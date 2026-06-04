Проктолог рассказал, почему вредно зависать в туалете на полдня

Лечение геморроя: когда нужны свечи, а когда операция — советы проктолога
Многие пациенты при геморрое до последнего оттягивают визит к врачу, надеясь обойтись мазями и свечами, в то время как запущенные стадии требуют операции. Врач-проктолог Константин Коршунов рассказал «Рамблеру», когда можно обойтись лекарствами, а когда нужна операция, и как снизить риск развития геморроя.
Геморрой — это хроническое заболевание, при котором увеличиваются и смещаются геморроидальные сосудистые сплетения анального канала.
Это довольно распространённая патология. Согласно свежему метаанализу, опубликованному в журнале Annals of Medicine, геморроем страдает больше 25% населения (то есть каждый четвёртый человек). У женщин болезнь диагностируют чаще, чем у мужчин, и вероятность её развития увеличивается с возрастом.
Причины и факторы развития геморроя
В основе лежит сочетание двух ключевых механизмов:
- сосудистого — нарушение притока и оттока крови в сосудистых сплетениях прямой кишки;
- механического — ослабление мышечно-связочного аппарата анального канала.
Под воздействием неблагоприятных факторов венозные сплетения переполняются кровью, растягиваются, а поддерживающий их мышечно-связочный каркас постепенно истончается. Это приводит к постепенному смещению и выпадению узлов наружу.
Факторы развития геморроя
Среди провоцирующих факторов геморроя выделяют:
- Малоподвижный образ жизни. Сидячая работа (например, у офисных сотрудников, водителей) ассоциирована с повышенным риском геморроя.
- Нарушения работы ЖКТ. Хронические запоры — один из главных факторов. Постоянное сильное натуживание при дефекации резко повышает внутрибрюшное давление, это провоцирует наполнение вен и травматизацию слизистой оболочки.
- Тяжёлый физический труд. Подъём тяжестей также повышает внутрибрюшное давление, из-за чего сосудистые сплетения прямой кишки переполняются кровью.
- Погрешности в диете. Дефицит клетчатки (овощей, фруктов, отрубей) и несоблюдение питьевого режима приводят к уплотнению стула, увеличивая риск развития геморроя.
- Беременность и роды. Растущая матка механически сдавливает магистральные вены малого таза, препятствуя нормальному оттоку крови. При родах нагрузка на сосудистую систему анального канала возрастает многократно.
- Генетическая предрасположенность. У некоторых людей есть наследственная предрасположенность к геморрою.
«В лечении геморроя крайне важна модификация образа жизни. Пациенту нужно его изменить. Это аэробные физические нагрузки, гигиена после дефекации (отказ от туалетной бумаги в пользу подмывания) и профилактика запоров (больше клетчатки в рационе и питьевой режим)».Коршунов Константин Андреевичврач-проктолог, хирург, эндоскопист клиники DocMed
Симптомы геморроя
Клиническая картина геморроя развивается постепенно, часто начинаясь с едва заметного дискомфорта. К самым распространённым проявлениям относятся:
- Кровотечения. Обычно возникают во время или сразу после дефекации. Пациент замечает следы алой крови на туалетной бумаге, на поверхности кала или в виде брызг на стенках унитаза.
- Боль. Она может быть тупой, ноющей или острой, пульсирующей (особенно при ущемлении узла или тромбозе). Боль усиливается при ходьбе, сидении или при опорожнении кишечника.
- Дискомфорт и зуд. Это жжение, ощущение инородного тела или неполного опорожнения в анальном канале.
- Выпадение узлов. Геморроидальные узлы начинают выпадать сначала только при сильном натуживании, а на поздних стадиях — даже при кашле или в покое.
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Внешний и внутренний геморрой
В зависимости от локализации патологического процесса, проктологи разделяют геморрой на внутренний и наружный (внешний).
Внутренний геморрой
В этом случае затрагиваются сосудистые сплетения, расположенные глубоко в подслизистом слое анального канала. При обычном осмотре на ранних стадиях такой геморрой незаметен. Увидеть его может только врач с помощью специальных инструментов.
Узлы покрыты слизистой оболочкой, где мало болевых рецепторов, поэтому внутренний геморрой долгое время развивается безболезненно.
Наружный геморрой
Наружные узлы формируются ближе к анальному каналу, непосредственно под кожей вокруг анального отверстия. Внешне такие узлы выглядят как округлые шишки или плотные синюшные складки.
Наружные узлы покрыты многослойным эпителием, богатым нервными окончаниями. Из-за этого наружный геморрой редко кровоточит, но проявляется выраженным болевым синдромом, отёчностью и покраснением кожи.
Бывает и так, что у пациента увеличены как внешние, так и внутренние геморроидальные узлы. В таком случае говорят о комбинированном геморрое.
Диагностика геморроя
При подозрении на геморрой нужно обратиться к врачу-проктологу. Поводом могут послужить боль в заднем проходе, кровь на нижнем белье, туалетной бумаге и в унитазе.
Изначально врач осматривает область анального отверстия и проводит пальцевое ректальное исследование. Затем проводят инструментальное обследование — аноскопию (осмотр на глубину до 10 см) и/или ректороманоскопию (осмотр на глубину до 30 см). Пациентам старше 40 лет также проводят и колоноскопию. Эти методы безболезненны и позволяют детально рассмотреть форму, размеры и степень воспаления узлов.
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Как лечат геморрой
Выбор метода лечения геморроя зависит от стадии заболевания и выраженности симптомов.
Когда можно обойтись без операции
Начальные стадии геморроя хорошо поддаются лечению консервативными методами. Это противовоспалительные, обезболивающие, ранозаживляющие свечи и мази. Также пациенту могут назначить приём препаратов, которые укрепляют стенки сосудов и улучшают микроциркуляцию (венотоники), однако их эффективность обсуждается.
«Если несмотря на консервативное лечение симптомы геморроя сохраняются, то рассматривают хирургическое вмешательство», — отмечает эксперт.
Операции при геморрое
Сегодня предпочтение отдают малоинвазивным щадящим методикам:
- лигирование латексными кольцами (на узел надевается кольцо, прекращающее его кровоснабжение);
- склеротерапия — введение специальных препаратов в геморроидальный узел, которые склеивают стенки сосуда;
- удаление геморроидальных узлов с помощью лазера.
На запущенных стадиях показано радикальное хирургическое вмешательство — геморроидэктомия, в ходе которой изменённые узлы полностью иссекаются скальпелем или ультразвуковым ножом.
Профилактика геморроя
«Важнейший аспект — это профилактика запоров. Рацион нужно обогатить клетчаткой (овощи, фрукты), а также соблюдать питьевой режим. Ограничьте употребление острых блюд: у них раздражающее действие. Также важны аэробные нагрузки, особенно для тех, у кого сидячий образ жизни», — рекомендует врач.
По словам Константина Коршунова, полезно обзавестись специальной подставкой для ног в туалете. С её помощью дефекация будет происходит в более физиологичной позе.
«И перестаньте брать с собой в туалет книги и гаджеты, чтобы подолгу там не засиживаться», — резюмирует врач.
Главное о лечении геморроя
На начальных стадиях геморрой в большинстве случаев лечится без операции. Однако при запущенных стадиях, когда узлы регулярно выпадают и кровоточат, может потребоваться проведение операции. В таких случаях проктологи применяют щадящие малоинвазивные методики (лазер, склеротерапию, латексное лигирование). В редких случаях проводят радикальное иссечение узлов.
Основа профилактики геморроя и предотвращение его рецидивов — борьба с застойными явлениями в малом тазу и нормализация работы ЖКТ. Для этого необходимо обогатить рацион клетчаткой, соблюдать питьевой режим и больше двигаться.
Важные исследования
- Мировая распространённость геморроя: систематический обзор и метаанализ
- Факторы риска геморроидальной болезни среди здоровых взрослых Кореи молодого и среднего возраста
- Образ жизни и факторы риска при геморроидальной болезни
- Лечение геморроя: клинические рекомендации Комитета по практическим рекомендациям Американского общества колоректальных хирургов (ASCRS), редакция 2024 года