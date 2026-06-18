Эндокринолог рассказала, кого спасёт операция по уменьшению желудка

Бариатрическая хирургия — эффективный метод лечения ожирения, когда не помогли другие, но не волшебная таблетка. Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова ответила на самые важные вопросы о вмешательстве, которые задают пациенты.

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Чем бариатрическая хирургия отличается от «операций для похудения» в бытовом понимании?

«Бариатрическая хирургия, которую также называют метаболической хирургией, с точки зрения современной медицины — метод лечения ожирения как хронического заболевания, а также связанных с ним метаболических нарушений». Белоусова Маргарита Сергеевна врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье, к. м. н.

В бытовом понимании такие вмешательства часто воспринимают как операции, которые просто уменьшают объём желудка и помогают человеку меньше есть. Однако их действие гораздо шире. Бариатрические операции меняют анатомию желудочно-кишечного тракта и влияют на гормональную регуляцию аппетита, чувство насыщения и обмен веществ.

По современным представлениям, цель бариатрической хирургии — не только снижение массы тела. Не менее важно достигнуть благоприятных метаболических эффектов. Это улучшение показателей углеводного и жирового обмена, в том числе нормализация уровня глюкозы и липидов в крови. Поэтому сегодня бариатрическую хирургию рассматривают как полноценный лечебный инструмент в борьбе с ожирением и его осложнениями.

В каких случаях пациенту с ожирением могут рекомендовать бариатрическую операцию?

Бариатрическую операцию рассматривают не как первый шаг в лечении ожирения, а как один из методов помощи пациентам с выраженным ожирением, которым не помогло консервативное лечение. Рекомендовать такое лечение могут в тех случаях, когда после нескольких попыток снижения веса с использованием немедикаментозных методов не удалось добиться необходимого результата или сохранить достигнутый эффект. Кроме того, операцию могут рассматривать как вариант лечения, если есть противопоказания к медикаментозной терапии.

Важно понимать, что решение о бариатрической операции принимают индивидуально после комплексной оценки состояния здоровья пациента. Это не экстренная мера и не «лёгкий путь» к снижению веса, а один из эффективных методов лечения выраженного ожирения, который используют в рамках долгосрочной стратегии ведения пациента.

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Каковы показания к операции?

Для бариатрической хирургии есть официальные критерии отбора пациентов. Решение об операции принимают не только на основании массы тела, но и с учётом общего состояния здоровья, сопутствующих заболеваний и результатов предыдущего лечения.

Согласно действующим российским клиническим рекомендациям, бариатрическая операция может быть показана пациентам с индексом массы тела (ИМТ) больше 40 кг/м². Также хирургическое лечение рассматривают для пациентов с ИМТ от 35 до 40 кг/м², если ожирение сопровождается заболеваниями, течение которых может улучшиться на фоне снижения веса. К таким состояниям относятся сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, поражение суставов и синдром обструктивного апноэ сна.

Критерии могут различаться в зависимости от международных рекомендаций. Так, в некоторых современных европейских документах бариатрическую хирургию рекомендуют пациентам с ИМТ более 35 кг/м² независимо от сопутствующих болезней. Кроме того, возможность хирургического лечения предлагают рассматривать пациентам с метаболическими нарушениями и ИМТ 30–34,9 кг/м². Для некоторых популяций, в частности для жителей стран Азии, используют более низкие пороговые значения ИМТ, поскольку риски осложнений ожирения у них возникают при меньшей массе тела.

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Какие виды бариатрических операций есть и чем они отличаются друг от друга?

Современная бариатрическая хирургия включает несколько видов операций, которые различаются техникой выполнения и механизмом снижения веса. Если говорить упрощённо, все вмешательства можно разделить на три большие группы: рестриктивные, шунтирующие (малабсорбтивные) и комбинированные.

Рестриктивные операции уменьшают объём желудка и помогают человеку насыщаться меньшим количеством еды. При этом анатомия кишечника не изменяется или изменяется минимально. К этой группе относятся внутрижелудочные баллоны, регулируемое бандажирование желудка, гастропликация и продольная (рукавная) резекция желудка.

уменьшают объём желудка и помогают человеку насыщаться меньшим количеством еды. При этом анатомия кишечника не изменяется или изменяется минимально. К этой группе относятся внутрижелудочные баллоны, регулируемое бандажирование желудка, гастропликация и продольная (рукавная) резекция желудка. Шунтирующие или малабсорбтивные операции работают иначе: они изменяют путь прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту, вследствие чего часть питательных веществ и калорий усваивается в меньшем объёме.

операции работают иначе: они изменяют путь прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту, вследствие чего часть питательных веществ и калорий усваивается в меньшем объёме. Самые распространённые современные операции относятся к комбинированному типу. Они одновременно ограничивают объём пищи и изменяют процессы пищеварения и всасывания. Кроме того, такие вмешательства влияют на гормоны аппетита, насыщения и обмена веществ. К этой группе относятся гастрошунтирование, минигастрошунтирование, билиопанкреатическое шунтирование и его современные модификации.

Самыми изученными и широко применяемыми операциями считаются продольная резекция желудка, гастрошунтирование и билиопанкреатическое шунтирование. Их эффективность в отношении снижения массы тела и улучшения метаболических показателей подтверждена многочисленными исследованиями.

Не существует универсальной операции для всех пациентов. Выбор метода зависит от степени ожирения, наличия сахарного диабета 2-го типа и других заболеваний, пищевых привычек, возраста, сопутствующих рисков и готовности пациента соблюдать рекомендации после вмешательства. Решение всегда принимают совместно с пациентом и мультидисциплинарной командой специалистов.

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Как работают эти методы?

Рукавная гастрэктомия (продольная резекция желудка). Во время вмешательства удаляют большую часть желудка, а оставшаяся часть превращается в узкую трубку значительно меньшего объёма. В результате человек быстрее чувствует насыщение и начинает меньше есть.

Желудочное шунтирование сочетает сразу два механизма действия. Сначала формируют небольшой желудочный резервуар объёмом около 20–30 мл, это ограничивает объём пищи. Затем этот участок желудка соединяют непосредственно с тонкой кишкой, а большая часть желудка, двенадцатиперстная кишка и начальный отдел тонкой кишки исключаются из прохождения пищи. Благодаря этому не только снижается потребление калорий, но и частично изменяется их усвоение. По схожему принципу работает минигастрошунтирование, при котором также уменьшается объём желудка и изменяется путь прохождения пищи по кишечнику.

Больше всего на процессы всасывания влияет билиопанкреатическое шунтирование и его современные модификации. Эти операции сочетают уменьшение объёма желудка с выключением значительной части тонкой кишки из процесса пищеварения, что приводит к снижению усвоения жиров и сложных углеводов.

Другие методы работают преимущественно за счёт ограничения объёма пищи. Например, при бандажировании желудка его верхнюю часть уменьшают с помощью регулируемой манжеты, а при гастропликации объём желудка сокращается за счёт вворачивания части его стенки внутрь. Внутрижелудочный баллон также создаёт эффект быстрого насыщения, занимая часть объёма желудка.

Насколько эффективны бариатрические операции в долгосрочной перспективе?

По данным исследований, после операции пациенты в среднем теряют от 15 до 30% исходной массы тела, а в некоторых случаях снижение веса может быть ещё более выраженным, в зависимости от выбранного метода лечения. Бариатрическая операция не отменяет биологических механизмов, которые способствуют набору веса. Поэтому у части пациентов через несколько лет вес частично возвращается. Однако даже в этих случаях он, как правило, остаётся существенно меньше исходного, а риск осложнений, связанных с ожирением, значительно меньше по сравнению с пациентами, которые не проходили хирургическое лечение. Именно поэтому эффективность бариатрической хирургии оценивают не только по количеству потерянных килограммов, но и по способности длительно удерживать результат, а также снижать риск заболеваний и осложнений, связанных с ожирением.

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Правда ли, что после таких операций может улучшаться течение сахарного диабета 2-го типа, гипертонии и других заболеваний? Почему это происходит?

Да, и именно этот эффект считается одним из главных преимуществ современной бариатрической хирургии. Сегодня такие операции рассматривают в том числе как эффективный метод лечения заболеваний, связанных с ожирением. Самые убедительные данные получены для сахарного диабета 2-го типа.

Во многих исследованиях через год после операции частота ремиссии существенно различалась в зависимости от длительности диабета, исходного состояния пациента и типа операции и в разных исследованиях составляла от 30 до 90%.

Более того, бариатрическая хирургия фактически позволила впервые говорить о возможности достижения ремиссии сахарного диабета 2-го типа. После операции у многих пациентов снижается потребность в сахароснижающих препаратах, а иногда необходимость в них может исчезнуть вовсе.

После бариатрических операций улучшаются показатели артериального давления, липидного обмена, уменьшается риск сердечно-сосудистых осложнений. Также исследования показывают снижение общей смертности и риска некоторых других заболеваний, ассоциированных с ожирением.

Такой эффект связан сразу с несколькими механизмами. Во-первых, происходит снижение массы тела и уменьшается нагрузка на обмен веществ. Во-вторых, улучшается чувствительность тканей к инсулину. При этом важно помнить, что даже при достижении ремиссии сахарного диабета пациенту необходимо продолжать наблюдение у эндокринолога, поскольку контроль обмена веществ после бариатрической операции необходим на протяжении всей жизни.

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Какие риски и осложнения связаны с бариатрическими операциями?

Как и любое хирургическое вмешательство, бариатрические операции связаны с определёнными рисками. Современные методы хорошо изучены, а большинство операций выполняют лапароскопически (через небольшие проколы), это позволяет снизить частоту осложнений. В раннем послеоперационном периоде самыми серьёзными осложнениями могут быть несостоятельность швов или анастомозов (утечка содержимого желудочно-кишечного тракта), кровотечения, инфекции, тромбозы, сужение анастомозов или других участков желудочно-кишечного тракта, кишечная непроходимость, язвенные поражения и рефлюкс. Часть этих состояний может потребовать повторной операции.

В более отдалённые сроки могут возникать хронический рефлюкс, стриктуры (стойкие сужения), язвы, кишечная непроходимость, камни в почках, а также нарушения питания, связанные с недостаточным поступлением или усвоением отдельных питательных веществ. Чаще всего речь идёт о дефиците витаминов и микроэлементов, снижении плотности костной ткани вплоть до остеопороза, уменьшении мышечной массы (саркопении) и демпинг-синдроме — состоянии, при котором пища слишком быстро попадает из желудка в кишечник, вызывая слабость, сердцебиение, потливость и другие неприятные симптомы после еды.

Отдельного внимания заслуживает необходимость длительного наблюдения после операции. Некоторые исследования показывают, что у части пациентов в отдалённом периоде могут возникать психологические трудности, нарушения пищевого поведения или проблемы, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, что также требует своевременной медицинской поддержки.

Риск развития дефицитов питательных веществ и некоторых поздних осложнений выше после операций, которые не только уменьшают объём желудка, но также изменяют процессы всасывания в кишечнике.

Какие дефициты витаминов и микроэлементов могут возникнуть после операции и как их предотвращают?

После бариатрических операций действительно могут развиваться дефициты витаминов и микроэлементов. Риск зависит от типа вмешательства: после операций, которые только уменьшают объём желудка, такие нарушения встречаются реже, тогда как после шунтирующих операций вероятность дефицитов значительно выше.

Чаще всего после бариатрических вмешательств выявляют дефицит витамина В12, железа, фолиевой кислоты, витамина D, кальция, тиамина (витамина В1), а также цинка и меди. Эти изменения могут приводить к развитию анемии, неврологических нарушений, ухудшению состояния костной ткани, мышечной слабости и другим метаболическим осложнениям.

Именно поэтому бариатрическая операция всегда сопровождается программой профилактики дефицитных состояний. Даже при регулярном приёме стандартных поливитаминных комплексов более чем 60% пациентов после шунтирующих операций нуждаются в дополнительном назначении отдельных витаминов или микроэлементов.

Согласно клиническим рекомендациям, после шунтирующих операций пациентам обычно назначают препараты кальция и витамина D для профилактики нарушений костного обмена. Кроме того, рекомендуется регулярный приём фолиевой кислоты, железа и витамина В12, а при необходимости — тиамина и других нутриентов.

Не менее важен лабораторный контроль. Всем пациентам после бариатрических операций рекомендуют регулярно сдавать анализы крови для оценки витаминного и минерального статуса. В первые годы наблюдение проводится чаще, а затем продолжается ежегодно на протяжении всей жизни. Кроме того, через несколько лет после некоторых видов шунтирующих операций рекомендуется оценить плотность костной ткани, поскольку дефицит кальция и витамина D может повышать риск остеопороза.

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Каких ограничений нужно придерживаться всю жизнь после операции?

Операция не отменяет хронический характер ожирения, поэтому после бариатрического вмешательства нужны изменения образа жизни. Речь идёт о постоянном соблюдении определённого режима питания и его структуры: ограничении объёма порций, приоритете белка и нутритивно плотной пищи, а также исключении сладких напитков и так называемых жидких калорий. Помимо питания важны регулярная физическая активность, обязательный приём пищевых добавок, контроль лабораторных показателей и систематические визиты к специалистам. Несоблюдение этих принципов повышает риск дефицитов, осложнений и повторного набора веса.

Операция меняет анатомию и физиологию желудочно-кишечного тракта. У пациентов уменьшается размер порций, меняются пищевые привычки и вкусовые предпочтения. Дополнительными факторами риска становятся такие состояния, как диарея и рвота, которые снижают поступление калорий, белка, витаминов и минералов. В результате может развиваться дефицит питательных веществ.

Отдельно подчёркивают роль белка: его достаточное потребление необходимо для сохранения мышечной массы, нормального обмена веществ и предотвращения белково-энергетической недостаточности. Нарушения переваривания и всасывания, а также изменения секреции желудочного сока после операции могут дополнительно ухудшать белковый статус.

Кому бариатрическая операция может не подойти или быть противопоказана?

К противопоказаниям и ограничениям относятся прежде всего тяжёлые психические состояния, включая неконтролируемые психические расстройства, тяжёлые депрессии, психозы, а также зависимость от алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ. Ещё одно значимое ограничение — это неспособность пациента соблюдать длительное послеоперационное наблюдение и рекомендации.

Отдельно выделяют тяжёлые соматические состояния, при которых хирургический риск становится слишком высоким, а также выраженные нарушения со стороны жизненно важных органов, например тяжёлая сердечная, печёночная или почечная недостаточность.

Есть и временные противопоказания: обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (операция возможна после лечения и подтверждения заживления), беременность, онкологические заболевания при ремиссии менее 5 лет.

Также к ограничениям относится отсутствие достаточного понимания у пациента необратимости изменений после операции и необходимости пожизненного соблюдения рекомендаций. Важно учитывать и такие факторы, как отсутствие попыток консервативного лечения ожирения до хирургического вмешательства.

Что важно понимать человеку, который только задумывается о бариатрической операции?

Бариатрическая операция — это не способ быстро решить проблему лишнего веса, а серьёзный метод лечения, требующий осознанного и ответственного отношения. Данные исследований показывают, что бариатрическая хирургия обеспечивает значительное и устойчивое снижение массы тела, а также может приводить к ремиссии или улучшению течения сахарного диабета 2-го типа и других метаболических нарушений. Кроме того, на фоне операции отмечается снижение сердечно-сосудистого риска и общей смертности по сравнению со стандартными подходами к лечению ожирения.

Однако вместе с этим важно учитывать и другую сторону лечения. Пациент должен быть готов к изменениям образа жизни: соблюдению пищевых ограничений, регулярному приёму витаминно-минеральных добавок, систематическим медицинским обследованиям и внимательному отношению к психическому здоровью. Таким образом, успех бариатрического лечения — это не только сама операция, но и долгосрочное партнёрство с врачами, ежедневный личный вклад пациента в поддержание достигнутого результата.

Главное о бариатрических операциях

Бариатрическая хирургия — это не просто «операция для похудения», а признанный метод лечения ожирения и связанных с ним нарушений обмена веществ. Такие вмешательства помогают снизить массу тела и улучшить течение сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии и других заболеваний, связанных с ожирением. Однако операция подходит не всем: решение о её проведении принимают после комплексного обследования и неудачных попыток консервативного лечения. После вмешательства пациенту необходимо пожизненно соблюдать рекомендации по питанию, принимать витаминно-минеральные добавки и регулярно наблюдаться у врачей. Успех лечения зависит не только от самой операции, но и от готовности человека изменить образ жизни в долгосрочной перспективе.

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