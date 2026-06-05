Популярные лекарства от давления связали с риском для почек

На 63-м Конгрессе Европейской почечной ассоциации (ERA) в Глазго представили исследование, которое показало, что у пациентов с диабетом 2-го типа приём распространённого класса препаратов от давления связан с повышенным риском серьёзных осложнений со стороны почек.

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Дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (БКК) снижают артериальное давление, расслабляя стенки сосудов. При диабетической болезни почек их часто используют в дополнение к основной терапии, поскольку контроль давления критически важен для замедления поражения почек. Именно поэтому результаты нового исследования привлекли особое внимание специалистов.

Учёные проанализировали данные 31 031 пациента с диабетом 2-го типа за период с 2016 по 2021 год. Медиана наблюдения составила около 3,5 года. Принципиально важно: все участники получали современную нефропротективную терапию — ингибиторы РАС и ингибиторы SGLT2, которые считаются стандартом защиты почек при диабете. Из общего числа 12 172 пациента (39,2%) дополнительно принимали БКК, остальные 18 859 человек (60%) — другие препараты от давления.

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Главный результат: у тех, кто принимал БКК, относительный риск серьёзных неблагоприятных почечных событий был на 33% выше. Под серьёзными событиями исследователи понимали падение скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) на 40% и более либо прогрессирование до терминальной стадии почечной недостаточности, то есть необходимость диализа или трансплантации почки.

Возможное объяснение эффекта связано с особенностями работы этих препаратов на уровне почечного фильтра. БКК расслабляют приносящие артериолы — сосуды, по которым кровь поступает в клубочки, — но практически не действуют на выносящие. Теоретически это может повышать внутриклубочковое давление и усиливать гиперфильтрацию.

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Ведущий автор работы доктор Тимна Агур из медицинского центра «Рабин» отметила, что исследователи изначально рассчитывали на иной результат: предполагалось, что защитный эффект ингибиторов SGLT2 компенсирует возможный вред от БКК. Однако повышенный риск сохранялся даже у пациентов, получавших эту современную терапию.

Важно понимать ограничения исследования: оно наблюдательное и доказывает не прямую причинно-следственную связь, а ассоциацию между приёмом препаратов и ухудшением состояния почек. Авторы подчёркивают необходимость проспективных исследований и рандомизированных клинических испытаний, прежде чем делать окончательные выводы.

Врач-кардиолог, профессор, заместитель главного врача сети клиник «К+31» Светлана Каневская рассказала «Рамблеру» о реальном практическом риске приёма блокаторов кальциевых каналов.

«Риск приёма блокаторов кальциевых каналов, которые широко используют и рекомендуют при артериальной гипертензии на фоне диабета, в целом низкий и не считается значимым. Современные БКК длительного действия безопасны для большинства пациентов с диабетом и артериальной гипертензией. Например, "Лерканидипин", в отличие от "классических" дигидропиридинов, вызывает расширение сосудов не только приносящей, но и выносящей артериолы клубочка с потенциальным снижением внутриклубочкового давления». Каневская Светлана Сергеевна врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

Врач отметила, что решение всегда индивидуальное и зависит от сопутствующих заболеваний, конкретных препаратов и других показателей, которые нужно контролировать. Поэтому обязательно консультируйтесь с кардиологом или эндокринологом перед началом или коррекцией терапии.