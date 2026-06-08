Учёные создали новое средство против болезни Альцгеймера

Швейцарские учёные разработали экспериментальное соединение, которое замедлило признаки болезни Альцгеймера у мышей.

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Команда профессора Урсулы Квиттерер из ETH Zurich (Швейцарской высшей технической школы Цюриха) сосредоточилась на ферменте GRK2. Этот регуляторный белок работает в мозге, сердце и других органах. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

Учёные установили: при деменции в мозге накапливается неактивная форма GRK2. Она собирается в агрегаты, оседает на митохондриях — клеточных энергостанциях — и блокирует их поры. Нейроны получают меньше энергии, испытывают стресс и хуже справляются со своими функциями. Одновременно неактивный GRK2 усиливает выработку бета-амилоида — белка, бляшки которого считаются одним из ключевых признаков болезни Альцгеймера. Больше амилоида — больше стресса — ещё больше неактивного GRK2. Возникает замкнутый круг, ускоряющий гибель нейронов.

Разработанное «соединение 10» вмешивается именно в этот процесс: оно мешает GRK2 собираться в агрегаты. В экспериментах на мышах с моделью болезни Альцгеймера митохондрии начинали работать лучше, уровень бета-амилоида снижался, нейроны дольше сохраняли функцию и реже погибали, а подопытные животные жили дольше. Помимо эффектов в мозге у пожилых мышей улучшалась работа сердца и появлялись признаки замедленного старения — в частности, меньше седой шерсти.

Квиттерер подчёркивает: существующие лекарства не лечат болезнь Альцгеймера, а в лучшем случае замедляют её прогрессирование на несколько месяцев. Ценность новой работы — в открытии иного механизма воздействия через мишень GRK2, который потенциально можно использовать в комбинации с уже имеющимися препаратами. На основе соединения 10 подана заявка на патент, ETH Zurich ищет компанию-партнёра для следующего этапа разработки.

Как избежать деменции: 5 советов

Важно понимать, что исследование доклиническое: соединение проверено на клеточных культурах и мышах, а не на людях, считать новую молекулу лекарством от Альцгеймера преждевременно. Тем не менее это важный шаг в понимании механизмов деменции.

Ранее китайские учёные выяснили, что при болезни Альцгеймера нарушается система очистки мозга из-за сбоя в работе астроцитов — клеток-помощников нейронов. Накопление токсичного белка амилоида внутри астроцитов вызывает резкий рост уровня кальция, что заставляет клетки производить избыток холестерина. Из-за этого нарушается работа белка AQP4, необходимого для нормального функционирования глимфатической системы.

В опытах на мышах с генетическими мутациями, вызывающими раннюю форму Альцгеймера, исследователи искусственно снижали уровень кальция или холестерина в астроцитах. Это восстанавливало работу глимфатической системы («канализации» мозга), и животные начинали лучше справляться с тестами на память. Даже обычный статин (аторвастатин), применяемый для снижения холестерина в крови, давал тот же эффект.

Авторы работы, опубликованной в Nature Neuroscience, подчёркивают: болезнь Альцгеймера — это не только накопление бляшек, но и поломка механизма их вывоза. Вместо многолетней борьбы с самими бляшками можно помочь мозгу вывозить их естественным путём, воздействуя на кальциевый и холестериновый обмен в астроцитах.