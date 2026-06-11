В Роспотребнадзоре назвали регионы, где больше всего болели гриппом

Тенденция к росту заболеваемости гриппом наблюдается в России с 2021 года, наибольшие показатели заболеваемости по итогам 2025 года зарегистрированы в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Орловской области. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

"С 2021 года на территории Российской Федерации наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом, что обусловлено как увеличением обращаемости населения за медицинской помощью при возникновении симптомов респираторной инфекции, в том числе благодаря системной информационной и разъяснительной работе, так и расширением объемов лабораторного обследования на грипп. <…> В 2025 году заболеваемость гриппом увеличилась по сравнению с 2024 годом в 3,1 раза и составила 375,97 на 100 тыс. населения, выше среднемноголетнего уровня в 6 раз (62,17 на 100 тыс. населения)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наибольшая заболеваемость гриппом в 2025 году наблюдалась в Ненецком автономном округе (3023,89 случая на 100 тыс. населения), Ямало-Ненецком автономном округе (1833,38 случая), а также в Орловской области (1732,83 случая).

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом детского населения в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилась в 3,9 раза, составив 1049,81 случая на 100 тыс. детского населения. Наибольшие показатели наблюдали в возрастной группе 1-2 года - 1543,93 на 100 тыс. и у детей 3-6 лет - 1322,98 на 100 тыс.