаще всего приходят на приём и как вовремя понять, что вам пора проверить нервную систему.

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Невролог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении заболеваний головного и спинного мозга, периферических нервов и мышц. Если коротко ответить на главный вопрос: его компетенция гораздо шире, чем принято думать.

«Кроме инсульта и эпилепсии к неврологу обращаются с мигренью, нарушениями сна, болями в спине и шее, головокружением, онемением конечностей и снижением памяти. Именно невролог первым разбирается, что стоит за симптомом, и направляет лечение в нужную сторону». Назарова Кристина Евгеньевна врач-невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Кто такой невролог и чем он отличается от других врачей

Важно понимать разницу между тремя специальностями, которые часто путают:

Невролог занимается консервативной (нехирургической) диагностикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы.

занимается консервативной (нехирургической) диагностикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы. Нейрохирург проводит операции при патологиях, требующих оперативного вмешательства: опухолях головного и спинного мозга, тяжёлых межпозвоночных грыжах, аневризмах и травмах.

проводит операции при патологиях, требующих оперативного вмешательства: опухолях головного и спинного мозга, тяжёлых межпозвоночных грыжах, аневризмах и травмах. Психиатр специализируется на психических расстройствах (депрессии, шизофрении, биполярном аффективном расстройстве), которые, как правило, не связаны с прямым органическим поражением нервной ткани.

В российской медицинской практике часто встречается термин «невропатолог» — это устаревшее название той же специальности. Разница между неврологом и невропатологом только терминологическая: сегодня официально используется слово «невролог».

Что лечит невролог: основные заболевания и симптомы

Ниже — основные патологии, с которыми чаще всего приходят на приём.

Сосудистые заболевания головного мозга

Нарушения мозгового кровообращения — одни из самых опасных состояний в медицине. Невролог работает как с острыми, так и с хроническими патологиями:

Инсульт и транзиторные ишемические атаки (ТИА). ТИА часто называют «микроинсультом». Её симптомы (резкая слабость, онемение, нарушение речи) проходят за несколько минут или часов. Однако ТИА может быть предвестником обширного инсульта, поэтому экстренная консультация невролога здесь необходима.

ТИА часто называют «микроинсультом». Её симптомы (резкая слабость, онемение, нарушение речи) проходят за несколько минут или часов. Однако ТИА может быть предвестником обширного инсульта, поэтому экстренная консультация невролога здесь необходима. Хроническая ишемия мозга. Постепенное ухудшение кровоснабжения проявляется постоянным шумом в голове, снижением концентрации внимания, ухудшением памяти и шаткостью при ходьбе.

Головные и лицевые боли

Постоянный приём анальгетиков лишь маскирует проблему. Врач-невролог помогает разграничить типы болей и подобрать правильное лечение и профилактику:

Мигрень. Это не просто сильная головная боль, а приступы пульсирующей боли (чаще в одной половине головы), которые сопровождаются тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью.

Это не просто сильная головная боль, а приступы пульсирующей боли (чаще в одной половине головы), которые сопровождаются тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью. Другие виды болей. Головная боль напряжения (ГБН) и мучительные кластерные боли.

Головная боль напряжения (ГБН) и мучительные кластерные боли. Невралгия тройничного нерва. Это приступы стреляющей невыносимой боли в области лица. Пациенты часто ошибочно принимают её за острую зубную боль и безуспешно лечат зубы у стоматолога.

Заболевания позвоночника (вертеброневрология)

Боли в спине, пояснице и шее — частая причина визита к неврологу.

Межпозвоночные грыжи и протрузии.

Радикулопатия (радикулит). Защемление и воспаление нервных корешков.

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Эти патологии вызывают не только боль, но и онемение, ощущение мурашек, а также мышечную слабость в руках или ногах. Невролог оценивает состояние нервной ткани и решает, достаточно ли консервативного лечения или пациенту нужна помощь нейрохирурга.

Нейродегенеративные и демиелинизирующие болезни

При этих заболеваниях важна ранняя диагностика. Современная медицина не может полностью обратить их вспять, но способна существенно замедлить прогрессирование и сохранить качество жизни.

Рассеянный склероз. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно разрушает миелиновую (защитную) оболочку нервных волокон.

Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно разрушает миелиновую (защитную) оболочку нервных волокон. Болезнь Паркинсона связана с гибелью клеток мозга, вырабатывающих дофамин. Основные симптомы: тремор (дрожание рук), скованность движений и нарушение равновесия.

связана с гибелью клеток мозга, вырабатывающих дофамин. Основные симптомы: тремор (дрожание рук), скованность движений и нарушение равновесия. Болезнь Альцгеймера — ведущая причина возрастной деменции (слабоумия), начинается с прогрессирующей потери памяти.

Патологии нервов, мышц и двигательные расстройства

В эту группу входит большой спектр нарушений:

Полинейропатии — множественное поражение периферических нервов. Часто развивается как осложнение сахарного диабета (диабетическая нейропатия) или при хронической интоксикации. Начинается со жжения, онемения и потери чувствительности в стопах и кистях («эффект носков и перчаток»).

— множественное поражение периферических нервов. Часто развивается как осложнение сахарного диабета (диабетическая нейропатия) или при хронической интоксикации. Начинается со жжения, онемения и потери чувствительности в стопах и кистях («эффект носков и перчаток»). Миастения гравис — аутоиммунное заболевание, проявляющееся патологической мышечной утомляемостью. Типичные признаки: опущение век (птоз), двоение в глазах, проблемы с глотанием и речью после физической нагрузки.

— аутоиммунное заболевание, проявляющееся патологической мышечной утомляемостью. Типичные признаки: опущение век (птоз), двоение в глазах, проблемы с глотанием и речью после физической нагрузки. Невриты и невралгии — воспаления отдельных нервов (например, неврит лицевого нерва, при котором перекашивает лицо).

— воспаления отдельных нервов (например, неврит лицевого нерва, при котором перекашивает лицо). Эпилепсия требует обязательного проведения ЭЭГ (электроэнцефалографии) и тщательного индивидуального подбора противосудорожных препаратов.

требует обязательного проведения ЭЭГ (электроэнцефалографии) и тщательного индивидуального подбора противосудорожных препаратов. Экстрапирамидные нарушения: тики, тремор, дистония, синдром беспокойных ног (СБН).

тики, тремор, дистония, синдром беспокойных ног (СБН). Вестибулярные расстройства — системное головокружение и проблемы с координацией (включая болезнь Меньера).

Вегетативная система, расстройства сна и памяти

Дисфункция вегетативной нервной системы. Сюда относятся панические атаки и синдром, который в странах СНГ традиционно называют вегетососудистой дистонией (ВСД). Поскольку вегетативная система регулирует давление, пульс и пищеварение, её сбои дают пёструю картину (скачки давления, ком в горле, потливость), которую часто путают с болезнями сердца.

Неврологические нарушения сна: нарколепсия, REM-парасомнии. Доказано, что плохой сон — это не просто неприятный симптом, а фактор, провоцирующий развитие других неврологических патологий.

нарколепсия, REM-парасомнии. Доказано, что плохой сон — это не просто неприятный симптом, а фактор, провоцирующий развитие других неврологических патологий. Проблемы с памятью и когнитивные нарушения. Важно знать: не все проблемы с памятью означают деменцию. Невролог проводит дифференциальную диагностику, чтобы отличить обратимые проблемы (вызванные стрессом, депрессией, дефицитом витаминов или болезнями щитовидной железы) от умеренных когнитивных нарушений (MCI) и начальной стадии болезни Альцгеймера.

«Для каждой новой жалобы выделяют свои красные флаги — симптомы, которые могут указывать на серьёзные состояния. Если вы их обнаружили у себя, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — говорит специалист.

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Так, по словам невролога Кристины Назаровой, при головной боли — это:

сильнейшая в жизни головная боль по типу "удара молнии", "громоподобная";

по типу "удара молнии", "громоподобная"; возникновение головной боли впервые после 50 лет;

одновременное появление с головной болью слабости или нарушения чувствительности в конечностях, нарушения речи или координации;

лихорадка, необъяснимая потеря веса;

онкология, ВИЧ-инфекция, травма головы, недавняя вакцинация;

изменение обычной головной боли либо возникновение нового типа головной боли;

связь боли с положением головы;

усиление головной боли от кашля, натуживания, чихания;

прогрессирование головной боли, неэффективность анальгетиков;

неэффективность анальгетиков; появление одновременно с болью покраснения глаза/опущения века/выделений из носа/слезотечения;

беременность и послеродовый период.

При болях в спине красные флаги — это:

нарушение мочеиспускания и стула;

нарушения чувствительности в области промежности;

слабость в конечностях;

возраст младше 18 и старше 50 лет при впервые возникших болях;

при впервые возникших болях; лихорадка;

потеря веса;

приём глюкокортикостероидов в анамнезе, иммунодефицитные состояния, онкология, текущая инфекция или недавняя травма спины.

«Нужно срочно к врачу, если боль прогрессирует и нет облегчения в покое, ночью. Также нужно на приём, если боль распространяется в грудную клетку, в промежность, прямую кишку, живот или влагалище и есть связь боли с дефекацией и мочеиспусканием», — объясняет врач.

Как проходит приём у невролога: методы диагностики

Приём у невролога начинается со сбора анамнеза — подробного расспроса о жалобах, их давности, сопутствующих заболеваниях и наследственности. Затем следует неврологический осмотр: врач проверяет рефлексы, мышечную силу, чувствительность, координацию и функции черепных нервов. Этот этап уже даёт много информации.

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Инструментальные методы диагностики, которые применяет невролог:

МРТ и КТ — визуализация структур головного и спинного мозга, выявление опухолей, инсульта, демиелинизации, грыж дисков.

— визуализация структур головного и спинного мозга, выявление опухолей, инсульта, демиелинизации, грыж дисков. ЭЭГ (электроэнцефалография) — регистрация электрической активности мозга; метод диагностики эпилепсии и пароксизмальных состояний.

— регистрация электрической активности мозга; метод диагностики эпилепсии и пароксизмальных состояний. ЭМГ (электромиография) — оценка электрической активности мышц в покое и при нагрузке; помогает выявить нейромышечные заболевания.

— оценка электрической активности мышц в покое и при нагрузке; помогает выявить нейромышечные заболевания. ЭНМГ (электронейромиография) — измерение скорости проведения нервного импульса по периферическим нервам; применяют при диагностике полинейропатий и туннельных синдромов.

— измерение скорости проведения нервного импульса по периферическим нервам; применяют при диагностике полинейропатий и туннельных синдромов. УЗИ сосудов головы и шеи — оценка кровотока, выявление атеросклеротических бляшек и стенозов.

— оценка кровотока, выявление атеросклеротических бляшек и стенозов. Люмбальная пункция — анализ спинномозговой жидкости при подозрении на менингит, энцефалит, рассеянный склероз.

— анализ спинномозговой жидкости при подозрении на менингит, энцефалит, рассеянный склероз. Генетическое тестирование — при наследственных неврологических заболеваниях (болезнь Хантингтона, наследственные нейропатии).

«Предварительное выполнение МРТ или анализов крови не требуется, так как эти исследования назначают по показаниям после неврологического осмотра. Однако если пациент сделал их самостоятельно в недавнем прошлом, стоит взять с собой на приём результаты и диск с МРТ», — поясняет Кристина Назарова.

Как подготовиться к приёму невролога

Для подготовки к приёму невролога желательно вспомнить или записать:

детально характер беспокоящего симптома;

провоцирующие факторы;

частоту возникновения симптомов в месяц;

длительность отдельного эпизода;

интенсивность боли, если это причина обращения;

другие симптомы, которые сопровождают основной, например, при головной боли это может быть тошнота, слезотечение, усиление боли от обычного света и звуков и т.д

например, при головной боли это может быть тошнота, слезотечение, усиление боли от обычного света и звуков и т.д что усиливает, а что ослабляет симптоматику;

влияние физической нагрузки и положения тела;

какие лекарства принимали для лечения и с каким эффектом;

хронические заболевания;

какие лекарства, витамины и БАДы принимаете в настоящий момент;

в настоящий момент; есть ли хронические заболевания у ближайших родственников.

Главное о том, кто такой невролог

Невролог — специалист широкого профиля, чья компетенция охватывает весь спектр поражений нервной системы: от сосудистых катастроф и нейродегенеративных болезней до мигрени, нарушений сна и расстройств мышления. Его работа не только поставить диагноз, но и выстроить маршрут лечения, включая при необходимости направление к нейрохирургу или смежным специалистам. Если вас беспокоят хронические головные боли, онемение, головокружение, снижение памяти или нарушения сна — это веские основания записаться на приём. Чем раньше начато лечение большинства неврологических заболеваний, тем лучше его результат.

Текст проверила врач-невролог сети клиник «Семейная» Кристина Назарова, стаж 3 года

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