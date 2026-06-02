О пациентах не подумали: в России больше не останется сексологов

Минздрав исключил из списка медицинских должностей 16 позиций и добавил 11 новых. В частности, с 1 сентября в России больше не будут готовить врачей-сексологов. Разобрались, как это нововведение повлияет на работу специалистов и здоровье пациентов.

С 1 сентября 2026 года прекратится не только образование врачей-сексологов — медицинские организации также не будут нанимать новых специалистов. Они смогут продолжить практику на прежнем месте работы, но в будущем у них могут возникнуть проблемы с прохождением регулярной аккредитации, то есть допуском к медицинской деятельности.

Врач-психотерапевт, сексолог Лариса Никитина считает иначе:

«Для практикующих врачей, у которых уже есть специализация по сексологии, после 1 сентября 2026 года формально мало что изменится — мы продолжим работать. Чисто медицинских сексологов в стране всегда было немного. Для большинства из нас, включая меня, базовой специальностью остаётся психотерапия». Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Более того, по словам врача, название «врач-сексолог» в поликлиниках часто было барьером: мужчины пугались этой таблички на дверях, «сжимались и уходили». Поэтому на практике первичный приём всегда шёл через психотерапевтов или урологов, и в этой части преемственность сохранится.

«Самый сильный удар ликвидация специальности нанесёт по лечению тяжёлых телесных и органических патологий, которые невозможно решить разговорами», — сказала специалист «Рамблер Здоровью».

Обычный психотерапевт или гражданский психолог не могут заменить врача-сексолога.

«Они не знают, как повышенное внутричерепное давление влияет на половую сферу, и не смогут назначить медикаментозную терапию. Никто больше не будет лечить детские патологии на стыке неврологии и сексологии», — объясняет Никитина.

В сухом остатке перспектива такова: врачи старой школы доработают свой век, но системная помощь будет утрачена. Из-за решения Минздрава эта сфера сильно просядет в качестве, а образовавшийся вакуум заполнят дилетанты — «специалисты» с месячными курсами за плечами.

«Я категорически не согласна с этим решением. Сексологию зря посчитали “неважной” частью жизни, и это тяжело отразится на здоровье и качестве жизни огромного количества людей», — заключила врач.

При этом с 1 сентября в клиниках появится должность врача по медицине здорового долголетия. Эти специалисты будут заниматься профилактикой возрастных заболеваний и выявлять факторы риска, которые повлияют на здоровье в будущем.

Они будут работать с пациентами начиная с 35–40 лет, когда явных проблем ещё нет, но уже могут появиться первые признаки возрастных изменений.

