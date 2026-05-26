Каждый второй не знает о болезни: чем опасен скрытый диабет

Сахарный диабет давно перестал быть болезнью только пожилых людей: его всё чаще выявляют у молодых. При этом многие годами живут с повышенным сахаром и узнают о диагнозе, уже когда появились осложнения — от проблем со зрением до инфаркта. Врач-эндокринолог Диана Трухина рассказала «Рамблеру», какие бывают типы диабета, почему он возникает и как его контролируют сегодня.

Сахарный диабет — это группа заболеваний обмена веществ, при которых в крови хронически повышен уровень сахара (глюкозы). Это происходит из-за нарушения выработки инсулина (гормона поджелудочной железы) или из-за того, что клетки организма перестают реагировать на него должным образом. Для многих тканей инсулин необходим, чтобы клетки эффективно усваивали глюкозу.

В мире сахарным диабетом болеют более 588 миллионов взрослых, и, по прогнозам, к 2050 году это число вырастет до 852,5 миллиона. В России на учёте стоят около 6,1 миллиона человек, но реальное число пациентов может превышать 10 миллионов (7% населения), так как почти половина людей с сахарным диабетом 2-го типа не знают о своём диагнозе.

Типы диабета

1-й тип (иммуноопосредованный). Иммунная система по ошибке атакует и разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин. Обычно такой типа диабета диагностируют у детей и молодых людей, но болезнь может проявиться в любом возрасте.

2-й тип. Самый распространённый вид, на него приходится до 90–95% всех случаев. Основная причина — инсулинорезистентность: клетки перестают реагировать на инсулин должным образом.

Гестационный диабет. Возникает у женщин во время беременности и, вероятно, связан с плацентой. Обычно проходит после родов, но значительно повышает риск развития диабета 2-го типа у матери и ребёнка в будущем.

LADA (латентный аутоиммунный диабет у взрослых) — «медленный» 1-й тип. Обычно развивается после 30 лет, и зачастую его поначалу ошибочно принимают за 2-й тип.

«По разным данным, на него приходится от 4 до 12% всех случаев сахарного диабета 2-го типа. Однако у него больше общего с диабетом 1-го типа. У них одинаковые этапы в развитии заболевания, начиная от генетической предрасположенности, заканчивая абсолютной инсулиновой недостаточностью. Основные отличия — более позднее начало заболевания (обычно после 30–35 лет) и более медленный темп разрушения β-клеток поджелудочной железы». Трухина Диана Аршалуйсовна врач-эндокринолог Медцентра доктора Александровского, кандидат медицинских наук, член Endocrine Society и European Society of Endocrinology

MODY (моногенный диабет) — вызван генетическими мутациями, влияющими на выработку или действие инсулина. Часто передаётся по наследству в нескольких поколениях.

«Этот тип встречается гораздо реже — в 1,5–2% всех случаев, — однако довольно часто его ошибочно диагностируют как диабет 1-го или 2-го типа», — объясняет врач.

Также есть типы сахарного диабета, которые возникают из-за физического повреждения поджелудочной железы (панкреатита, операции или рака), лекарственного воздействия или на фоне других болезней (акромегалии, синдрома Иценко — Кушинга и других).

Причины и факторы риска

Причины диабета различаются в зависимости от его вида:

Для 1-го типа: сочетание генетики и внешних триггеров. К возможным пусковым факторам относят вирусные инфекции (энтеровирусы), стресс и даже диетические компоненты (среди возможных провокаторов обсуждают глютен, коровье молоко в раннем возрасте).

Для 2-го типа:

избыточный вес и ожирение (особенно в области живота) — один из главных факторов;

малоподвижный образ жизни (гиподинамия);

возраст: риск растёт после 45 лет;

генетика: диабет у близких родственников;

гормональные нарушения: например, синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Симптомы и признаки: как распознать болезнь

Проявления диабета зависят от уровня сахара в крови. При диабете 1-го типа симптомы обычно развиваются стремительно и выражены ярко, а при 2-м типе они могут годами оставаться незамеченными.

Классические признаки:

Сильная жажда (полидипсия) и сухость во рту: человек может выпивать до 3–5 литров жидкости в сутки.

(полидипсия) и сухость во рту: человек может выпивать до 3–5 литров жидкости в сутки. Частое мочеиспускание (полиурия): особенно заметно ночью. Это происходит потому, что почки пытаются вывести лишний сахар вместе с водой.

(полиурия): особенно заметно ночью. Это происходит потому, что почки пытаются вывести лишний сахар вместе с водой. Необъяснимая потеря веса: несмотря на повышенный аппетит (полифагия), клетки «голодают», так как глюкоза не попадает в них без инсулина.

Другие важные симптомы:

повышенная утомляемость и упадок сил;

затуманенное зрение — из-за отёка хрусталика при высоком сахаре;

медленное заживление ран: даже небольшие порезы и царапины могут не заживать неделями;

частые инфекции: молочница (кандидоз), инфекции дёсен и кожи;

онемение или покалывание в кистях и стопах — признак повреждения нервов;

запах ацетона изо рта или наличие кетонов в моче (продуктов распада жира).

«Сахарный диабет 2-го типа может долгое время протекать практически бессимптомно, и выявляют его случайно. Поэтому важно проходить скрининг для определения нарушений углеводного обмена», — рекомендует врач Диана Трухина.

Провериться на нарушения углеводного обмена нужно:

любому взрослому с индексом массы тела > 25 кг/м² и хотя бы одним фактором риска (или высоким риском по результатам опросника FINDRISC);

всем людям старше старше 45 лет, даже с нормальной массой тела и без факторов риска

Современные методы диагностики

Диагностика строится на анализах крови, которые позволяют оценить уровень сахара в разное время:

Глюкоза в плазме натощак. Анализ берут утром после 8–14 часов голодания. Норма — менее 6,1 ммоль/л; диабет подозревают, если показатели ≥ 7,0 ммоль/л.

Анализ берут утром после 8–14 часов голодания. Норма — менее 6,1 ммоль/л; диабет подозревают, если показатели ≥ 7,0 ммоль/л. Пероральный глюкозотолерантный тест. Пациент сдаёт кровь дважды: сначала натощак, затем через 2 часа после углеводной нагрузки (выпивает раствор 75 г глюкозы). Результат ≥ 11,1 ммоль/л обычно подтверждает диагноз.

Пациент сдаёт кровь дважды: сначала натощак, затем через 2 часа после углеводной нагрузки (выпивает раствор 75 г глюкозы). Результат ≥ 11,1 ммоль/л обычно подтверждает диагноз. Гликированный гемоглобин (HbA1c). Показывает средний уровень сахара в крови за последние 3 месяца. На диабет указывают параметры ≥ 6,5%.

Показывает средний уровень сахара в крови за последние 3 месяца. На диабет указывают параметры ≥ 6,5%. Случайное определение глюкозы. Если есть явные симптомы и состояние пациента не позволяет выждать период голодания, уровень сахара измеряют в любое время дня. В этом случае показателя ≥ 11,1 ммоль/л может быть достаточно для предварительного диагноза.

Лечение диабета

Диабет обычно требует длительного контроля, хотя при диабете 2-го типа у части пациентов возможно достижение ремиссии. Цель сахароснижающей терапии — удерживать уровень глюкозы в рамках целевых значений, чтобы предотвратить повреждение органов.

Инсулинотерапия

Это единственный метод лечения для диабета 1-го типа. Есть несколько режимов введения препарата. Чаще используют интенсифицированную терапию — она имитирует естественную работу поджелудочной железы. Для поддержания уровня сахара вводят инсулин длинного действия, а перед каждым приёмом пищи — инсулин ультракороткого действия.

Кроме обычных шприц-ручек активно применяют инсулиновые помпы (устройства, которые автоматически вводят гормон) и системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые периодически измеряют сахар.

При диабете 2-го типа также могут назначить инъекции инсулина. По словам врача-эндокринолога Дианы Трухиной, это может потребоваться в нескольких случаях:

если уровень гликированного гемоглобина превышает индивидуальный целевой уровень более чем на 2,5% и есть выраженные клинические симптомы;

если лечение сахароснижающими препаратами не помогает добиться целевых показателей глюкозы в крови;

если есть противопоказания или непереносимость других сахароснижающих препаратов;

при острых осложнениях диабета (кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние);

при оперативных вмешательствах и обострении хронических заболеваний, которые сопровождаются повышением целевого уровня сахара;

во время беременности.

Другие сахароснижающие препараты

Их применяют для лечения диабета 2-го типа.

Метформин (бигуаниды). Он снижает выработку глюкозы печенью и помогает клеткам лучше усваивать сахар.

(бигуаниды). Он снижает выработку глюкозы печенью и помогает клеткам лучше усваивать сахар. Ингибиторы НГЛТ-2 (глифлозины). Заставляют почки выводить лишний сахар с мочой.

(глифлозины). Заставляют почки выводить лишний сахар с мочой. Ингибиторы ДПП-4 (глиптины). Они блокируют фермент ДПП-4, увеличивая выработку инсулина и снижая уровень глюкозы.

(глиптины). Они блокируют фермент ДПП-4, увеличивая выработку инсулина и снижая уровень глюкозы. Агонисты рецепторов ГПП-1 и агонисты рецепторов ГПП-1/ГИП. Это препараты, которые стимулируют выработку инсулина только в ответ на еду, помогают существенно снизить вес и имеют кардио- и нефропротективные свойства.

и агонисты рецепторов ГПП-1/ГИП. Это препараты, которые стимулируют выработку инсулина только в ответ на еду, помогают существенно снизить вес и имеют кардио- и нефропротективные свойства. Пиоглитазон (тиазолидиндионы). Снижает продукцию глюкозы печенью и содержание жира в печени.

(тиазолидиндионы). Снижает продукцию глюкозы печенью и содержание жира в печени. Производные сульфонилмочевины и глиниды. Они стимулируют выработку инсулина поджелудочной железой.

«При выборе сахароснижающего препарата предпочтение отдают лекарствам, которые могут повлиять на критически важные показатели, например риск сердечно-сосудистых катастроф или развитие хронической болезни почек», — объясняет специалист.

Диетотерапия и образ жизни

Специальной диеты для пациентов с сахарным диабетом нет, но пациентам важно следить за потреблением углеводов. Основная задача — избегать резких скачков сахара в крови и поддерживать стабильный уровень гликемии. Поэтому предпочтение обычно отдают продуктам с высоким содержанием клетчатки: овощам, цельнозерновым продуктам, бобовым. А вот количество сладких напитков, выпечки и ультрапереработанных продуктов рекомендуют ограничивать. При этом жёсткие ограничения и «голодные» диеты врачи не рекомендуют: они могут привести к срывам и колебаниям глюкозы.

«Общее потребление белков, жиров и углеводов при сахарном диабете 1-го типа не должно отличаться от такового у человека без диабета, но пациентам необходима оценка усваиваемых углеводов по системе хлебных единиц для коррекции дозы инсулина перед едой», — комментирует врач.

Также при сахарном диабете любого типа важна физическая активность. Упражнения помогают клеткам лучше реагировать на инсулин и способствуют снижению уровня сахара в крови. Кроме того, движение помогает контролировать вес, давление и уровень холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых осложнений.

«Регулярная физическая активность, снижение веса при его избытке, контроль артериального давления и липидов крови важны во всех случаях диабета. Также неотъемлемой частью лечения считается обучение пациентов принципам управления сахарным диабетом», — говорит эндокринолог.

Осложнения: острые и хронические угрозы

Диабет опасен последствиями, которые развиваются из-за постоянного воздействия сахара на сосуды и нервы.

Острые (неотложные) состояния:

Диабетический кетоацидоз. Чаще бывает при 1-м типе: из-за нехватки инсулина организм расщепляет жир, выделяя кетоны, которые делают кровь «кислой». Это смертельно опасно.

Чаще бывает при 1-м типе: из-за нехватки инсулина организм расщепляет жир, выделяя кетоны, которые делают кровь «кислой». Это смертельно опасно. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние. Обычно бывает при 2-м типе. Это критическое повышение сахара в крови — более 33,3 ммоль/л в сочетании с тяжёлым обезвоживанием, которое может привести к коме.

Обычно бывает при 2-м типе. Это критическое повышение сахара в крови — более 33,3 ммоль/л в сочетании с тяжёлым обезвоживанием, которое может привести к коме. Гипогликемия. Снижение сахара ниже нормы (обычно < 3,9 ммоль/л) из-за передозировки лекарств или пропуска приёма пищи. Вызывает дрожь и спутанность сознания.

Хронические осложнения:

Диабетическая ретинопатия: повреждение сосудов сетчатки. Это одна из ведущих причин слепоты у взрослых.

повреждение сосудов сетчатки. Это одна из ведущих причин слепоты у взрослых. Диабетическая нефропатия: поражение почек. Может привести к почечной недостаточности и необходимости диализа (искусственной очистки крови).

поражение почек. Может привести к почечной недостаточности и необходимости диализа (искусственной очистки крови). Диабетическая нейропатия: разрушение нервных волокон. Вызывает жжение, боли или потерю чувствительности (чаще в ногах), а также проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системой и эректильную дисфункцию у мужчин.

разрушение нервных волокон. Вызывает жжение, боли или потерю чувствительности (чаще в ногах), а также проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системой и эректильную дисфункцию у мужчин. Синдром диабетической стопы: сочетание диабетической нейропатии и/или плохого кровотока в ногах при наличии раневого дефекта. Даже мелкая рана может стать глубокой язвой и привести к ампутации.

сочетание диабетической нейропатии и/или плохого кровотока в ногах при наличии раневого дефекта. Даже мелкая рана может стать глубокой язвой и привести к ампутации. Диабетическая нейроостеоартропатия: безболезненное неинфекционное разрушение костей и суставов стопы, возникающее на фоне диабетической нейропатии.

безболезненное неинфекционное разрушение костей и суставов стопы, возникающее на фоне диабетической нейропатии. Сердечно-сосудистые риски: диабет повышает риск инфаркта и инсульта.

«Сахарный диабет влияет на раннее развитие и быстрое прогрессирование атеросклероза артерий. Это состояние связано с ишемической болезнью сердца (ИБС), цереброваскулярными заболеваниями или болезнями артерий нижних конечностей. Хотя их не считают непосредственно осложнением диабета, нарушения углеводного обмена провоцируют раннее развитие, увеличивают тяжесть и меняют клинические проявления этих заболеваний», — говорит врач.

Главное о диагностике и лечении сахарного диабета

Чем раньше выявлен сахарный диабет, тем выше шансы замедлить развитие болезни и сохранить здоровье. Поэтому важно не игнорировать тревожные симптомы и хотя бы раз в несколько лет проверять уровень сахара в крови при наличии факторов риска. Главная цель лечения сахарного диабета — не просто снизить уровень сахара в крови, а сохранить качество и продолжительность жизни. Для этого нужно сочетать лекарственную терапию с правильным питанием и физической активностью.

Текст проверила Диана Трухина, врач-эндокринолог Медцентра доктора Александровского, стаж 7 лет.

