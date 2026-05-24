Гинцбург оценил необходимость вакцинации россиян от вируса Эболы

В России не нужно устраивать массовую вакцинацию от вируса Эболы, так как у него очень низкий эпидемиологический потенциал в стране. Об этом сообщил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

«Население России, которое не ездит в Африку, не надо прививать по той простой причине, что возможности эпидемиологического распространения этой инфекции равняются нулю», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что сейчас в стране нет никакой паники по поводу распространения этого вируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения вируса Эболы в Демократической Республике Конго в сторону очень высокой.