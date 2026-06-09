Врач рассказал, как ставят стент и насколько это больно

Коронарное стентирование — процедура, которая ежегодно спасает миллионы жизней. Врач-кардиолог Александр Кузнецов рассказал «Рамблеру», как проходит стентирование и что в это время чувствует пациент.

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Что такое стент и когда его ставят

Коронарный стент — это миниатюрный сетчатый каркас в виде металлической трубочки, который хирурги устанавливают внутрь суженного или заблокированного сосуда сердца. Его главная задача — механически расширить просвет артерии и восстановить нормальный приток крови к сердечной мышце.

Стенты устанавливают при:

инфаркте миокарда (экстренно);

нестабильной стенокардии, когда учащаются приступы острой боли в груди;

тяжёлой ишемической болезни сердца.

«В большинстве случаев стентирование — это золотой стандарт лечения при инфаркте. Метод позволяет не только быстро восстановить нормальный кровоток, но и поддерживать просвет сосуда открытым, препятствуя развитию повторных инфарктов». Кузнецов Александр Константинович кардиолог, врач функциональной диагностики сети «Юниклиник»

Крупный метаанализ 46 клинических исследований, опубликованный в журнале Circulation: Population Health and Outcomes, показал, что у пациентов с нестабильной стенокардией использование стентов связано со снижением:

общей смертности на 16%;

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31%;

риска повторного инфаркта — на 26%.

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Можно ли при инфаркте обойтись лекарствами

«Лекарственное лечение инфаркта проводят редко. В случае, когда сроки подачи в рентгенооперационную превышают несколько часов, выполняют тромболизис. Это процедура, при которой вводят препараты, растворяющие тромб. На некоторое время такое лечение позволяет восстановить кровоток, но это не альтернатива стентированию, а лишь временное решение», — поясняет врач.

Примечательно, что до широкого применения баллонной ангиопластики (когда сосуд расширяют баллоном и прижимают к стенке атеросклеротическую бляшку) и стентирования тромболизис был основным способом помочь пациенту при инфаркте. Метаанализ, опубликованный в Circulation, показал, что по сравнению с тромболизисом стентирование (и другие способы механического расширения поражённого сосуда) снижает смертность на 34%.

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Как проходит операция

Стентирование — эндоваскулярная операция. Это значит, что все манипуляции выполняют внутри сосудов без необходимости делать разрезы. Операция проходит в специальной рентгенооперационной, оборудованной ангиографом. Этот аппарат в реальном времени транслирует на экраны высокоточное рентгеновское изображение, позволяя хирургу продвигать инструменты по артериям.

«Чаще всего процедуру проводят через лучевую артерию на правом запястье. Это самый простой и нетравматичный доступ к артериям сердца. Реже стентирование делают через бедренную артерию, в этом случае нужен строгий постельный режим в течение 12–24 часов, чтобы дать проколу затянуться», — отмечает эксперт.

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Что чувствует пациент во время операции

«Сама процедура стентирования проходит безболезненно. Наркоз при ней не используется. Применяют местную анестезию в месте прокола (на руке или ноге). Также перед процедурой вводят препарат с противоаллергическим и успокоительным эффектом, чтобы пациент легче перенёс операцию», — рассказывает доктор.

По словам врача, сам прокол ощущается как обычный укол в вену. Введение катетера, проводников и стента не причиняет боли. В очень редких случаях пациенты могут ощущать лёгкое покалывание или жжение в руке в момент первого введения проводника. Однако эти ощущения неопасны и длятся не дольше пары минут.

В момент раздувания баллона и установки стента может появиться короткое ощущение сдавления или жжения в груди — это нормально. Эти жалобы длятся не дольше нескольких секунд и полностью проходят после удаления баллона.

После процедуры

«После процедуры катетер вынимают, а на руку накладывают давящую повязку, которая пережимает место укола и даёт ему зажить. Такие повязки накладывают примерно на 12 часов», — поясняет Александр Кузнецов.

Реабилитация после операции проходит быстро. Если нет осложнений, пациента выписывают из стационара уже через 2–3 дня.

Дома человеку необходимо на несколько недель ограничить подъём тяжестей и интенсивные физические нагрузки, чтобы дать месту прокола полностью зажить. Самое важное правило — непрерывный, ежедневный приём препаратов, препятствующих образованию тромбов, которые назначил врач.

Когда при инфаркте стенты не ставят

Бывают случаи, когда при инфаркте стенты не ставят, например:

когда их невозможно поставить физически;

когда в этом нет необходимости из-за незначительных изменений в сосудах.

«Бывают случаи, когда инфаркт связан с закрытием артерии очень маленького диаметра, в которую технически невозможно доставить стент. Бывает и так, когда при инфаркте у пациента не выявляют значимых поражений в сосудах — так называемый инфаркт при неизменённых коронарных артериях. В таких случаях ограничиваются лекарствами», — объясняет врач.

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Главное о стентировании

Коронарное стентирование — золотой стандарт лечения инфаркта. Эту операцию проводят через небольшой прокол под местной анестезией и без общего наркоза. Процедура в большинстве случаев безболезненна, а лёгкий дискомфорт в груди может возникнуть лишь на несколько секунд в момент раздувания баллона.

После успешной операции пациента выписывают уже через 2–3 дня, после чего необходимо на несколько недель ограничить физические нагрузки. Главное условие долгосрочного выздоровления — строгое соблюдение назначенной врачом схемы лечения и ежедневный приём разжижающих кровь препаратов.

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