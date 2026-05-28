Невролог раскрыл секрет борьбы с болью

Болевой синдром — это защитная реакция, которая указывает на возможные повреждения или нарушения в организме. Иногда он может перерастать в самостоятельную проблему, когда неприятные ощущения сохраняются даже после устранения причины боли. Врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков рассказал «Рамблеру», в каких случаях это может происходить, а также какие есть виды боли и как они возникают.

Какой может быть боль

Различают три вида боли: ноцицептивную, нейропатическую и ноципластическую. Стоит отметить, что у одного человека могут сочетаться разные виды.

Ноцицептивная боль

Она возникает из-за раздражения ноцицепторов — рецепторов боли, которые находятся практически во всех органах и тканях. Такая боль появляется в результате воспаления или травмы, например при повреждении суставов или порезе кожи. Она локализуется в месте поражения, иногда может ощущаться в соседних или отражённых зонах.

«Ноцицептивная боль бывает острой или тупой и часто ноющей. Она зависит от движения и физической активности: чаще усиливается при движении и уменьшается в состоянии покоя. Снять такую боль помогают нестероидные противовоспалительные препараты». Панков Максим Юрьевич руководитель проекта по методологии в СберЗдоровье, врач-невролог, алголог, цефалголог

Нейропатическая боль

Она может возникать из-за раздражения нерва, а также повреждения или заболевания нервной системы. Например, раздражение локтевого нерва, когда при ударе локтя об острый угол ощущается резкая простреливающая боль, распространяющаяся вдоль предплечья к 4–5-му пальцу.

Нейропатическая боль может появляться при сдавлении нерва; поражении многих нервных волокон, например при диабетической полинейропатии — осложнении сахарного диабета, при котором нервные волокна постепенно разрушаются из-за повышенного уровня глюкозы в крови; при повреждении нерва, например при невралгии тройничного нерва либо после инсульта, когда задействованы структуры центральной нервной системы.

Такая боль похожа на удар электрического тока, может быть жгучей или стреляющей. Часто сопровождается покалыванием и изменением чувствительности кожи. Нейропатическая боль имеет чёткую локализацию, которая соответствует участку работы конкретного нерва на коже. При этом виде боли помогают антиконвульсанты.

Ноципластическая

Такую боль ещё называют хронической, она может возникать при любом из двух вышеописанных видов боли, если длится дольше трёх месяцев. Постоянное воздействие боли на рецепторы со временем изменяет их чувствительность, и они могут начать воспринимать даже обычное прикосновение к коже как болезненное ощущение. Так, даже когда источник боли устранён, перестроившиеся рецепторы и нервные клетки сохраняют болевые ощущения.

«Для этого состояния характерно отсутствие явного раздражения болевых рецепторов и каких-либо повреждений, в том числе со стороны нервной системы», — рассказывает врач.

Боль распространяется на окружающие области и периодически усиливается.

Сопутствующими симптомами могут быть тревога, депрессия, проблемы с концентрацией внимания, повышенная утомляемость и бессонница. Для лечения ноципластической боли используют противоболевые антидепрессанты и когнитивно-поведенческую терапию.

Как бороться с хронической болью

По словам врача, перестроить нейроны таким образом, чтобы нормальные ощущения снова не воспринимались как боль, достаточно сложно. Чтобы предотвратить переход боли в хроническую форму, важно не игнорировать начальные болевые симптомы, а своевременно обращаться к врачу.

Основные симптомы, при которых нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью:

интенсивность болевого синдрома более 7 баллов по шкале от 0 до 10;

резкая головная боль силой свыше 8 баллов, которая достигла максимума меньше чем за 5 минут;

непрекращающиеся боли, которые длятся дольше 6 недель;

усиление боли, даже несмотря на приём обезболивающих;

внезапно возникшая интенсивная боль, которой ранее никогда не было;

боль во время беременности и в послеродовой период;

и в послеродовой период; предшествующая боли травма;

болевой синдром у людей старше 60 лет.

Как подготовиться к приёму врача

Для точной диагностики лучше подготовиться к приёму, проанализировать характер боли и сопутствующие обстоятельства:

Локализация боли та же, что и в начале? Боль односторонняя или двусторонняя? Интенсивность (насколько больно по 10-балльной шкале, если 1 — едва заметно, а 10 — невыносимо)? Отдаёт ли боль в руки, живот, плечи, межлопаточную область, ноги, ягодицы? Каков характер боли (режущая, тянущая, пульсирующая, колющая, давящая и т.д.)? После чего началась боль? Была ли травма? Началась ли боль после физической нагрузки? Началась ли боль после длительного неправильного положения стоя или сидя? Боль появилась во время отдыха или движения? Боль постоянная или периодическая (как часто и сколько длится)? Есть ли усиливающий фактор: изменение положения тела, кашель, движение, дыхание? Есть ли уменьшающий фактор: покой, определённое положение тела? Применялись ли обезболивающие и насколько выражен их эффект? Изменилась ли интенсивность боли со временем (с момента начала стала меньше, сильнее, не изменилась)?

Главное о видах боли

Боль — защитный сигнал организма о повреждении тканей или нарушении работы нервной системы. Иногда она может становиться самостоятельной проблемой и сохраняться даже после устранения причины. Основные механизмы боли — ноцицептивный, нейропатический и хронический.

Обратиться к врачу нужно как можно скорее, если боль возникла внезапно, она очень сильная, не проходит или усиливается, появилась после травмы или сопровождается одышкой, болью в груди или обмороком.

