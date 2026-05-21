Хирург назвала ключевой признак аппендицита, который путает даже врачей

Симптомы аппендицита можно спутать с другими болезнями или с пищевым отравлением. Абдоминальный хирург Екатерина Шейнина рассказала «Рамблеру», кто больше других подвержен аппендициту и когда нужно срочно вызывать скорую.

Острый аппендицит — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса), которое требует экстренного хирургического вмешательства. Воспалительный процесс при этом развивается стремительно. От появления первых симптомов до разрыва отростка и излития гноя в брюшную полость (перитонита) может пройти менее двух суток.

«Аппендицит может развиться в любом возрасте — и у детей, и у пожилых людей. Но чаще всего это происходит в возрасте 20–40 лет». Шейнина Екатерина Андреевна абдоминальный хирург медицинского центра «UNI Клиник»

Для чего нужен аппендикс и чем грозит его удаление

Аппендикс (червеобразный отросток) представляет собой небольшую слепую трубку (тупиковую) длиной от 7 до 10 сантиметров, которая располагается в правой нижней части живота.

«Аппендикс участвует в некоторых иммунных процессах, поскольку в его стенке имеется лимфоидная ткань. По данным некоторых исследований, он также помогает поддерживать нормальную микрофлору толстой кишки, — комментирует врач. — Однако удаление аппендикса не приводит к выраженным нарушениям у большинства пациентов: пищеварение и иммунный статус, как правило, сохраняются»

Причины острого аппендицита

Аппендицит развивается из-за закупорки (окклюзии) просвета отростка. Поскольку аппендикс постоянно вырабатывает слизь, перекрытие приводит к тому, что жидкость скапливается внутри. Давление в отростке стремительно растёт, нарушается кровообращение в его стенках, и они становятся уязвимыми для бактерий.

Причиной такой закупорки могут стать:

каловые камни (копролиты);

инородные тела (например, проглоченные косточки);

разрастание лимфоидной ткани (например, на фоне перенесённой инфекции);

паразиты.

Как только отросток оказывается заблокирован, бактерии начинают быстро размножаться. Это запускает острое гнойное воспаление, которое без хирургического вмешательства приводит к омертвению тканей (некрозу) и последующему разрыву аппендикса.

Основные симптомы аппендицита

Коварство аппендицита в том, что он далеко не всегда начинается с выраженной боли в боку. Сначала может возникать тупая боль около пупка или вверху живота (эпигастрии). Через несколько часов боль смещается в правую нижнюю часть живота (подвздошную область). Она становится постоянной, усиливается при ходьбе или кашле.

Среди других симптомов острого аппендицита:

Потеря аппетита. Человек испытывает резкое, сильное отвращение к еде.

Человек испытывает резкое, сильное отвращение к еде. Тошнота и рвота. Носят рефлекторный характер и возникают уже после появления боли. Рвота обычно однократная или двукратная и не приносит больному облегчения.

Носят рефлекторный характер и возникают уже после появления боли. Рвота обычно однократная или двукратная и не приносит больному облегчения. Повышенная температура. Чаще всего держится в пределах субфебрильных значений (37,2–38,0 °C). Резкий скачок температуры до 39 °C и выше может свидетельствовать о прогрессировании воспаления и развитии перитонита.

«У беременных женщин и пожилых людей клиническая картина может быть стёртой. Если появляются неясные боли в животе, рвота, ухудшение состояния, необходимо вызывать скорую помощь», — уточняет хирург.

Диагностика

Первым делом врач аккуратно прощупывает живот, проверяя специфические болевые точки и симптомы раздражения брюшины. Также назначают исследования:

Общий анализ крови — повышенный уровень лейкоцитов указывает на острый воспалительный процесс.

повышенный уровень лейкоцитов указывает на острый воспалительный процесс. Анализ мочи — иногда делают для исключения мочеполовых заболеваний.

— иногда делают для исключения мочеполовых заболеваний. УЗИ органов брюшной полости — позволяет увидеть утолщённый воспалённый отросток.

— позволяет увидеть утолщённый воспалённый отросток. КТ — выполняют в сложных случаях.

После подтверждения диагноза пациента отправляют на операцию.

«Острый аппендицит лечится исключительно хирургическим путём. Сохранение воспалённого аппендикса может привести к жизнеугрожающим осложнениям — разрыву, перитониту, сепсису», — говорит врач.

Когда вызывать скорую помощь

Наличие вышеперечисленных симптомов — повод для вызова скорой помощи. Сделать это нужно как можно скорее, поскольку болезнь развивается стремительно и без лечения приводит к угрожающим жизни последствиям.

«Вызывайте скорую помощь при боли в животе, которая усиливается со временем, при кашле, изменении положения тела и не проходит в течение 2–3 часов. На аппендицит также указывает боль в верхних отделах живота, которая переместилась в правую подвздошную область. Среди других тревожных симптомов — тошнота, однократная рвота, отсутствие стула или газов (возможен и эпизод жидкого стула), вздутие живота. Как правило, эти симптомы сопровождаются повышением температуры тела», — комментирует специалист.

Главное

Острый аппендицит — это стремительно развивающееся воспаление, которое требует хирургического лечения. Среди тревожных симптомов — тупая боль около пупка или вверху живота, которая через несколько часов перемещается в правую нижнюю часть, усиливается при кашле, ходьбе или движении.

Если боль в животе не проходит в течение 2–3 часов, сопровождается тошнотой и повышенной температурой, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Текст проверила Екатерина Шейнина, абдоминальный хирург медицинского центра «UNI Клиник», стаж 3 года.

