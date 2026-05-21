Учёные нашли способ победить вирус, убивающий детей и пожилых

Международная группа учёных обнаружила механизм, позволяющий взломать систему маскировки респираторных вирусов. С помощью существующего лекарства исследователям удалось активировать скрытые резервы иммунитета и остановить развитие тяжёлой пневмонии.

Учёные из университетов Оксфорда и Ливерпуля нашли потенциальный способ борьбы с одним из самых опасных возбудителей лёгочных инфекций — респираторно-синцитиальным вирусом (hRSV). Для большинства взрослых он обычно протекает как обычная простуда, но для младенцев, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом может стать смертельно опасным. Вирус считается одной из главных причин тяжёлых бронхитов и пневмоний у детей, а также связан с повышенным риском развития астмы в будущем.

Главная проблема hRSV — его способность скрываться от иммунной системы. Вирус наносит на свою РНК особые химические метки, из-за которых организм долго не распознаёт инфекцию и не успевает вовремя запустить полноценную защиту.

Во время исследования специалисты выяснили, что ключ к уничтожению вируса может скрываться в самих клетках человека — в белках HIF, известных как факторы гипоксии. Обычно они помогают организму реагировать на нехватку кислорода, но оказалось, что у них есть и другая важная функция: они способны запускать мощный противовирусный ответ.

Чтобы активировать этот механизм, учёные использовали дапродустат — препарат, который уже применяется для лечения анемии. Лекарство стимулирует работу белков HIF в клетках лёгких. В результате организм начинает вырабатывать особые ферменты, которые находят вирусные частицы и удаляют их химическую маскировку. После этого иммунная система наконец распознаёт угрозу и запускает выработку интерферонов и других защитных молекул, блокирующих размножение вируса.

Эксперименты на лабораторных моделях и выращенных клетках человеческих лёгких показали, что препарат резко снижал количество вируса в тканях и защищал лёгкие от тяжёлого воспаления и повреждений.

По словам исследователей, открытие может привести к появлению принципиально нового подхода к лечению респираторно-синцитиального вируса. Вместо постоянной гонки за быстро меняющимися штаммами учёные предлагают усилить собственные механизмы иммунной защиты и заставить организм самостоятельно обнаруживать инфекцию.

Авторы работы подчёркивают, что до применения дапродустата против вирусных пневмоний у людей ещё далеко. Пока эффективность препарата подтверждена только в лабораторных условиях и на животных моделях. Теперь учёным предстоят клинические испытания, которые должны доказать безопасность и реальную пользу такого лечения для людей. Однако тот факт, что дапродустат уже одобрен для терапии анемии, может значительно ускорить дальнейшие исследования.

