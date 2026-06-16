Слабительное неожиданно помогло при депрессии

Слабительное средство прукалоприд, которое обычно назначают при хронических запорах, неожиданно улучшило память у людей с историей депрессии.

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Такой результат показало экспериментальное исследование учёных из Великобритании, опубликованное в журнале Psychological Medicine.

Депрессия — это не только подавленное настроение. Нарушения мышления и «мозговой туман» встречаются у многих пациентов: ухудшается память, снижается концентрация, становится труднее планировать и принимать решения. Эти симптомы могут сохраняться даже после того, как настроение нормализуется. Именно поэтому учёные ищут новые подходы к лечению когнитивных нарушений.

Прукалоприд — это агонист серотониновых рецепторов 5‑HT4, который действует одновременно в кишечнике, усиливая перистальтику, и в мозге. Серотонин и его рецепторы играют ключевую роль в регуляции настроения и мыслительных процессов, что и подтолкнуло исследователей к гипотезе о возможном влиянии препарата на работу мозга.

В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 40 лет, перенёсших не менее двух эпизодов депрессии, но находившихся в ремиссии не менее шести месяцев и не принимавших психотропных препаратов. Это было рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание: одна группа получала 2 мг прукалоприда в сутки, другая — плацебо курсом от 7 до 10 дней. Участников проверяли с помощью тестов на слуховую и рабочую память, внимание, скорость обработки информации и исполнительные функции, а также заданий на эмоциональное мышление.

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Группа, принимавшая прукалоприд, выполняла задания точнее и быстрее, чем группа плацебо. Как сообщили исследователи, серьёзных побочных эффектов зафиксировано не было, а желудочно-кишечные реакции оставались минимальными.

По словам Ангхарад де Кейтс из Бирмингемского и Оксфордского университетов, «мозговой туман» — важный и недооценённый симптом депрессии, который может сохраняться при хорошем настроении, а препарат, воздействующий на рецепторы 5‑HT4, потенциально способен улучшить мыслительные функции у людей с депрессией в анамнезе.

Вместе с тем у исследования есть существенные ограничения. Выборка невелика — всего 50 человек. Курс был коротким. Участники находились в ремиссии, а не в острой фазе депрессии. Оценивались результаты когнитивных тестов, а не субъективное ощущение «я вылечился». Всё это означает, что данные предварительные и требуют подтверждения в более крупных и длительных исследованиях.

Самостоятельно принимать прукалоприд или любые другие слабительные «для памяти» недопустимо: препарат отпускается по рецепту и назначается исключительно по показаниям к лечению хронических запоров. При симптомах депрессии необходимо обратиться к психиатру.