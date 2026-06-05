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Аллергия на тополиный пух: что делать, симптомы, лечение и профилактика

Мария Муссова

Зуд в носу, чихание, слёзы и ощущение, что «реагируешь на всё вокруг» часто связывают с тополиным пухом. Однако сам пух почти никогда не виноват. Разобрались, что на самом деле происходит и как быстро облегчить состояние.

Аллергия на тополиный пух оказалась мифом
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Сам по себе пух не аллерген

В большинстве случаев тополиный пух не считается аллергеном. Он состоит преимущественно из целлюлозных волокон и не содержит белков, которые обычно запускают аллергическую реакцию. Однако пух легко собирает на поверхности пыльцу цветущих трав, споры плесневых грибов и частицы городской пыли. Именно эти микрочастицы чаще всего становятся причиной насморка, слезотечения и чихания в начале лета.

Поэтому симптомы, которые многие называют аллергией на тополиный пух, на самом деле обычно связаны с сезонным аллергическим ринитом — реакцией на пыльцу растений, которую пух переносит.

Основные симптомы

Чаще всего появляются:

  • частое чихание;
  • водянистые выделения из носа;
  • зуд в носу, горле, глазах;
  • слезотечение;
  • заложенность носа;
  • усталость из-за плохого сна.

Если симптомы усиливаются на улице в сухую ветреную погоду — чаще всего речь про реакцию на пыльцу, а не на пух.

Что сделать прямо сейчас

1. Снизить контакт с аллергеном

Это базовая мера, которая есть в международных клинических рекомендациях по аллергическому риниту:

  • закрывайте окна днём, проветривайте вечером или после дождя;
  • умывайтесь и промывайте нос после улицы;
  • не сушите одежду на балконе в сезон пуха.

2. Промывание носа

  • Физраствор или морская вода:
  • смывает пыльцу со слизистой;
  • уменьшает зуд и заложенность;
  • безопасно при частом использовании.

3. Антигистаминные препараты

Препараты второго поколения уменьшают чихание, зуд и насморк. Их часто используют как базовую терапию при сезонной аллергии. Эффект обычно появляется в течение нескольких часов.

4. Назальные спреи (при выраженных симптомах)

Спреи с противовоспалительным действием уменьшают отёк слизистой и заложенность носа.

5. Минимизировать пыльцевую нагрузку

  • принимать душ и мыть волосы после улицы;
  • менять одежды сразу после прогулки;
  • проводить влажную уборку дома 2–3 раза в неделю;
  • использовать фильтры или очистители воздуха при выраженных симптомах.

Когда стоит обратиться к врачу

Обратитесь к специалисту, если:

  • симптомы повторяются каждый сезон;
  • заложенность носа не проходит неделями;
  • появились свистящее дыхание или кашель;
  • появилась одышка и чувство сдавления в груди;
  • обычные средства не помогают.

Врач может уточнить аллерген и подобрать схему лечения или предложить аллерген-специфическую терапию.

Что в итоге

Тополиный пух не аллерген, а переносчик пыльцы. Поэтому борьба идёт не с пухом, а с сезонной аллергией. Антигистаминные препараты обычно облегчают симптомы быстро, а назальные противовоспалительные средства наиболее эффективны при регулярном применении.

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