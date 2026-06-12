Врач рассказал, как восстановиться после распространённой операции

Что делать после удаления желчного пузыря: питание и восстановление
Удаление желчного пузыря — одна из самых распространённых операций в мире. Чаще всего её проводят из-за желчнокаменной болезни, которая может вызывать сильную боль и серьёзные осложнения. Врач-хирург Андрей Джаджиев рассказал «Рамблеру», как организм адаптируется после операции и как нужно поменять питание.
Желчный пузырь находится под печенью и служит резервуаром для желчи. Он накапливает и концентрирует её, а после еды выделяет в тонкий кишечник. Там желчь помогает расщеплять жиры и способствует их усвоению.
Как организм работает без желчного пузыря
«После операции печень продолжает вырабатывать желчь в прежнем объёме. Меняется логика её циркуляции: желчи негде накапливаться, и она поступает в общую гепатобилиарную систему, а оттуда — напрямую в двенадцатиперстную кишку».Джаджиев Андрей Борисовичврач — хирург-онколог, к. м. н., заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»
По словам врача, поскольку резервуара нет, порции желчи становятся менее концентрированными. Она выделяется непрерывно, а не строго в ответ на поступление пищи. В первые месяцы это может вызывать постхолецистэктомический синдром — комплекс симптомов, включающий лёгкую тошноту, метеоризм или диарею (из-за раздражения стенок кишечника свободной желчью).
Питание после операции: базовые правила
Адаптация пищеварения после холецистэктомии у разных людей занимает от нескольких недель до нескольких месяцев и зависит от индивидуальной реакции ЖКТ.
«После операции основная задача питания — снизить нагрузку на пищеварительную систему и поддерживать стабильную работу кишечника», — объясняет врач.
По данным Cleveland Clinic, в этот период особенно важно не столько строгое меню, сколько сам подход к питанию и режиму еды.
Начинайте с щадящей пищи
В первые дни после операции пищеварительная система наиболее чувствительна. Обычно рекомендуют:
- лёгкие бульоны и супы;
- мягкие, легко усваивающиеся продукты;
- простую по составу еду без избытка жира и специй.
Главная задача этого этапа — не перегружать кишечник и дать ему постепенно включиться в работу.
Ешьте небольшими порциями
Один из главных принципов восстановления — дробное питание. Вместо 2–3 плотных приёмов пищи лучше перейти на 4–6 лёгких.
Это помогает:
- равномернее распределять нагрузку на ЖКТ;
- снизить риск вздутия и диареи;
- улучшить переносимость жиров.
Ограничьте жирную и тяжёлую еду
После операции жиры усваиваются сложнее, поэтому их избыток может вызывать дискомфорт — от тяжести до послабления стула.
На начальном этапе стоит сократить:
- жареное и фастфуд;
- жирные соусы и блюда;
- цельномолочные продукты высокой жирности.
Жиры не исключают полностью, а вводят постепенно и в небольших количествах.
Осторожно с клетчаткой
Клетчатка важна для нормальной работы кишечника, но сразу после операции она может усиливать газообразование и спазмы.
Рекомендация проста:
- сначала — мягкая, растворимая клетчатка (овсянка, бананы);
- затем — постепенное возвращение цельнозерновых, овощей и бобовых.
Следите за реакцией организма
Универсальной «диеты после удаления желчного пузыря» нет. Переносимость продуктов индивидуальна, поэтому важно наблюдать за реакцией организма и постепенно расширять рацион.
Образ жизни и долгосрочный прогноз
«Операция устраняет очаг воспаления и угрозу закупорки протоков камнями, но она не меняет биохимический состав самой желчи», — говорит Андрей Джаджиев.
Чтобы предотвратить образование микролитов (песка) в протоках печени, важно придерживаться здорового образа жизни:
- Поддерживать водный баланс. Недостаток жидкости делает желчь более густой, это ускоряет выпадение осадка.
- Соблюдать физическую активность. Умеренные кардионагрузки, ходьба и плавание улучшают моторику ЖКТ и предотвращают застойные явления. К тренировкам брюшного пресса можно возвращаться строго после консультации хирурга.
- Контролировать вес. Плавное снижение веса при его избытке нормализует холестериновый обмен. При этом резкое похудение, наоборот, резко повышает литогенность (склонность к камнеобразованию) желчи.
«Удаление желчного пузыря не снижает качество жизни. При соблюдении рекомендаций в первые месяцы после вмешательства организм полностью адаптируется, и человек возвращается к привычному режиму практически без ограничений», — заключает хирург.
Главное о жизни после холецистэктомии
После удаления желчного пузыря организму требуется время, чтобы адаптироваться к постоянному поступлению желчи в кишечник. В первые недели и месяцы рекомендуется придерживаться щадящего питания: есть небольшими порциями 4–6 раз в день, ограничить жирную и жареную пищу, а продукты с высоким содержанием клетчатки вводить постепенно. Важно поддерживать достаточный питьевой режим, регулярно заниматься посильной физической активностью и контролировать массу тела, избегая резкого похудения. Большинство людей полностью адаптируются к изменениям пищеварения в течение нескольких месяцев и в дальнейшем могут вести привычный образ жизни без существенных ограничений.
Текст проверил врач — хирург-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Борисович Джаджиев, стаж 23 года.
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