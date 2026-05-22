Что скрывается за диагнозом «мастопатия» и как лечить кисты в груди

Мастопатию находят у миллионов женщин — иногда случайно на УЗИ, иногда после боли или уплотнения в груди. Одни сразу начинают пить БАДы и гормоны, другие годами ничего не делают. Врач — хирург-маммолог Наталия Макарова рассказала «Рамблеру», когда мастопатия действительно требует лечения, а когда достаточно наблюдения у врача.

Что такое мастопатия и почему этот диагноз ставят так часто

Мастопатией обычно называют доброкачественные изменения в молочной железе, связанные с реакцией ткани на гормональные колебания. В современной медицине врачи всё чаще используют более точные термины — например, «фиброзно-кистозные изменения».

Такие изменения — очень распространённое состояние. По разным данным, в течение жизни с ним сталкиваются от 70 до 90% женщин, чаще всего в возрасте от 30 до 50 лет.

Врачи выделяют несколько вариантов мастопатии, в зависимости от того, какие изменения преобладают в ткани молочной железы. Это могут быть кисты, участки уплотнения соединительной ткани, разрастание железистой ткани или смешанная форма. Отдельно выделяют склерозирующий аденоз — вариант доброкачественных изменений, при котором разрастаются дольки молочной железы.

Также мастопатию классифицируют по строению клеток. Некоторые формы с атипичными клетками требуют особенно внимательного наблюдения, поскольку связаны с более высоким риском опухолевых изменений.

«Ткань молочной железы очень чувствительна к гормонам, прежде всего к эстрогенам, прогестерону и пролактину. Если их баланс нарушается, изменения могут возникать в ткани груди. Состояние молочных желёз может меняться в течение цикла, после беременности, на фоне стресса или возрастной перестройки организма, когда меняется уровень гормонов. Такие гормональные колебания считают одной из главных причин фиброзно-кистозной болезни». Макарова Наталия Шамильевна врач — хирург-маммолог сети клиник «Семейная»

Хирург-маммолог объясняет, что на развитие фиброзно-кистозных изменений могут влиять разные факторы:

заболевания щитовидной железы и органов малого таза;

нарушения обмена веществ;

сахарный диабет;

лишний вес;

хронический стресс;

курение;

некоторые лекарства;

недостаток физической активности.

Под действием этих факторов меняется локальный гормональный баланс в ткани молочной железы. В результате нарушается нормальное обновление клеток, ткань становится более плотной, млечные протоки могут расширяться, а внутри них — скапливаться густой секрет. Со временем это приводит к появлению кист, участков уплотнения и ощущения «зернистости» в груди.

Иногда мастопатия никак себя не проявляет и обнаруживается случайно во время УЗИ или маммографии. В других случаях появляются неприятные симптомы.

Какие симптомы бывают при мастопатии

Самая частая жалоба — болезненность груди перед месячными. Молочные железы могут становиться плотнее, чувствительнее, появляется чувство распирания или тяжести.

Некоторые женщины замечают:

уплотнения или «зернистость» ткани;

повышенную чувствительность сосков;

отёчность груди;

прозрачные или светлые выделения из сосков.

После окончания менструации симптомы часто уменьшаются или исчезают.

Важно понимать: сама по себе боль в груди ещё не диагноз. Однако любые новые изменения всё равно стоит обсудить с врачом.

Всегда ли мастопатию нужно лечить

Во многих случаях фиброзно-кистозные изменения неопасны и не требуют активного лечения.

Когда можно просто наблюдать

Чаще всего наблюдение подходит, если:

боль появляется только перед менструацией и быстро проходит;

кисты маленькие и не растут;

нет подозрительных узлов;

выделения из сосков прозрачные или отсутствуют;

изменения стабильны (по данным УЗИ или маммографии).

В таких случаях врач может посоветовать снизить факторы, которые усиливают неприятные ощущения: нормализовать сон, уменьшить стресс, подобрать удобное бельё, сократить количество кофеина, если после него симптомы усиливаются.

Когда лечение всё-таки необходимо

Лечение обсуждают, если симптомы мешают обычной жизни или изменения в ткани груди начинают прогрессировать.

Поводом для терапии могут стать:

постоянная или сильная боль;

быстрое увеличение кист;

выраженное уплотнение ткани;

воспаление;

подозрительные изменения по результатам обследований.

Самостоятельно принимать гормоны, БАДы или «средства для женского здоровья» врачи не советуют. Часть таких препаратов не имеет доказанной эффективности, а некоторые могут смазать симптомы и затруднить наблюдение.

Может ли мастопатия перейти в рак

Самые распространённые формы мастопатии не повышают риск рака молочной железы или повышают его незначительно. Особенно если речь идёт о простых кистах и обычных фиброзно-кистозных изменениях.

Однако некоторые варианты изменений требуют более внимательного наблюдения — например, если при биопсии находят атипичные клетки. Именно поэтому важно не ставить диагноз самостоятельно по описанию УЗИ, а обсуждать результаты с маммологом.

Как лечат мастопатию

«Лечение мастопатии обычно требует времени и постепенного подхода. Главная цель — уменьшить боль и дискомфорт, замедлить рост кист и снизить риск изменений в ткани молочной железы», — объясняет специалист.

По словам врача, терапия обычно включает несколько направлений:

Коррекция образа жизни. По возможности нужно снизить уровень хронического стресса, наладить режим сна и отдыха, больше двигаться, поддерживать стабильный вес и отказаться от курения. Иногда уменьшить неприятные ощущения помогает даже правильно подобранный бюстгальтер.

Важную роль играет питание. При болезненности и отёчности груди врач может посоветовать сократить количество кофе, крепкого чая, шоколада, алкоголя и ультраобработанных продуктов. В рацион, наоборот, рекомендуют добавлять больше овощей, продуктов с клетчаткой, белка и растительных масел.

Иногда симптомы усиливаются на фоне дефицита витаминов и микроэлементов — например, витамина D, магния или железа. В таких случаях врач может рекомендовать коррекцию после обследования.

Также важно вовремя выявлять и лечить сопутствующие состояния, которые влияют на гормональный фон: заболевания щитовидной железы, нарушения обмена веществ или гинекологические проблемы. При необходимости к лечению подключают гинеколога или эндокринолога.

Если симптомы выражены сильнее, могут назначаться лекарственные препараты — противовоспалительные средства для уменьшения боли, местная гормональная терапия или препараты растительного происхождения.

При крупных кистах, которые вызывают боль и напряжение, иногда проводят пункцию: врач тонкой иглой удаляет жидкость из кисты и направляет материал на исследование.

Если в молочной железе находят узловое образование, может понадобиться биопсия. Это нужно, чтобы исключить опасные изменения клеток. При выявлении атипичных изменений врач может рекомендовать хирургическое удаление участка ткани, поскольку такие формы мастопатии связаны с более высоким риском опухолевых процессов.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Некоторые симптомы требуют быстрого обследования:

плотный неподвижный узел;

втяжение кожи или соска;

кровянистые выделения;

изменение формы груди;

увеличение лимфоузлов под мышкой;

покраснение и отёк, которые не проходят.

Такие признаки не всегда говорят о раке, но требуют проверки.

Главное про мастопатию

В большинстве случаев фиброзно-кистозные изменения молочной железы неопасны и не требуют агрессивного лечения. Чаще всего достаточно наблюдения у врача и регулярных обследований. Поводом для обращения к маммологу обычно становятся боль, уплотнения, выделения из сосков или изменения формы груди. Простые кисты и циклическая болезненность перед месячными редко связаны с раком, однако некоторые формы изменений с атипичными клетками требуют более внимательного контроля. Самостоятельно принимать гормоны, БАДы и «женские» препараты без назначения врача не стоит. Если в груди появился плотный неподвижный узел, кровянистые выделения, втяжение кожи или соска, обследование откладывать нельзя.

Текст проверила врач — хирург-маммолог сети клиник «Семейная» Наталия Макарова, стаж 19 лет.

