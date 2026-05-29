Первые симптомы уже через 20 минут: что делать при пищевом отравлении

С пищевым отравлением хотя бы раз в жизни сталкивался почти каждый. Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал «Рамблеру», что делать при симптомах отравления и когда нужно вызывать скорую.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно едой отравляются более 600 млн людей (почти каждый десятый человек на планете), из них около 420 тысяч умирают.

Главные причины отравлений

Еда может стать опасной на любом этапе — от выращивания и транспортировки до неправильного хранения дома. Вот основные причины:

Микробы. Это бактерии (например, сальмонелла, кишечная палочка), вирусы (ротавирусы, норовирусы), паразиты и простейшие. Они активно размножаются в испорченных продуктах или могут оставаться в еде с недостаточной термической обработкой.

Токсические вещества. Среди таковых, например, пестициды, нитраты, соли тяжёлых металлов или природные токсины (например, яд некоторых грибов).

Важно. Грубые нарушения условий хранения (например, оставленная на жаре еда или хранение сырого мяса с готовой к употреблению едой) сильно увеличивают риск отравления.

Классификация пищевых отравлений

Таким образом, пищевые отравления бывают:

инфекционными — когда человек съедает пищу, обсеменённую живыми бактериями или вирусами;

токсическими — где причина отравления не сами микробы, а их токсины (например, энтеротоксин золотистого стафилококка остаётся активным и после термической обработки) или другие токсические вещества;

смешанными — отравления, вызванные несколькими патогенами или сочетанием инфекции с токсинами.

Главные симптомы отравления

Клиническая картина во многом зависит от вида возбудителя и количества съеденного токсина. В большинстве случаев это:

тошнота;

многократная рвота, приносящая лишь временное облегчение;

схваткообразные боли в животе;

частый жидкий стул.

Часто к симптомам присоединяются признаки общей интоксикации:

озноб,

слабость,

головная боль,

повышенная температура.

Инкубационный период: когда возникают симптомы

При токсических отравлениях (например, при воздействии токсинов стафилококка) первые признаки могут появиться быстро — спустя от 20 минут до 8 часов после еды. При бактериальных инфекциях (например, при сальмонеллёзе) инкубационный период обычно длится от 6 часов до 6 суток. При вирусных инфекциях первые симптомы могут появиться от нескольких часов до нескольких дней после употребления заражённой пищи.

Специфические симптомы крайне опасных отравлений

При сальмонеллёзе стул быстро приобретает характерный вид болотной тины — становится жидким, зеленоватым, с примесью слизи.

При ботулизме желудочно-кишечные расстройства выражены слабо. Здесь на первый план выходят опасные неврологические признаки:

резкое ухудшение зрения,

расширение зрачков,

сухость во рту,

опущение век (птоз),

нарастающее нарушение глотания и дыхания.

Первая помощь и когда вызывать скорую

При пищевом отравлении крайне важно правильно оказать первую помощь и понять, когда нужно вызывать скорую.

Промывание

«Первым делом нужно промыть желудок. Выпейте 0,5–1 литр тёплой кипячёной воды или слабого раствора соды. Нужно вызвать рвоту. Повторите процедуру до чистых вод. Если рвота неукротимая или кровавая/чёрная, промывание запрещено». Владимир Алексеевич Логинов врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», к. м. н.

Сорбенты и восполнение жидкости

Главная задача — восполнение жидкости. Сорбенты иногда используют как вспомогательное средство.

«Чтобы связать и вывести токсины, рекомендуют сорбенты: активированный уголь (1 таблетка на 10 килограммов веса, эффективен в первый час после отравления), смекту, энтеросгель, полисорб и другие. Чтобы предотвратить обезвоживание, каждые 10–15 минут пить по глотку регидрона (или аналоги), минеральную воду без газа. Объём — 1,5–2 литра в сутки», — говорит врач.

Когда вызывать скорую помощь

Вызывайте скорую, если:

отравились дети до 3 лет, пожилые (старше 60 лет) или беременные (любое отравление);

рвота по типу «кофейной гущи», в ней есть кровь;

чёрный дёгтеобразный стул;

температура выше 39 °C;

есть двоение в глазах, затруднение глотания/речи, судороги, спутанное сознание;

возникает резкая слабость, холодный пот, падение давления, нитевидный пульс;

отсутствует мочеиспускание дольше 6–8 часов (сухие слизистые, запавшие глаза — признак опасного обезвоживания);

беспокоит неукротимая рвота (невозможно выпить даже глоток воды) и/или диарея больше 20 раз в сутки;

есть подозрение на ботулизм (связано с консервами, вяленой рыбой) — нарушение зрения, сухость во рту, слабость мышц.

У врача: диагностика и лечение

Для выявления возбудителя делают лабораторные анализы:

бактериологический анализ кала и рвотных масс,

посев крови — при подозрении на генерализованную инфекцию.

В некоторых случаях делают УЗИ (в основном чтобы исключить хирургические патологии вроде аппендицита).

Основа лечения при пищевом отравлении — восстановление водно-солевого баланса и диета.

«Режим питания — щадящая диета после устранения тошноты и рвоты (рисовый отвар, сухари, кисель)», — говорит Владимир Логинов.

Антибиотики назначают только при подтверждённых бактериальных инфекциях (сальмонеллёзе, дизентерии) средней и тяжёлой степени.

«Не принимайте противодиарейные средства (лоперамид или аналоги) при подозрении на бактериальную инфекцию и температуре. Не назначайте антибиотики себе сами», — резюмирует врач.

Профилактика пищевых отравлений

Профилактика инфекций ЖКТ строится на соблюдении базовых санитарно-гигиенических правил, которые ВОЗ формулирует как «пять принципов безопасного питания»:

Чистота и гигиена. Тщательно мойте руки с мылом перед едой и готовкой. Регулярно дезинфицируйте кухонные доски, ножи и рабочие поверхности.

Разделение продуктов. Сырое мясо, птицу и рыбу необходимо хранить и обрабатывать отдельно от готовых к употреблению продуктов (сыра, колбасы, овощей).

Термическая обработка. Прожаривайте и проваривайте продукты до полной готовности — это уничтожает большинство патогенов.

Правильное хранение. Не оставляйте еду при комнатной температуре более чем на два часа и внимательно следите за сроками годности.

Осторожность в поездках. В путешествиях и на пикниках используйте только бутилированную воду, избегайте уличной еды. Если вы едете в эпидемически неблагополучные регионы, делайте прививки от брюшного тифа или холеры.

Главное о помощи при отравлении

Пищевое отравление — это острая интоксикация или инфекция, которая вызвана употреблением небезопасных продуктов. Как правило, оно проявляется тошнотой, рвотой, диареей и болями в животе.

В первую очередь при отравлении нужно промыть желудок до появления чистых вод. Также рекомендуется принимать сорбенты для связывания ядов и дробное восполнение жидкости малыми порциями.

