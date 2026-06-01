Врач рассказал, как уберечься от обострения ХОБЛ летом

Поздняя весна и начало лета — жара, скопления людей, акклиматизация — могут стать настоящим испытанием для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), рассказал Александр Синопальников — д.м.н., проф., заведующий кафедрой пульмонологии Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования. Тесный контакт с окружающими в самолетах и поездах, отелях и у бассейнов повышает риск респираторных инфекций, которые, в свою очередь, способны спровоцировать обострение заболевания. Пациентам с сочетанием ХОБЛ и бронхиальной астмы следует также учитывать сезон цветения: пыльца и другие аллергены создают дополнительную нагрузку на дыхательную систему.

Обострение ХОБЛ — это значительное усиление симптомов: нарастающая одышка, усиление кашля, изменение характера и объёма мокроты, продолжительностью до 14 дней. По данным действующих российских клинических рекомендаций, обострения этого заболевания — одна из наиболее частых причин обращения за неотложной медицинской помощью. Тяжёлые обострения ХОБЛ — ведущая причина гибели пациентов с этим заболеванием: каждый перенесённый эпизод может необратимо снизить функцию лёгких и ухудшить долгосрочный прогноз.

Если обострения повторяются — это признак того, что эффективность проводимой терапии под вопросом, поэтому необходимо обратиться к лечащему врачу для обсуждения необходимости и смены схемы лечения.

Наиболее значимый фактор риска обострений — респираторные инфекции. Весной вирусная активность остаётся высокой. Соблюдение простых правил гигиены — мытьё рук, избегание мест скопления людей, ношение маски в закрытых помещениях — помогает снизить риск заражения.

«Пациенты с ХОБЛ должны относиться с особым вниманием к профилактике респираторных инфекций. Для каждого из них „обычная простуда“ может оказаться причиной обострения заболевания, которое способно существенно ухудшить состояние и даже потребовать госпитализации». Синопальников Александр Игоревич доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования

Важную роль играет вакцинация. Прививка от гриппа — ежегодно, вакцинация против пневмококковой инфекции — по схеме, согласованной с врачом. Эти меры входят в действующие рекомендации по ведению ХОБЛ и доказали возможность снижения частоты и тяжести обострений.

«Если вы перенесли обострение ХОБЛ, то не позднее 10-14 дней следует обратиться к врачу — настоятельно советует эксперт. После перенесенного обострения нужно оценить, восстановилась ли функция лёгких, и при необходимости скорректировать терапию. Сегодня у нас есть реальные возможности снизить риск повторных обострений и замедлить прогрессирование болезни».

При появлении тревожных признаков — усиления одышки, изменения цвета или объёма мокроты, нарастания кашля — необходимо как можно скорее связаться с лечащим врачом. Раннее начало терапии обострения может значительно улучшить исход.

