Учёные выяснили, как алкоголизм меняет мозг

Учёные из Манчестерского университета и Университета Хаддерсфилда выяснили, как алкогольная зависимость меняет систему обучения в мозге и что происходит с этой системой после отказа от спиртного.

Результаты опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology. Цель работы была в том, чтобы объективно оценить, как влияет перенесённая зависимость на способность человека учиться на своих ошибках и успехах, а также может ли длительная трезвость восстановить нормальную работу соответствующих зон мозга. До сих пор было известно, что алкоголь изменяет систему вознаграждения, но как именно это сказывается на повседневном обучении, оставалось неясным.

В исследовании приняли участие 46 человек. Из них 20 добровольцев имели в прошлом диагноз «алкогольная зависимость», но на момент эксперимента соблюдали трезвость (разный срок воздержания), а остальные 26 были здоровыми людьми без проблем с алкоголем. Участникам предложили сыграть в обучающую игру, где нужно было получать выгоду, правильно реагируя на поощрения и наказания. В это время учёные записывали электроэнцефалограмму — электрическую активность мозга.

Поведенчески обе группы справились одинаково хорошо. Однако картина мозговых сигналов оказалась принципиально иной. Исследователей интересовали два ключевых сигнала. Первый — так называемая негативность, связанная с обратной связью. Этот сигнал отражает, как мозг реагирует на неудачу или плохой исход. У людей с алкогольной зависимостью в прошлом этот сигнал был притуплен, причём он не менялся даже после многих лет трезвости. Учёные предполагают, что это — стабильная черта их мозга, сохраняющаяся надолго после отказа от спиртного.

Второй сигнал — P3. Он показывает, насколько сильно мозг реагирует на важную обратную связь и запускает обновление выученного. И вот здесь исследователи обнаружили позитивную динамику. В целом между группами различий не было, но у людей в стадии восстановления этот сигнал оказался максимальным на ранних сроках трезвости, а спустя много лет приближался к показателям здоровых добровольцев. Это говорит о том, что мозг постепенно адаптируется к воздержанию.

Кроме того, учёные применили машинное обучение для поиска скрытых закономерностей в электроэнцефалограмме. Они нашли у зависимых аномально раннюю и сильную активность в лобно-центральных областях коры. Этот всплеск был наиболее выражен на начальных этапах ремиссии. По мнению авторов, он может отражать либо повышенную чувствительность к обратной связи, либо компенсаторный механизм, который позволяет трезвым людям справляться с задачами несмотря на сохранившиеся изменения мозга.

Для обычного человека это открытие означает несколько важных вещей. Во-первых, даже после долгого отказа от алкоголя некоторые особенности работы мозга не исчезают — например, притупленная реакция на ошибки. Авторы предполагают, что такие устойчивые изменения обработки обратной связи потенциально могут быть связаны с сохраняющейся уязвимостью к рецидивам. Во-вторых, другие механизмы способны восстанавливаться, и чем дольше человек трезв, тем ближе его мозг к норме. В-третьих, выявленные электроэнцефалографические маркеры в будущем могут использовать врачи-наркологи. В будущем такие ЭЭГ-маркеры потенциально могут помочь оценивать особенности восстановления и выявлять тех пациентов, кому требуется дополнительная поддержка, даже если внешне они справляются с задачами хорошо. Однако для внедрения этого метода в клиническую практику нужны более масштабные и длительные исследования.

