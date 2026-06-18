Это инфаркт? Признаки и первая помощь по шагам

Что можно и нельзя делать при подозрении на инфаркт: первая помощь шаг за шагом
При подозрении на инфаркт люди часто действуют на автомате: ищут привычные капли, терпят боль или ждут, что она отпустит. Ошибка в эти минуты может стоить жизни. Разобрались, что можно, а что строго запрещено делать, если симптомы появились у вас или у кого-то рядом.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Инфаркт редко начинается внезапно и сразу достигает максимальной выраженности. Чаще это:
- Давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной (может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть).
- Слабость без явной причины и холодный липкий пот.
- Одышка, нехватка воздуха.
- Чуть реже — сильная боль в животе или тошнота.
Главная цель первой помощи — как можно быстрее доставить человека в больницу.
Если симптомы у другого человека
Что нужно сделать:
- Сразу вызвать скорую (112 или 103). Не ждите и не наблюдайте. Чётко скажите диспетчеру: «Подозрение на инфаркт, сильная боль в груди, одышка».
- Посадить человека в положение полусидя. Под спиной должна быть опора, ноги слегка согнуты.
- Обеспечить покой и свежий воздух. Расстегните воротник, снимите галстук, откройте окно. Запретите человеку ходить или курить.
- Дать аспирин (если нет противопоказаний). Разжевать 150–300 мг (обычно это половина или целая таблетка стандартной дозировки, если человек в сознании и у него точно нет аллергии или обострения язвы. Это замедляет рост тромба.
- Нитроглицерин — строго по показаниям. Можно дать 1 дозу (таблетку или спрей) под язык, только если этот препарат человеку ранее выписал врач, и у него нормальное (не пониженное) давление.
Чего делать нельзя:
- Давать успокоительные (Корвалол, Валокордин, валериана). Они не лечат инфаркт и не растворяют тромб. Они лишь смажут картину, притупят бдительность и заставят потерять драгоценное время.
- Давать алкоголь. Миф о том, что спиртное расширяет сосуды, смертельно опасен. Алкоголь может вызвать резкое падение или скачок давления.
- Давать еду и большое количество воды. При инфаркте возможна рвота. Кроме того, если потребуется экстренная операция, желудок должен быть пустым.
- Ждать, что «пройдёт само». Даже если боль на время утихла, процесс разрушения сердечной мышцы может продолжаться.
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Если вы один и подозреваете инфаркт у себя
Это критическая ситуация. Действуйте без паники, по максимально простой схеме.
Что нужно сделать:
- Срочно вызовите скорую (112 или 103). Назовите адрес и симптомы. Не вешайте трубку, пока диспетчер не закончит разговор.
- Откройте входную дверь. Оставьте её незапертой, чтобы врачи смогли войти, если вы потеряете сознание.
- Примите положение полусидя. Сядьте на пол, облокотившись спиной о стену или диван, или сядьте в кресло.
- Разжуйте аспирин (150–300 мг), если уверены, что у вас нет на него аллергии.
- Если врач ранее назначал нитроглицерин, примите одну дозу под язык (только сидя!) Если не назначен или кружится голова — не принимайте.
Чего делать нельзя:
- Пытаться самостоятельно доехать до больницы на машине или дойти пешком до аптеки/соседей.
- Принимать капли «от сердца» (Корвалол и т.д.). Они создадут ложное ощущение облегчения, пока сердце продолжает страдать от нехватки кислорода.
- Пить кофе или энергетики в попытке справиться с резкой слабостью, это повысит нагрузку на сердце.
Почему нельзя терять время
При инфаркте тромб перекрывает артерию, питающую сердце. Часть сердечной мышцы начинает отмирать. Есть правило «золотого часа»: самое эффективное лечение (растворение тромба или экстренное стентирование) возможно в первые часы от начала приступа (60–120 минут). Чем позже приедет скорая, тем больше может быть площадь необратимого повреждения сердца.
Что в итоге
При подозрении на инфаркт алгоритм один: вызвать скорую 112, посадить человека, обеспечить доступ воздуха, дать аспирин (если можно). Любые самостоятельные попытки лечения, успокоительные капли или ожидание снижают шансы на спасение.
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