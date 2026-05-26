Учёные выяснили, кому бариатрическая операция помогает лучше всего

Учёные из Гётеборгского университета выяснили, почему снижение веса после бариатрической операции может по-разному влиять на риск рака у разных людей. Оказалось, что на степень снижения онкологического риска могут влиять пол, уровень инсулина и генетические особенности.

© Ege Pamukcu/iStock.com

Результаты двух исследований опубликованы в журналах PLOS Medicine и Scientific Reports. Цель работы была в том, чтобы раскрыть биологические механизмы, связывающие ожирение и рак, а также понять, почему после похудения риск злокачественных опухолей снижается далеко не у всех. До сих пор было ясно, что лишний вес повышает опасность многих видов рака, но индивидуальные различия в ответ на потерю веса оставались загадкой.

Учёные использовали данные долгосрочного шведского исследования SOS (Swedish Obese Subjects), которое длится дольше 30 лет. В нем участвуют более 4000 человек с ожирением. Половина из них перенесла бариатрическую операцию для снижения веса, а вторая половина получала стандартное лечение без хирургии. Исследователей интересовали не только общие исходы, но и пол, уровень инсулина до лечения, а у женщин — дополнительно вариант гена FTO, который ранее связывали с высоким индексом массы тела и раком молочной железы.

Главный вывод первого исследования, опубликованного в PLOS Medicine, звучит неожиданно. Стойкое снижение веса после операции привело к снижению риска рака и смертности от него у женщин, но не у мужчин. Причём связь оказалась самой сильной для женских онкозаболеваний — рака молочной железы и гинекологических опухолей. Самый выраженный эффект наблюдался у женщин, у которых даже до операции был повышен уровень инсулина в крови. Это говорит о том, что инсулин — важное звено в цепочке «ожирение — похудение — рак».

Второе исследование, опубликованное в Scientific Reports, изучало генетическую составляющую. Выяснилось, что самое выраженное снижение риска рака молочной железы после похудения происходит у женщин — носителей распространённого варианта гена FTO. У них бариатрическая операция снижала относительный риск (то есть риск по сравнению с контрольной группой) рака груди примерно на 47% по сравнению со стандартным лечением. А если у носительницы был ещё и высокий инсулин до начала лечения, риск падал уже на 64%. Самое выраженное снижение риска наблюдали у носительниц определённого варианта FTO.

В совокупности оба исследования показывают: снижение риска рака после бариатрической операции — это не единый механизм, а сложное взаимодействие пола, уровня инсулина и генетической предрасположенности.

Данные этой работы открывают путь к персонализированной профилактике. В будущем такие маркеры, возможно, помогут точнее оценивать потенциальную пользу снижения веса. Эти выводы особенно актуальны сейчас, когда появились новые высокоэффективные препараты для похудения. Однако авторы подчёркивают, что для внедрения такого точного подхода в клиническую практику нужны дальнейшие исследования.