Россиянам объяснили, ждать ли эпидемии из-за нового вируса в Африке

ВОЗ объявила режим ЧС из-за Эболы: эпидемиолог оценил риски для россиян
Всемирная организация здравоохранения официально ввела режим чрезвычайной ситуации из-за новой вспышки вируса Эбола в Африке. Специалисты обеспокоены тем, что опасный штамм Бундибуджио начал распространяться за пределы первичных очагов, а эффективной вакцины против него на данный момент нет.
17 мая 2026 года генеральный директор ВОЗ объявил вспышку болезни в Африке, вызванную вирусом Бундибуджио (Bundibugyo virus), чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC). Этот статус не означает начало пандемии, но признаёт ситуацию «экстраординарной» и требующей немедленной международной координации. Основная цель — мобилизовать финансовые и технические ресурсы, усилить эпидемиологический надзор и ускорить разработку медицинских мер противодействия.
Что такое Эбола и Бундибуджио
Лихорадка Эбола — это тяжёлое, часто смертельное заболевание. Его вызывают вирусы рода Orthoebolavirus семейства филовирусов. Есть несколько разновидностей, в данном случае возбудителем стал штамм Bundibugyo ebolavirus. Он передаётся через прямой контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, а также через загрязнённые материалы или контакт с телами умерших. Болезнь проявляется как острая лихорадка и сопровождается болями и слабостью.
Главная проблема текущей вспышки в том, что, в отличие от более распространённых штаммов, для вируса Бундибуджио нет одобренных вакцин или специфических лекарств. Врачи применяют интенсивную поддерживающую терапию и строгую изоляцию пациентов для прерывания цепочек заражения.
Что происходит в Африке сейчас
Эпицентр вспышки находится в Демократической Республике Конго, преимущественно в провинции Итури, но вирус уже пересёк границы.
- По состоянию на 19 мая, в Конго зарегистрировано около 395 предполагаемых случаев заражения и 106 смертей (в основном в районах Монгвалу, Рвампара и Буниа в провинции Итури)
- В столице Уганды, городе Кампала, зафиксировано два подтверждённых случая заражения у людей, прибывших из Конго, один человек скончался.
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) также объявил режим чрезвычайной ситуации континентальной безопасности. Специалисты подчёркивают, что высокая мобильность населения мешает врачам сдерживать вирус.
Чем это грозит
ВОЗ оценивает риски распространения внутри континента как высокие, однако призывает не закрывать границы и не вводить ограничения на торговлю. По мнению экспертов, такие меры порождают страх и мешают оперативной помощи пострадавшим регионам. На данный момент ВОЗ считает, что вводить обязательный скрининг пассажиров в аэропортах за пределами африканского региона не требуется. Тем не менее, всем странам рекомендуется усилить бдительность и подготовить системы здравоохранения для возможной диагностики завозных случаев.
Роспотребнадзор в свою очередь заявляет, что риска распространения лихорадки Эболы в России нет. Врач-эпидемиолог Роман Меркулов придерживается такого же мнения.
«Сейчас на территории Российской Федерации нет групп риска. В эпидемиологическом очаге в странах Африки в зоне риска находятся медицинские работники и члены семей заболевших. Что касается российских специалистов, работающих в Африке, то все меры по контролю за их здоровьем после возвращения регламентированы действующими санитарными правилами и находятся в компетенции Роспотребнадзора».Меркулов Роман Евгеньевичврач-эпидемиолог «UNI-клиник»
Кроме того, специалист напомнил, что на африканском континенте работают два российских научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий, которые оперативно передают информацию об угрозах распространения инфекций. А на границе действует усиленный санитарно-карантинный контроль и применяется автоматизированная информационная система «Периметр», которая оценивает риски завоза инфекции.