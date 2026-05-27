Врач рассказал, как отличить межрёберную невралгию от инфаркта

Боль в груди часто списывают на проблемы с сердцем, но причина бывает совсем в другом. Врач-терапевт Александр Козлов рассказал «Рамблеру», как современная медицина рассматривает невралгию и как отличить её от сердечной боли.

Межрёберная невралгия — это болевой синдром, возникающий в результате сдавления, раздражения или воспаления нервов, проходящих в межрёберных промежутках. Такая боль может быть острой, стреляющей или жгучей. Часто она усиливается при вдохе, кашле или резких движениях.

За невралгию часто принимают спазм мышц и воспаление хрящей, поскольку истинное поражение нервов встречается редко.

«Под этим термином, как правило, скрывается обычная скелетно-мышечная боль — спазм грудных мышц или воспаление хрящей. Хотя такую боль действительно можно вылечить покоем и лёгкими обезболивающими, самостоятельно отличить мышечный спазм от инфаркта бывает непросто». Козлов Александр Евгеньевич врач-терапевт клиники DocMed

Причины скелетно-мышечных болей в области груди

Чаще всего «межрёберная невралгия» возникает из-за:

патологий позвоночника,

межпозвонковых грыж и протрузий,

травм грудной клетки,

мышечных спазмов,

резких поворотов тела,

переохлаждения,

вирусной инфекции (например, вирус герпеса может поражать нервные волокна).

Основные симптомы и как отличить их от сердечного приступа

Вот основные симптомы «межрёберной невралгии»:

Внезапная боль. Часто она пронизывающая, острая, жгучая или стреляющая, распространяется по ходу межрёберных промежутков.

Зависимость от движений. Боль резко усиливается при глубоком вдохе, кашле, чихании, смехе или повороте туловища.

Как отличить от сердечной боли

«Скелетно-мышечная боль имеет чёткую локализацию. Человек может буквально ткнуть пальцем в место, где болит. Она резко усиливается или ослабевает при изменении положения тела, поворотах, глубоком вдохе или выдохе, а также при надавливании на межрёберные промежутки», — комментирует врач.

Сердечная боль — как правило, разлитая, давящая, сжимающая или жгучая (пациенты описывают её как «кирпич на груди»).

«Вы не можете указать на неё одним пальцем — болит вся предсердечная область или за грудиной. Такая боль обычно меньше зависит от того, как глубоко вы дышите или в какой позе сидите. Кроме того, она часто отдаёт в левую руку, плечо, шею или нижнюю челюсть», — уточняет терапевт.

Вызывайте 103, если возникает:

давящая, жгучая или сжимающая боль за грудиной, которая длится дольше 5–10 минут и не проходит в состоянии покоя;

боль, которая сопровождается резкой одышкой, ощущением нехватки воздуха или внезапным удушьем;

холодный липкий пот, выраженная бледность, сильная слабость или головокружение;

необъяснимое чувство паники или страха смерти.

Диагностика: главное — исключить инфаркт

Поскольку за «межрёберной невралгией» могут скрываться болезни сердца, то первым делом важно исключить критические состояния.

«Пациенту проводят электрокардиограмму (ЭКГ). Это самое быстрое и безболезненное исследование, которое покажет, как работает сердце прямо сейчас», — говорит врач.

Второй важный метод диагностики — анализ крови на тропонин. Это белок, который попадает в кровь при разрушении клеток сердечной мышцы. Многие современные бригады скорой помощи оснащены портативными экспресс-тестами на тропонин.

Если сердечные причины исключены, то чаще всего пациента направляют на КТ и/или МРТ для оценки состояния позвоночника (например, диагностики грыж или протрузий).

Лечение

Чаще всего при скелетно-мышечной боли ограничиваются консервативным лечением. Основа — нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в виде таблеток, мазей или уколов.

При выраженном мышечном спазме врач может назначить миорелаксанты — препараты, которые расслабляют мышцы.

Иногда (например, при некоторых неврологических состояниях или подтверждённом дефиците) специалист также может прописать витамины группы В (хотя до сих пор не вполне ясно, помогают ли они в этом случае).

Когда острый период миновал, полезной будет лечебная физкультура. Комплекс упражнений и нагрузки назначает врач.

В качестве вспомогательных методик могут рекомендовать массаж и физиотерапию. Однако не стоит воспринимать это как альтернативу основному лечению, поскольку их доказательная база ограниченна.

Операции делают редко. Чаще всего хирургическое лечение нужно при тяжёлых грыжах, опухолях, сдавливающих нерв, или серьёзных травмах.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев, если человек обратился к врачу вовремя, прогноз благоприятный. С болью удаётся справиться в течение нескольких дней или недель. Однако, если игнорировать проблему и заниматься самолечением, возрастает риск осложнений, например:

перехода боли в хроническую (она может беспокоить месяцами);

ограничения подвижности грудной клетки из-за боли;

мышечных контрактур (когда мышцы непроизвольно сокращаются и не расслабляются).

Снизить вероятность болевого синдрома в области груди можно, если придерживаться следующих рекомендаций:

обеспечивать регулярные умеренные физические нагрузки, укрепляющие мышцы спины и груди;

избегать длительного пребывания в одной позе, делать перерывы при сидячей работе;

не поднимать тяжести;

следить за осанкой;

одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждений;

своевременно лечить болезни опорно-двигательного аппарата.

Главное

То, что в быту принято называть «межрёберной невралгией», в современной медицине классифицируют как скелетно-мышечную боль. Боль при таком состоянии часто острая, точечная (в неё можно ткнуть пальцем) и резко усиливается при вдохе, кашле или повороте туловища.

Главная опасность синдрома — в его схожести с инфарктом, однако сердечная боль, как правило, разлитая, давящая, не зависит от дыхания или позы и часто отдаёт в левую руку, шею или челюсть.

