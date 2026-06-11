Заболеваемость гриппом в России выросла втрое, дети стали болеть чаще

Наибольшие показатели заболеваний гриппа зафиксировали в Ненецком и Ямало-Ненецком округах. Об этом говорят данные Роспотребнадзора, которые показывают устойчивый рост вируса с 2021 года.

В 2025 году заболеваемость достигла 376 случаев на сто тысяч населения, что в 3,1 раза выше предыдущего года. Лидерами антирейтинга стали Ненецкий АО с показателем 3024 случая, Ямало-Ненецкий АО — 1833 вспышки заболевания и Орловская область — 1733 заболевших гриппом.

Среди детского населения рост болезни составил 3,9 раза. В Роспотребнадзоре объясняют тенденцию как реальным ростом случаев, так и расширением лабораторной диагностики.

Наибольшие показатели отмечены среди детей от года до двух лет и в возрастной группе три-шесть лет. В этом году сезон гриппа уже завершен.