Профессор назвала болезни, от которых худеют

Первое, что приходит в голову при необъяснимой потере веса, — онкологические заболевания. Однако такой симптом бывает и при менее опасных состояниях. Профессор Светлана Каневская рассказала «Рамблеру», какие болезни могут влиять на массу тела и на что провериться, если вес стремительно уходит.

© Zinkevych/iStock.com

Из-за чего при болезнях человек теряет в весе?

«Первое, что нужно отметить: необъяснимая потеря веса — это не самостоятельный диагноз, а симптом, который требует выяснения причин». Каневская Светлана Сергеевна врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, руководитель клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра, доктор медицинских наук, профессор

Такое похудение может быть из-за:

недостаточного поступления калорий (например, когда у больного плохой аппетит);

нарушения усвоения питательных веществ (например, при проблемах с органами ЖКТ);

чрезмерного расхода энергии на фоне хронического воспаления, эндокринных нарушений, инфекций или опухолей.

При каких заболеваниях чаще всего это происходит?

В первую очередь подозревают заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, это может быть:

целиакия — аутоиммунное заболевание кишечника, вызванное непереносимостью глютена;

воспалительные заболевания кишечника;

хронический панкреатит;

мальабсорбция (нарушение всасывания питательных веществ из кишки).

Потеря в весе наблюдается и при заболеваниях внутренних органов:

сердечная, почечная, печёночная или лёгочная недостаточность;

туберкулёз;

ВИЧ-инфекция;

ревматологические патологии.

Также это могут быть болезни, сопровождающиеся снижением аппетита и ранним насыщением (из-за чего человек меньше ест).

© senivpetro/Magnific.com

Например, стресс или депрессия?

Да, психогенные причины заслуживают отдельного внимания. Это может быть:

депрессия,

тревожные расстройства,

расстройства пищевого поведения,

хронический стресс,

злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами.

А гормоны?

Потеря в весе может быть вызвана и эндокринными заболеваниями:

гипертиреозом — избыточной активностью щитовидной железы;

надпочечниковой недостаточностью;

сахарным диабетом 1-го или 2-го типа.

А почему при сахарном диабете уходит вес?

Причина здесь в том, что глюкоза не может нормально использоваться клетками как источник энергии. Организм как бы остаётся «голодным». Глюкоза не в состоянии проникать в клетки, чтобы обеспечить их энергией, и накапливается в крови. Из-за этого организм начинает расходовать жировые запасы, что и приводит к похудению.

Кроме того, при выраженном дефиците инсулина плохо формируется и мышечная масса. Дополнительно развивается глюкозурия, когда глюкоза теряется с мочой вместе с водой и электролитами. Это делает похудение более заметным и часто сопровождается жаждой, частым мочеиспусканием и слабостью.

Температура без симптомов: что делать и когда это опасно

А какие механизмы потери веса при раке?

Потеря веса при раке — это следствие нескольких причин. В первую очередь следует отметить, что у таких больных часто снижен аппетит.

Кроме того, у онкологических пациентов нередко формируется кахексия. Это особый синдром, при котором теряются не только жировые запасы, но и мышечная масса, а сам процесс поддерживается системным воспалением и глубокими метаболическими сдвигами.

Почему так происходит?

Первая причина — анорексия и раннее насыщение. Опухоль, особенно при локализации в ЖКТ, может мешать нормальному приёму пищи, вызывать дисфагию (расстройство глотания), тошноту, рвоту, боль, кишечную непроходимость или быстрое чувство переполнения.

Вторая причина — нарушения пищеварения и всасывания. Опухоль может непосредственно поражать органы пищеварения или приводить к функциональным нарушениям ЖКТ, из-за чего организм получает и усваивает меньше нутриентов.

Третья группа причин связана с самим опухолевым метаболизмом. При кахексии повышается расход энергии в покое, меняется обмен белков, жиров и углеводов, а провоспалительные сигналы опухоли запускают распад жировой и мышечной ткани.

Четвёртая причина — хроническое воспаление. Оно только усиливает распад тканей, ухудшает аппетит и снижает эффективность использования поступающих питательных веществ.

А лечение рака может стать причиной похудения?

Да, это тоже существенный фактор потери веса. Химиотерапия, лучевая терапия и хирургические вмешательства могут ещё больше ограничивать питание и усугублять дефицит массы тела. Поэтому при онкологии потеря веса почти всегда многофакторная.

© Freepik

Почему возникает голод и как он работает: гормоны, мозг, стресс и сон

Какая потеря в весе считается допустимой и когда нужно к врачу?

С клинической точки зрения настораживает непреднамеренная потеря более 5% массы тела за 6–12 месяцев, особенно если она сопровождается:

анорексией,

анемией,

лихорадкой,

ночной потливостью,

болями,

нарушением стула,

кровотечением,

дисфагией,

симптомами эндокринных заболеваний.

В такой ситуации нужно как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование. На практике врач всегда оценивает не только сам факт снижения массы тела, но и скорость потери, сопутствующие симптомы, возраст пациента и объём мышечной массы, поскольку клиническая значимость не всегда определяется только цифрой на весах.

Главное

Вопреки распространённому мнению, за резким похудением далеко не всегда стоят онкологические заболевания. Причиной могут быть проблемы с ЖКТ и усвоением пищи, гормональные нарушения (например, сахарный диабет или гипертиреоз), хронические инфекции и даже затянувшийся стресс.

Поводом для незамедлительного обращения к врачу считается непреднамеренное снижение массы тела более чем на 5% за полгода или год, особенно если оно сопровождается слабостью, повышенной температурой, потерей аппетита и другими симптомами.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования