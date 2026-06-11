Тысячи людей ищут причину усталости и часто ошибаются в главном

Если вы постоянно чувствуете усталость, плохо спите и не можете сосредоточиться, то наверняка слышали про «уставшие надпочечники». В интернете этот диагноз называют причиной почти любых проблем со здоровьем. Разобрались, что об этом говорит наука.

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Термин adrenal fatigue («усталость надпочечников») не признан медицинским диагнозом. Крупные профессиональные сообщества эндокринологов не считают это состояние отдельной болезнью. По данным Endocrine Society, научных доказательств существования такого диагноза нет.

Что такое надпочечники

Это небольшие железы, расположенные над почками. Они вырабатывают гормоны, которые помогают организму справляться со стрессом, поддерживают обмен веществ, артериальное давление и работу иммунной системы.

Когда надпочечники перестают вырабатывать достаточно гормонов, развивается надпочечниковая недостаточность, или болезнь Аддисона. Это редкое, но серьёзное заболевание.

Сторонники теории «усталости надпочечников» считают, что хронический стресс может настолько перегрузить эти железы, что они начинают работать хуже. Из-за этого якобы и появляются постоянная усталость, проблемы со сном и другие симптомы. Похожие жалобы встречаются при десятках разных состояний — от недосыпа до анемии и заболеваний щитовидной железы.

Откуда берётся усталость и когда она перестаёт быть нормой

Что показывают исследования

В 2016 году в BMC Endocrine Disorders исследователи проанализировали 58 работ, посвящённых «усталости надпочечников», и пришли к выводу: доказательств существования такого синдрома нет. Авторы прямо указали, что adrenal fatigue остаётся мифом. Стресс действительно влияет на организм, но это не значит, что надпочечники ломаются или истощаются.

Многие коммерческие программы диагностики предлагают измерять уровень кортизола в слюне несколько раз в день и на основе результатов ставить диагноз. В исследованиях использовали разные методы измерений, и результаты часто противоречили друг другу. Именно поэтому научное сообщество не признаёт такие тесты диагностическим инструментом для этого состояния. Если врач подозревает настоящую болезнь надпочечников, используют другие лабораторные анализы и специальные тесты.

Что важно помнить

Симптомы, которые связывают с «усталостью надпочечников», существуют и могут серьёзно снижать качество жизни. Однако сама концепция «выгоревших надпочечников» не получила научного подтверждения. Если усталость не проходит неделями, лучше искать её настоящую причину вместе с врачом, а не полагаться на популярный диагноз из интернета.

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