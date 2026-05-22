Раскрыта норма давления для всех возрастов

120/80 — норма давления, прописанная в учебниках и медицинских руководствах. Профессор Светлана Каневская рассказала «Рамблеру», какое давление считается нормальным, есть ли разница для пожилых и как правильно пользоваться тонометром.

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Нормальное давление обеспечивает стабильную доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам — от головного мозга до кончиков пальцев. Когда давление выходит за рамки нормы, начинаются проблемы:

Повышенное давление (гипертония) разрушает сосуды, увеличивая риск инсультов, инфарктов и почечной недостаточности.

(гипертония) разрушает сосуды, увеличивая риск инсультов, инфарктов и почечной недостаточности. Слишком низкое давление (гипотония) лишает ткани питания, вызывая слабость, головокружение и обмороки.

Какой использовать аппарат для измерения давления

«Золотым стандартом считается механический тонометр в сочетании со стетоскопом. Электронные тонометры позволяют несколько снизить разброс полученных значений и поэтому считаются предпочтительными для домашнего использования». Каневская Светлана Сергеевна врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

Нужно ли измерять давление на обеих руках?

Некоторые исследования говорят о том, что разница показаний на левой и правой руке (межплечевая разница) встречается довольно часто. Поэтому при первичном обследовании давление нужно измерить на обеих руках.

«Небольшая разница (меньше 10 мм рт. ст. по систолическому давлению) между руками считается вариантом нормы, — комментирует врач. — Стойкая межплечевая разница больше 10 мм рт. ст. связана с более высоким риском сердечно-сосудистых событий. Поэтому это требует дополнительных обследований».

При дальнейшем мониторинге следует использовать руку, на которой давление выше, поскольку именно она более точно отражает истинный уровень системного давления и связанный с ним риск.

Нормы артериального давления по возрасту

Современные рекомендации не предусматривают возрастных норм.

«Риск сердечно-сосудистых осложнений растёт уже с уровней выше 115/75 мм рт. ст. Поэтому любое привычно высокое давление нефизиологично и считается гипертонией, даже если человек чувствует себя хорошо», — говорит профессор Каневская.

Диагноз «гипертония» ставится при разном уровне давления, в зависимости от метода измерения:

в клинике (офисное) — больше 140/90 мм рт. ст. (в медучреждении давление может быть больше, чем дома, из-за эффекта «белого халата» — страха перед врачами);

дома (самоконтроль) — больше 135/85 мм рт. ст.;

(самоконтроль) — больше 135/85 мм рт. ст.; по суточному монитору — больше 130/80 (среднесуточное), более 135/85 (дневное) и больше 120/70 мм рт. ст. (ночное).

«Разница между пациентами влияет не на критерии диагноза, а на то, до каких цифр нужно снижать давление», — объясняет кардиолог.

Для большинства цель — снижение до 120–129 мм рт. ст. (при хорошей переносимости).

Для пожилых (особенно старше 80–85 лет) и ослабленных людей допускаются более «мягкие» целевые значения (130–139 мм рт. ст.), чтобы избежать головокружений, падений и ухудшения кровоснабжения мозга.

Какие факторы влияют на артериальное давление

Артериальное давление чутко реагирует на различные внутренние и внешние факторы.

Наследственность

Если у родителей или близких родственников была гипертония, риск её развития повышается в несколько раз. Генетика определяет особенности строения сосудов, их эластичность и то, как почки справляются с выведением соли.

Образ жизни

Это факторы, на которые человек может повлиять:

Питание. Избыток соли в рационе задерживает воду в организме. Это увеличивает объём циркулирующей крови и повышает давление. А вот дефицит калия и злоупотребление жирной пищей, фастфудом и алкоголем ухудшают тонус сосудов.

Физическая активность. Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению сердечной мышцы и набору лишнего веса.

Стресс. При эмоциональном напряжении происходит выброс гормонов кортизола и адреналина. Они заставляют сердце биться чаще, а также спазмируют сосуды, что приводит к резким скачкам давления.

Болезни и лекарства

Гипертензия может развиться на фоне:

хронических болезней почек;

нарушений в работе щитовидной железы;

проблем с надпочечниками (например, при синдроме Иценко — Кушинга).

«Повышению давления также способствует систематический приём некоторых лекарств. Это могут быть капли от насморка, некоторые обезболивающие (НПВП) и некоторые гормоны», — добавляет доктор.

Как контролировать давление

Контроль артериального давления — непрерывный процесс, который требует от человека предельной бдительности и соблюдения всех врачебных рекомендаций. Он состоит из трёх ключевых аспектов.

Регулярные проверки

Коварство гипертонии в том, что она часто протекает бессимптомно. Единственный способ вовремя заметить проблему — регулярно измерять давление с помощью тонометра.

Людям старше 40 лет, а также тем, кто находится в группе риска, рекомендуется измерять давление дважды в день — утром до завтрака и вечером перед сном.

По словам профессора Светланы Каневской, для получения точных данных важно соблюдать правила:

Перед измерением пациент должен спокойно посидеть 5 минут: ноги не скрещены, спина опирается на спинку кресла, рука на уровне сердца (положить на стол).

Избегать кофеина, курения и физической нагрузки минимум за 30 минут до измерения.

курения и физической нагрузки минимум за 30 минут до измерения. Выполнить минимум два последовательных измерения с интервалом 1–2 минуты и ориентироваться на среднее значение (некоторые источники рекомендуют при большом разбросе сделать третье измерение).

Изменение образа жизни

Это обязательный компонент лечения гипертонии. Важно:

Нормализовать вес. Лишние килограммы перегружают сосуды и сердце. Снижение веса всего на 5–10% клинически значимо снижает давление.

Соблюдать диету, ограничивать соль. Рекомендуется диета типа DASH (больше овощей, фруктов, калия и меньше насыщенных жиров). Ограничение соли до 5 г в сутки (меньше 1 чайной ложки). Алкоголь необходимо резко ограничить.

Быть физически активным. Требуется 150–300 минут в неделю умеренных аэробных (ходьба, бег, плавание) и силовых нагрузок.

Избегать стрессов и высыпаться. Хронический стресс, недосып и апноэ (остановка дыхания во сне) держат сосуды в постоянном тонусе. Необходимы коррекция сна и техники расслабления.

Отказаться от курения. Оно вызывает резкий спазм сосудов, ускоряет атеросклероз и повреждает артерии.

Лекарства от давления

Если показатели давления стабильно превышают норму, врач назначает лекарственные препараты. Чаще всего это:

ингибиторы АПФ,

блокаторы рецепторов ангиотензина,

бета-блокаторы,

антагонисты кальциевых каналов,«нужно принимать ежедневно, в одно и то же время — даже если давление нормализовалось»

диуретики.

Для достижения хорошего эффекта эти препараты часто комбинируют.

Таблетки от давления нужно принимать ежедневно в одно и то же время — даже если давление нормализовалось. Самовольная отмена препаратов или изменение дозировки могут спровоцировать резкий скачок давления — гипертонический криз, который опасен развитием инсульта или инфаркта.

Главное о высоком давлении в разном возрасте

Диагноз «гипертония» ставят при регулярных показателях выше 135/85 мм рт. ст. дома или 140/90 мм рт. ст. в клинике, а главной целью лечения для большинства пациентов является снижение цифр до 120–129 мм рт. ст. Риск патологии зависит как от наследственности и сопутствующих болезней, так и от образа жизни (стресса, гиподинамии, курения и избытка соли в рационе).

