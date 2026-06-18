Это инфаркт? Признаки и первая помощь по шагам

При подозрении на инфаркт люди часто действуют на автомате: ищут привычные капли, терпят боль или ждут, что она отпустит. Ошибка в эти минуты может стоить жизни. Разобрались, что можно, а что строго запрещено делать, если симптомы появились у вас или у кого-то рядом.

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Симптомы, которые нельзя игнорировать

Инфаркт редко начинается внезапно и сразу достигает максимальной выраженности. Чаще это:

Давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной (может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть).

(может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть). Слабость без явной причины и холодный липкий пот.

Одышка, нехватка воздуха.

Чуть реже — сильная боль в животе или тошнота.

Главная цель первой помощи — как можно быстрее доставить человека в больницу.

Если симптомы у другого человека

Что нужно сделать:

Сразу вызвать скорую (112 или 103). Не ждите и не наблюдайте. Чётко скажите диспетчеру: «Подозрение на инфаркт, сильная боль в груди, одышка».

Не ждите и не наблюдайте. Чётко скажите диспетчеру: «Подозрение на инфаркт, сильная боль в груди, одышка». Посадить человека в положение полусидя. Под спиной должна быть опора, ноги слегка согнуты.

Под спиной должна быть опора, ноги слегка согнуты. Обеспечить покой и свежий воздух. Расстегните воротник, снимите галстук, откройте окно. Запретите человеку ходить или курить.

Дать аспирин (если нет противопоказаний). Разжевать 150–300 мг (обычно это половина или целая таблетка стандартной дозировки, если человек в сознании и у него точно нет аллергии или обострения язвы. Это замедляет рост тромба.

Разжевать 150–300 мг (обычно это половина или целая таблетка стандартной дозировки, если человек в сознании и у него точно нет аллергии или обострения язвы. Это замедляет рост тромба. Нитроглицерин — строго по показаниям. Можно дать 1 дозу (таблетку или спрей) под язык, только если этот препарат человеку ранее выписал врач, и у него нормальное (не пониженное) давление.

Чего делать нельзя:

Давать успокоительные (Корвалол, Валокордин, валериана). Они не лечат инфаркт и не растворяют тромб. Они лишь смажут картину, притупят бдительность и заставят потерять драгоценное время.

Они лишь смажут картину, притупят бдительность и заставят потерять драгоценное время. Давать алкоголь. Миф о том, что спиртное расширяет сосуды, смертельно опасен. Алкоголь может вызвать резкое падение или скачок давления.

Алкоголь может вызвать резкое падение или скачок давления. Давать еду и большое количество воды. При инфаркте возможна рвота. Кроме того, если потребуется экстренная операция, желудок должен быть пустым.

Кроме того, если потребуется экстренная операция, желудок должен быть пустым. Ждать, что «пройдёт само». Даже если боль на время утихла, процесс разрушения сердечной мышцы может продолжаться.

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Если вы один и подозреваете инфаркт у себя

Это критическая ситуация. Действуйте без паники, по максимально простой схеме.

Что нужно сделать:

Срочно вызовите скорую (112 или 103). Назовите адрес и симптомы. Не вешайте трубку, пока диспетчер не закончит разговор.

Назовите адрес и симптомы. Не вешайте трубку, пока диспетчер не закончит разговор. Откройте входную дверь. Оставьте её незапертой, чтобы врачи смогли войти, если вы потеряете сознание.

Примите положение полусидя. Сядьте на пол, облокотившись спиной о стену или диван, или сядьте в кресло.

Сядьте на пол, облокотившись спиной о стену или диван, или сядьте в кресло. Разжуйте аспирин (150–300 мг), если уверены, что у вас нет на него аллергии.

Если врач ранее назначал нитроглицерин, примите одну дозу под язык (только сидя!) Если не назначен или кружится голова — не принимайте.

Чего делать нельзя:

Пытаться самостоятельно доехать до больницы на машине или дойти пешком до аптеки/соседей.

Принимать капли «от сердца» (Корвалол и т.д.). Они создадут ложное ощущение облегчения, пока сердце продолжает страдать от нехватки кислорода.

Пить кофе или энергетики в попытке справиться с резкой слабостью, это повысит нагрузку на сердце.

Почему нельзя терять время

При инфаркте тромб перекрывает артерию, питающую сердце. Часть сердечной мышцы начинает отмирать. Есть правило «золотого часа»: самое эффективное лечение (растворение тромба или экстренное стентирование) возможно в первые часы от начала приступа (60–120 минут). Чем позже приедет скорая, тем больше может быть площадь необратимого повреждения сердца.

Что в итоге

При подозрении на инфаркт алгоритм один: вызвать скорую 112, посадить человека, обеспечить доступ воздуха, дать аспирин (если можно). Любые самостоятельные попытки лечения, успокоительные капли или ожидание снижают шансы на спасение.

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