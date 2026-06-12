Россиянкам объяснили, почему нельзя терпеть боль во время месячных

«У всех так » — фраза, которую часто слышат женщины с болезненными менструациями. Между тем современная наука считает, что это не норма. Сильная боль во время месячных — медицинская проблема, которая требует лечения. Разобрались, почему из-за менструации болит низ живота и что с этим можно сделать.

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Почему менструальную боль ошибочно считают нормой

Исторически боль во время месячных воспринимали как неизбежную и физиологичную. Этому поспособствовала распространённость симптома: по разным данным, он встречается у 15–90% подростков и женщин репродуктивного возраста. Напрашивается логичный вывод: если явление массовое — значит, нормальное и терпимое. Однако гинекологи с этим не согласны.

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Что говорит современная медицина

Сильная боль во время менструации называется дисменореей. Это официальный диагноз, который есть в международном классификаторе болезней. Она бывает двух видов.

Первичная дисменорея

Это боль без органической патологии. Согласно Cleveland Clinic, механизм связан с повышенной выработкой простагландинов — веществ, которые провоцируют усиленные сокращения матки. Первичная форма чаще встречается у подростков.

Вторичная дисменорея

В этом случае боль — симптом заболевания. Согласно данным NCBI, причиной может быть эндометриоз (когда ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в другие органы), миома (доброкачественная опухоль матки) или другие гинекологические диагнозы. При вторичной дисменорее нужны диагностика и лечение основного заболевания.

Красные флаги

Многие женщины чувствуют дискомфорт внизу живота во время менструации. Это можно считать вариантом нормы, если ощущения просто неприятные и не влияют на повседневную активность. Однако если есть боль и сильные спазмы, которые мешают учёбе или работе — это уже повод обратиться к врачу. По рекомендациями ACOG, особенно насторожить должны следующие признаки:

боль прогрессирует от цикла к циклу;

боль есть вне менструации;

появились аномальные кровотечения вне цикла;

есть трудности с зачатием;

стандартное лечение не даёт эффекта.

Что можно сделать

Терпеть боль не нужно. Если спазмы мешают жизни — это повод для лечения. Первой линией терапии обычно становятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые блокируют выработку простагландинов. Некоторым назначают гормональные методы (контрацептивы, содержащие эстроген и прогестин). Это могут быть противозачаточные таблетки, пластырь, кольцо или спираль. В качестве вспомогательных методов рекомендуют грелки и регулярные физические нагрузки.

Боль при месячных — распространённое явление, но она не должна автоматически считаться нормой. Современная медицина предлагает оценивать её по интенсивности, динамике и сопутствующим симптомам — и при необходимости обращаться к врачу.

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