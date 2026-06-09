Впервые за 10 лет в России зафиксирована страшная детская болезнь

Речь о синдроме врождённой краснухи — тяжёлом пороке развития у новорождённых, возникающих, когда неепривитая беременная женщина переносит краснуху.

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Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора из доклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения за 2025 год. Одновременно фиксируется взрывной рост менингококковой инфекции, который во многом связан с трудовой миграцией.

За год число случаев краснухи в стране выросло с 259 до 408. Почти 70% заболевших — взрослые в возрасте 20–39 лет, около 90% из них не были привиты или имели неизвестный прививочный статус. Именно в этой возрастной группе сосредоточен основной репродуктивный риск: заражение краснухой во время беременности приводит к синдрому врождённой краснухи у плода. Это совокупность тяжёлых аномалий развития: поражение сердца, органов слуха, зрения и центральной нервной системы у ребёнка. До 2025 года, когда выявили 6 таких случаев, в России их не фиксировали на протяжении десяти лет — именно благодаря высокому охвату прививками.

Среди причин возврата болезни — пропуск плановых вакцинаций в период пандемии и исчезновение с российского рынка комбинированной тройной вакцины против кори, краснухи и паротита. Теперь прививку делают тремя отдельными инъекциями, и часть родителей от неё отказывается.

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Параллельно с краснухой обострилась ситуация с менингококковой инфекцией. По данным по заболеваемости, с начала 2025 года зарегистрировано 1266 случаев — рост на 260% к уровню прошлого года. Показатель заболеваемости достиг 1,26 случая на 100 тысяч населения, это почти в три раза выше показателя 2024 года. 36% больных — трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья. У них нет иммунитета к штаммам серогруппы А, циркулирующим в России. Большинство заразившихся проживали в условиях скученности — в хостелах и общежитиях, что создаёт идеальную среду для распространения инфекции. По данным экспертов, на Москву приходится более половины всех зарегистрированных в стране случаев менингококковой инфекции.

Менингококковый менингит — одна из самых летальных бактериальных инфекций: смертность составляет около 16%, а каждый пятый выживший остаётся инвалидом. При этом вакцинация против менингококка не включена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится только платно.

Оба явления — возврат врождённой краснухи и взрыв менингококковой инфекции — отражают одну и ту же проблему: накопление в обществе неиммунного населения. Пандемия нарушила графики плановых прививок, геополитические изменения повлияли на доступность вакцин, а миграционные потоки привнесли в страну людей без иммунитета к локальным штаммам. Без восстановления охвата вакцинацией обе угрозы будут только усиливаться.