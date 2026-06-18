Учёные разработали жевательные пастилки от кровоточивости дёсен

Международная группа исследователей установила, что жевательная резинка с добавлением постбиотиков способна значительно снижать кровоточивость дёсен уже за шесть недель применения.

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Результаты клинического испытания опубликованы в Journal of Periodontology. Постбиотики — это не живые бактерии, а продукты их жизнедеятельности. В отличие от пробиотиков, им не нужно выживать в агрессивной среде полости рта или желудочно-кишечного тракта, поэтому доставлять их проще, а эффект может быть более стабильным. Исследователи предложили соединить постбиотический комплекс с форматом жевательной резинки: человек жуёт её несколько минут в день и параллельно может получать дополнительный профилактический эффект.

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании участвовали 116 взрослых добровольцев с подтверждённой кровоточивостью дёсен. Их случайным образом разделили на две группы: одна получала постбиотические жевательные пастилки, другая — плацебо, внешне неотличимое от тестируемого продукта. Ни участники, ни сами исследователи до окончания испытания не знали, кто что жуёт. Каждый участник использовал пастилки дважды в день на протяжении шести недель.

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В исследовании показатель кровоточивости дёсен существенно снизился — с 18 до 12% — по сравнению с исходным уровнем. В группе плацебо значимых изменений не зафиксировали.

Авторы подчёркивают: пастилки не заменяют чистки зубов и визитов к стоматологу, но могут стать удобным дополнительным инструментом для людей, склонных к гингивиту. Особенно это актуально для тех, кому трудно поддерживать полноценную гигиену полости рта из-за брекетов, съёмных протезов или скученности зубов.

Исследование проведено на относительно небольшой выборке и длилось всего шесть недель, поэтому судить о долгосрочных результатах пока рано. Учёные планируют расширенные испытания с большим числом участников и более продолжительным периодом наблюдения.

«Пастилки повышают слюноотделение, в слюне много полезных ферментов и иммунных клеток. Это помогает частично облегчать симптом кровоточивости. В современных протоколах работы с воспалением десны лежит механическое разрушение микробной биоплёнки, которая вызывает воспаление. Это щётки, межзубные ёршики, монопучковая щётка, нить. Пастилка — это бытовое средство очищения полости рта, снимать воспаление она не может». Екатерина Андреевна Резвова стоматолог-пародонтолог, стоматолог-хирург клиники «Белая радуга»

Специалист пояснила «Рамблеру», что такие средства могут частично снижать кровоточивость. Однако этот симптом — всего лишь часть комплекса воспаления. Нужно работать над причиной — микробной плёнкой.