Врач назвала главную опасность кондиционеров, и это не простуда

В новостях регулярно появляются сообщения о вспышках инфекции в отелях, офисах или на круизных лайнерах из-за кондиционеров. Возникает ощущение, что любая сплит-система может быть опасна для лёгких. Врач-терапевт Лиана Купрейшвили рассказала «Рамблеру», что такое болезнь легионеров, как она связана с системами охлаждения и действительно ли можно заразиться от бытового кондиционера.

© AndreyPopov/iStock.com

Что такое болезнь легионеров

Это тяжёлая форма пневмонии, которую вызывают бактерии Legionella pneumophila. Впервые заболевание подробно описали в 1976 году после вспышки среди участников съезда Американского легиона в Филадельфии — отсюда и название.

Легионеллы живут в воде и особенно активно размножаются в тёплой влажной среде. Наиболее комфортная температура для них — примерно от 25 до 45 °C. Поэтому бактерии могут накапливаться в:

системах горячего водоснабжения;

джакузи;

фонтанах;

крупных системах кондиционирования и охлаждения воздуха;

душевых системах.

Человек заражается не через контакт с больным, а при вдыхании мелких капель воды или водяного аэрозоля, содержащего бактерии.

Правда ли кондиционеры вызывают болезнь легионеров

«Здесь есть важный нюанс, который часто искажают в СМИ. Опасность представляют не обычные бытовые кондиционеры, а крупные централизованные системы охлаждения, где используется вода». Купрейшвили Лиана Велодиевна терапевт, врач общей практики клиники Медскан/Hadassah

Основной риск связан с большими системами кондиционирования в:

гостиницах,

бизнес-центрах,

больницах,

торговых центрах,

круизных лайнерах,

промышленных зданиях.

В таких системах могут использовать градирни — установки для отвода тепла с помощью воды. Если оборудование плохо обслуживается, внутри создаются условия для размножения бактерий. Затем заражённый аэрозоль распространяется по воздуху.

Именно поэтому вспышки болезни легионеров чаще происходят в больших зданиях с централизованными системами охлаждения.

Легионелла может размножаться не только в системах кондиционирования, но и в бачке стеклоомывателя автомобиля, особенно если туда заливают обычную воду. Чтобы снизить риск, специалисты советуют использовать только специальную жидкость и соблюдать рекомендации производителя автомобиля.

© Furtseff/iStock.com

Можно ли заболеть от домашнего кондиционера

Для большинства людей риск заражения крайне низкий. Обычные сплит-системы не создают водяной аэрозоль, через который распространяется легионелла. Конденсат в них выводится наружу, а сам воздух охлаждается иначе, чем в промышленных водяных системах.

Однако плохо обслуживаемый кондиционер всё равно может ухудшать качество воздуха в помещении. В фильтрах могут накапливаться:

пыль,

плесень,

грибки,

аллергены,

бактерии.

«Из-за этого могут усиливаться аллергия, кашель, раздражение слизистых или симптомы астмы. Но это не то же самое, что болезнь легионеров. Кондиционер сам по себе не вызывает и простуду, но пересушенный воздух и резкие перепады температуры могут ослаблять местную защиту слизистых», — объясняет специалист.

Из-за этого часто появляется першение в горле и сухость в носу, особенно если поток холодного воздуха дует прямо на человека.

По словам врача, чаще всего неприятные ощущения связаны не с инфекцией, а с раздражением слизистой холодным сухим воздухом или пылью из загрязнённых фильтров.

Какие симптомы вызывает болезнь легионеров

Инфекция обычно начинается как тяжёлая респираторная болезнь. Симптомы могут напоминать обычную пневмонию или тяжёлый грипп.

Чаще всего появляются:

высокая температура,

озноб,

сильная слабость,

кашель,

одышка,

боль в мышцах,

головная боль.

Иногда возникают тошнота, диарея и спутанность сознания.

Симптомы обычно развиваются через 2–10 дней после заражения. Без лечения заболевание может быть опасным, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями.

Кто находится в группе риска

Тяжелее всего инфекцию переносят:

люди старше 50 лет;

курильщики;

пациенты с хроническими заболеваниями лёгких;

люди с диабетом;

пациенты со сниженным иммунитетом;

люди после трансплантации;

пациенты с онкологическими заболеваниями.

У здоровых молодых людей риск тяжёлого течения значительно ниже.

© libre de droit/iStock.com

Как защититься

Полностью избегать кондиционеров необязательно. Гораздо важнее правильное обслуживание систем охлаждения и вентиляции.

Специалисты рекомендуют:

дома регулярно очищать фильтры кондиционера и вовремя проводить обслуживание техники;

кондиционера и вовремя проводить обслуживание техники; не использовать долго стоявшую воду в увлажнителях воздуха и бытовых резервуарах;

и бытовых резервуарах; в поездках обращать внимание на чистоту отелей, бассейнов, спа- и фитнес-центров.

Если после поездки, проживания в гостинице или посещения спа-центра появились высокая температура, кашель и одышка, важно обратиться к врачу и сообщить о возможном контакте с системами водяного охлаждения.

Главное о болезни легионеров

Болезнь легионеров действительно связана с системами охлаждения воздуха, но не с обычными домашними кондиционерами. Основную опасность представляют крупные системы в больших зданиях, где бактерии могут размножаться и распространяться через аэрозоль. Домашний кондиционер скорее станет источником пыли или плесени при плохом уходе, чем причиной легионеллёза. Поэтому главное правило — регулярное обслуживание техники и нормальная вентиляция помещения.

Текст проверила врач-терапевт Лиана Купрейшвили, стаж 21 год.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования