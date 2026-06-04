Проктолог рассказал, почему вредно зависать в туалете на полдня

Многие пациенты при геморрое до последнего оттягивают визит к врачу, надеясь обойтись мазями и свечами, в то время как запущенные стадии требуют операции. Врач-проктолог Константин Коршунов рассказал «Рамблеру», когда можно обойтись лекарствами, а когда нужна операция, и как снизить риск развития геморроя.

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Геморрой — это хроническое заболевание, при котором увеличиваются и смещаются геморроидальные сосудистые сплетения анального канала.

Это довольно распространённая патология. Согласно свежему метаанализу, опубликованному в журнале Annals of Medicine, геморроем страдает больше 25% населения (то есть каждый четвёртый человек). У женщин болезнь диагностируют чаще, чем у мужчин, и вероятность её развития увеличивается с возрастом.

Причины и факторы развития геморроя

В основе лежит сочетание двух ключевых механизмов:

сосудистого — нарушение притока и оттока крови в сосудистых сплетениях прямой кишки;

— нарушение притока и оттока крови в сосудистых сплетениях прямой кишки; механического — ослабление мышечно-связочного аппарата анального канала.

Под воздействием неблагоприятных факторов венозные сплетения переполняются кровью, растягиваются, а поддерживающий их мышечно-связочный каркас постепенно истончается. Это приводит к постепенному смещению и выпадению узлов наружу.

Факторы развития геморроя

Среди провоцирующих факторов геморроя выделяют:

Малоподвижный образ жизни. Сидячая работа (например, у офисных сотрудников, водителей) ассоциирована с повышенным риском геморроя.

Сидячая работа (например, у офисных сотрудников, водителей) ассоциирована с повышенным риском геморроя. Нарушения работы ЖКТ. Хронические запоры — один из главных факторов. Постоянное сильное натуживание при дефекации резко повышает внутрибрюшное давление, это провоцирует наполнение вен и травматизацию слизистой оболочки.

Хронические запоры — один из главных факторов. Постоянное сильное натуживание при дефекации резко повышает внутрибрюшное давление, это провоцирует наполнение вен и травматизацию слизистой оболочки. Тяжёлый физический труд. Подъём тяжестей также повышает внутрибрюшное давление, из-за чего сосудистые сплетения прямой кишки переполняются кровью.

Подъём тяжестей также повышает внутрибрюшное давление, из-за чего сосудистые сплетения прямой кишки переполняются кровью. Погрешности в диете. Дефицит клетчатки (овощей, фруктов, отрубей) и несоблюдение питьевого режима приводят к уплотнению стула, увеличивая риск развития геморроя.

Дефицит клетчатки (овощей, фруктов, отрубей) и несоблюдение питьевого режима приводят к уплотнению стула, увеличивая риск развития геморроя. Беременность и роды. Растущая матка механически сдавливает магистральные вены малого таза, препятствуя нормальному оттоку крови. При родах нагрузка на сосудистую систему анального канала возрастает многократно.

Растущая матка механически сдавливает магистральные вены малого таза, препятствуя нормальному оттоку крови. При родах нагрузка на сосудистую систему анального канала возрастает многократно. Генетическая предрасположенность. У некоторых людей есть наследственная предрасположенность к геморрою.

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«В лечении геморроя крайне важна модификация образа жизни. Пациенту нужно его изменить. Это аэробные физические нагрузки, гигиена после дефекации (отказ от туалетной бумаги в пользу подмывания) и профилактика запоров (больше клетчатки в рационе и питьевой режим)». Коршунов Константин Андреевич врач-проктолог, хирург, эндоскопист клиники DocMed

Симптомы геморроя

Клиническая картина геморроя развивается постепенно, часто начинаясь с едва заметного дискомфорта. К самым распространённым проявлениям относятся:

Кровотечения. Обычно возникают во время или сразу после дефекации. Пациент замечает следы алой крови на туалетной бумаге, на поверхности кала или в виде брызг на стенках унитаза.

Обычно возникают во время или сразу после дефекации. Пациент замечает следы алой крови на туалетной бумаге, на поверхности кала или в виде брызг на стенках унитаза. Боль. Она может быть тупой, ноющей или острой, пульсирующей (особенно при ущемлении узла или тромбозе). Боль усиливается при ходьбе, сидении или при опорожнении кишечника.

Она может быть тупой, ноющей или острой, пульсирующей (особенно при ущемлении узла или тромбозе). Боль усиливается при ходьбе, сидении или при опорожнении кишечника. Дискомфорт и зуд. Это жжение, ощущение инородного тела или неполного опорожнения в анальном канале.

Это жжение, ощущение инородного тела или неполного опорожнения в анальном канале. Выпадение узлов. Геморроидальные узлы начинают выпадать сначала только при сильном натуживании, а на поздних стадиях — даже при кашле или в покое.

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Внешний и внутренний геморрой

В зависимости от локализации патологического процесса, проктологи разделяют геморрой на внутренний и наружный (внешний).

Внутренний геморрой

В этом случае затрагиваются сосудистые сплетения, расположенные глубоко в подслизистом слое анального канала. При обычном осмотре на ранних стадиях такой геморрой незаметен. Увидеть его может только врач с помощью специальных инструментов.

Узлы покрыты слизистой оболочкой, где мало болевых рецепторов, поэтому внутренний геморрой долгое время развивается безболезненно.

Наружный геморрой

Наружные узлы формируются ближе к анальному каналу, непосредственно под кожей вокруг анального отверстия. Внешне такие узлы выглядят как округлые шишки или плотные синюшные складки.

Наружные узлы покрыты многослойным эпителием, богатым нервными окончаниями. Из-за этого наружный геморрой редко кровоточит, но проявляется выраженным болевым синдромом, отёчностью и покраснением кожи.

Бывает и так, что у пациента увеличены как внешние, так и внутренние геморроидальные узлы. В таком случае говорят о комбинированном геморрое.

Диагностика геморроя

При подозрении на геморрой нужно обратиться к врачу-проктологу. Поводом могут послужить боль в заднем проходе, кровь на нижнем белье, туалетной бумаге и в унитазе.

Изначально врач осматривает область анального отверстия и проводит пальцевое ректальное исследование. Затем проводят инструментальное обследование — аноскопию (осмотр на глубину до 10 см) и/или ректороманоскопию (осмотр на глубину до 30 см). Пациентам старше 40 лет также проводят и колоноскопию. Эти методы безболезненны и позволяют детально рассмотреть форму, размеры и степень воспаления узлов.

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Как лечат геморрой

Выбор метода лечения геморроя зависит от стадии заболевания и выраженности симптомов.

Когда можно обойтись без операции

Начальные стадии геморроя хорошо поддаются лечению консервативными методами. Это противовоспалительные, обезболивающие, ранозаживляющие свечи и мази. Также пациенту могут назначить приём препаратов, которые укрепляют стенки сосудов и улучшают микроциркуляцию (венотоники), однако их эффективность обсуждается.

«Если несмотря на консервативное лечение симптомы геморроя сохраняются, то рассматривают хирургическое вмешательство», — отмечает эксперт.

Операции при геморрое

Сегодня предпочтение отдают малоинвазивным щадящим методикам:

лигирование латексными кольцами (на узел надевается кольцо, прекращающее его кровоснабжение);

латексными кольцами (на узел надевается кольцо, прекращающее его кровоснабжение); склеротерапия — введение специальных препаратов в геморроидальный узел, которые склеивают стенки сосуда;

— введение специальных препаратов в геморроидальный узел, которые склеивают стенки сосуда; удаление геморроидальных узлов с помощью лазера.

На запущенных стадиях показано радикальное хирургическое вмешательство — геморроидэктомия, в ходе которой изменённые узлы полностью иссекаются скальпелем или ультразвуковым ножом.

Профилактика геморроя

«Важнейший аспект — это профилактика запоров. Рацион нужно обогатить клетчаткой (овощи, фрукты), а также соблюдать питьевой режим. Ограничьте употребление острых блюд: у них раздражающее действие. Также важны аэробные нагрузки, особенно для тех, у кого сидячий образ жизни», — рекомендует врач.

По словам Константина Коршунова, полезно обзавестись специальной подставкой для ног в туалете. С её помощью дефекация будет происходит в более физиологичной позе.

«И перестаньте брать с собой в туалет книги и гаджеты, чтобы подолгу там не засиживаться», — резюмирует врач.

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Главное о лечении геморроя

На начальных стадиях геморрой в большинстве случаев лечится без операции. Однако при запущенных стадиях, когда узлы регулярно выпадают и кровоточат, может потребоваться проведение операции. В таких случаях проктологи применяют щадящие малоинвазивные методики (лазер, склеротерапию, латексное лигирование). В редких случаях проводят радикальное иссечение узлов.

Основа профилактики геморроя и предотвращение его рецидивов — борьба с застойными явлениями в малом тазу и нормализация работы ЖКТ. Для этого необходимо обогатить рацион клетчаткой, соблюдать питьевой режим и больше двигаться.

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