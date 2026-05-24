Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена из-за вспышки смертельно опасного вируса Эболы. Эксперты же говорят, что США "просто решили не останавливать" вспышку Эболы после масштабных сокращений в сфере общественного здравоохранения в Америке.

Ранее незамеченная вспышка Эболы распространяется по некоторым районам Центральной Африки, и США, похоже, мало что делают, чтобы помочь остановить ее, после масштабного сокращения глобальных и внутренних усилий в области общественного здравоохранения, пишет The Guardian.

В Уганде подтвердили ещё три случая лихорадки Эбола

Не существует ни лекарства, ни вакцины от редкой разновидности лихорадки Эбола, вызвавшей две вспышки за последние десятилетия. Руководители здравоохранения и ученые в настоящее время пытаются понять, откуда распространяется вирус, и пытаются остановить его, но США, как ни странно, не участвуют в этих усилиях, подчеркивает The Guardian.

В прошлом году Агентство США по международному развитию (USAID) было ликвидировано, тысячи сотрудников учреждений здравоохранения США были уволены, коммуникации приостановлены, а ключевые научные исследования отменены.

С апреля в Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 482 подозрительных случая и около 116 смертельных исходов, при этом два случая и один смертельный исход в Уганде могут распространиться на соседний Южный Судан. По словам Кристиана Андерсена, профессора иммунологии и микробиологии в Scripps Research, вспышка “могла продолжаться в течение нескольких месяцев”.

Вспышка была немедленно объявлена генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, еще до созыва комитета, который обычно принимает такое решение. Официальные лица говорят, что это может продлиться несколько месяцев, пишет The Guardian.

“ДРК является одной из наиболее уязвимых систем здравоохранения в мире и является вторым крупнейшим получателем финансирования USAID”, - сказал Мэтью Кавана, директор Центра глобальной политики в области здравоохранения Джорджтаунского университета. По его словам, прекращение финансирования со стороны США “без предварительного уведомления” стало “разрушительным для основной деятельности страны”.

Иностранная помощь США ДРК сократилась с 1,4 млрд долларов в 2024 году до 431 млн долларов в 2025 году и пока составляет всего 21 млн долларов в этом году. Объем помощи Уганде сократился с 674 млн долларов до 377 млн долларов в 2025 году и составил минус 1,2 млн долларов в 2026 году, пишет The Guardian.

“Это сущие копейки по сравнению с тем, что вы получаете взамен”, - сказал профессор Андерсен о глобальных инвестициях в здравоохранение. Гораздо дешевле и проще предотвращать и сдерживать вспышки, чем реагировать на них, - сказал он. Поскольку США отказываются от первого варианта, второй сценарий будет становиться все более распространенным.

США также объявили о своем уходе из ВОЗ и прекращении финансирования на сумму 130 миллионов долларов, что привело к потере 2371 работы в организации, сказал Мэтью Кавана, назвав сокращения “раной, которую администрация нанесла себе сама”. Эта вспышка и ответные меры были “вполне предсказуемы, если вы усилите надзор за общественным здравоохранением и повысите потенциал общественного здравоохранения”, - добавил Кавана.

“Мы не просто выходим из-за стола, мы полностью исключаем себя из разговора”, - отмечает Андерсен. - Мы переворачиваем таблицу с ног на голову.

По словам Андерсена, Центр по контролю за заболеваниями (CDC) “всегда был ведущим учреждением”, когда речь заходила о руководстве на страновом уровне, и играл ключевую роль в качестве партнера, “к которому вы могли бы обратиться”.

Но при второй администрации Трампа работа групп реагирования на Эболу была приостановлена, а медицинские центры и поставки медикаментов, что особенно важно при распространении вируса через прикосновения, когда единственным методом лечения является поддерживающая терапия, были резко сокращены.

Лаборатория мирового класса по борьбе с Эболой во Фредерике, штат Мэриленд, при Национальном институте здравоохранения (NIH) была создана именно для такого сценария, пишет The Guardian. Обычно лаборатория приступает к активным действиям, отслеживая результаты исследований, указывающих на то, что моноклональные антитела и вакцина могут быть эффективны против этого штамма, возможно, тестируя эти методы лечения и вакцины, проводя углубленную работу по секвенированию образцов, которыми поделились во время вспышки.

Но в прошлом году эта лаборатория была закрыта, сотрудники были внезапно уволены, а их работа – ключевая для предотвращения вспышек и реагирования на них – прекращена без предупреждения. Веб-сайт лаборатории по-прежнему закрыт, что указывает на то, что он не возобновлялся во время этой вспышки.

Из-за увольнений, расторжения контрактов и громких увольнений ключевые должности в учреждениях здравоохранения США остаются вакантными.

Официальные лица говорят, что в настоящее время в страновом офисе в ДРК работают от 25 до 30 сотрудников.

Офис в ДРК подвергся массовым и внезапным сокращениям, когда USAID было неожиданно распущено в прошлом году. Бывшие сотрудники подали в суд на правительство США после того, как их бросили и они потеряли все, не имея ни работы, ни возможности эвакуироваться из ДРК.

“Когда появились приказы USAID о прекращении работ, нашелся целый ряд людей, которые активно искали возможности для расширения сотрудничества в ДРК и Уганде”, - сказал Кавана. “Там были сотни медицинских работников, проводивших мероприятия по эпиднадзору, и затем, конечно, у вас была более широкая картина, а именно тысячи медицинских работников, которые занимались проблемами ВИЧ, туберкулеза, малярии, охраны здоровья матери и ребенка – все эти мероприятия финансировались за счет средств USAID, а также некоторых средств CDC для проводить мероприятия в области глобального здравоохранения – ВОЗ была на переднем крае выявления”.

Он отметил, что пациенты обычно не обращаются в клинику с подозрением на Эболу; обычно они поступают с высокой температурой или другими симптомами, и “работники здравоохранения на переднем крае... всегда выявляют вспышки на ранней стадии”.

Эта работа была внезапно прекращена и в настоящее время заменяется межстрановыми соглашениями, некоторые из которых, как представляется, основаны на соглашениях о совместном использовании ресурсов. Правительство США “по сути, держит в заложниках” страны, которые построили системы здравоохранения на основе американского руководства, “а затем изо дня в день вы просто сокращаете их”, - сказал Андерсен.

В прошлом США заботились о том, чтобы “многие, многие потенциальные глобальные вспышки не стали глобальными”, но теперь они отступают, сказал Кавана, добавив: “Эта вспышка должна была быть обнаружена несколько недель назад, и как именно и почему, будет выясняться по мере продвижения, но это, безусловно, так. говорит о том, что Соединенные Штаты перестали играть эту роль”.

Вместо этого США объявляют запреты на поездки для неграждан, которые недавно побывали в регионе, что является “театром действий общественного здравоохранения”, который, по сути, наказывает страны и фактически не останавливает случаи заболевания, отмечает Кавана. Центр контроля заболеваний в Африке призвал страны воздерживаться от “продиктованных страхом” запретов на поездки. “Самый быстрый способ защитить все страны мира - это активно поддерживать борьбу со вспышкой на месте ее возникновения”, - говорится в заявлении генерального директора Центра контроля заболеваний в Африке.

“На данный момент это вышедшая из-под контроля эпидемия, которая уже пересекла границы, и это действительно плохо для региона, приведет к большему количеству смертей и может стать настоящим кризисом”, - сказал Кавана. Руководители здравоохранения в ДРК являются одними из самых умных и опытных специалистов по борьбе с Эболой, но сейчас они сталкиваются со вспышкой, “из–за чего глобальный потенциал по оказанию помощи в борьбе с Эболой сокращается на сотни миллионов долларов”.

Андерсен отметил, что “эти страны намного более компетентны, чем мы, в реагировании на такие заболевания, как Эбола”, и что африканские ученые уже проделали “замечательную” работу по расшифровке вируса, которая демонстрирует новое побочное явление и может дать ключ к пониманию того, откуда возникла вспышка.

“Но это не значит, что мы должны просто полностью вычеркнуть себя из общей картины”, - сказал он.

По словам Кавана, подобные вспышки имеют последствия для экономики, геополитики и глобальной стабильности. Но они также важны, потому что позволять кому-либо умирать “без необходимости от болезни, которую можно остановить, аморально, а мы живем в мире, где мы не должны позволять инфекционным заболеваниям бесконтрольно распространяться”, - сказал он. “Эболу можно остановить, и если мы не мобилизуем средства и усилия общественного здравоохранения, то мы просто решим не останавливать вспышку. Потому что ее можно остановить. Вопрос в том, удастся ли это сделать? И когда?”