Врач рассказала, как защититься от вируса, вызывающего рак

Вирус папилломы человека — одна из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём. Многие люди даже не подозревают о заражении: ВПЧ может годами никак себя не проявлять. При этом некоторые типы вируса связаны с риском развития рака. Врач-дерматолог Лала Дзимцеишвили рассказала «Рамблеру», как передаётся ВПЧ, почему вирус находят у большинства людей и в каких случаях инфекция действительно опасна.

Что такое ВПЧ

ВПЧ, или вирус папилломы человека, — группа вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки. Учёные описали больше 200 типов. Одни вызывают папилломы, бородавки и кондиломы. Другие связаны с некоторыми видами рака.

ВПЧ встречается у мужчин и женщин любого возраста. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, большинство сексуально активных людей сталкиваются с вирусом хотя бы раз в жизни.

«Вирус использует механизмы клеток для размножения и может долго не вызывать выраженной реакции иммунной системы. Поэтому инфекция часто протекает скрыто, а человек способен передавать вирус, даже если нет симптомов». Дзимцеишвили Лала Дазмировна врач-дерматолог, косметолог

Как передаётся ВПЧ

Основной механизм распространения инфекции — половой и тесный контакт кожи и слизистых. Иногда вирус передаётся от матери к ребёнку во время родов. В редких случаях это может привести к папилломатозу гортани — заболеванию, при котором папилломы появляются в дыхательных путях.

Даже один половой контакт не исключает риск. При этом вирус может передаваться от инфицированного человека без симптомов. Презерватив снижает риск заражения, но не защищает полностью. ВПЧ может находиться на участках кожи, которые остаются открытыми.

Бытовой путь передачи через полотенца или предметы гигиены считается маловероятным.

Какие типы ВПЧ существуют

Их условно делят на две большие группы.

Типы низкого онкогенного риска

Чаще всего это ВПЧ 6 и 11 типов. Они могут вызывать папилломы, бородавки и остроконечные кондиломы в интимной зоне.

Такие изменения редко связаны с раком, но могут вызывать физический и психологический дискомфорт. Кроме того, кондиломы часто появляются повторно даже после лечения.

Типы с высоким онкогенным риском

К ним относятся прежде всего ВПЧ 16 и 18 типов. Именно они чаще всего связаны с раком шейки матки. Также вирусы высокого онкогенного риска повышают вероятность:

анального рака;

рака вульвы и влагалища;

рака полового члена;

некоторых видов рака ротоглотки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти все случаи рака шейки матки связаны с ВПЧ.

Опасность инфекции в том, что вирус может долго существовать в организме незаметно. При этом изменения в клетках иногда развиваются ещё до появления симптомов.

Какие симптомы вызывает ВПЧ

Во многих случаях ВПЧ никак себя не проявляет. Человек может годами не знать о заражении, особенно если речь идёт о вирусах высокого онкогенного риска. Именно поэтому женщины должны проходить регулярный скрининг на рак шейки матки — изменения в клетках могут развиваться незаметно.

Самый частый внешний признак инфекции — бородавки и остроконечные кондиломы в области половых органов. Обычно их вызывают ВПЧ 6 и 11 типов.

Кондиломы могут выглядеть как небольшие мягкие наросты телесного цвета или напоминать соцветия цветной капусты. Иногда они появляются по одной, иногда — группами. У некоторых людей они вызывают зуд, раздражение и дискомфорт.

Симптомы могут возникнуть через несколько недель, месяцев или даже лет после заражения.

Все ли бородавки связаны с ВПЧ

Разные типы вируса папилломы человека способны вызывать бородавки на коже и слизистых.

«Здесь есть важный нюанс, из-за которого часто возникает путаница. В обиходе бородавкой называют вообще любое непонятное доброкачественное новообразование на коже. Именно те новообразования, которые в дерматологии классифицируются как бородавки, вызываются различными штаммами ВПЧ. Вирус проникает в верхние слои кожи через микроповреждения и заставляет клетки эпидермиса стремительно размножаться», — объясняет специалист.

При этом важно понимать, что не все типы ВПЧ одинаково опасны. Вирусы, которые чаще вызывают бородавки и кондиломы, обычно не связаны с раком. А типы ВПЧ высокого онкогенного риска, наоборот, часто вообще не вызывают внешних симптомов.

Помимо остроконечных кондилом существуют и другие виды бородавок:

плоские;

подошвенные;

околоногтевые;

подногтевые.

Как диагностируют ВПЧ

Для диагностики вируса папилломы человека используют несколько методов.

ПЦР-тест. Это анализ, который ищет ДНК вируса папилломы человека в клетках слизистой. Тест показывает, есть ли вирус в организме и какой именно тип ВПЧ обнаружен. У женщин материал обычно берут с шейки матки во время гинекологического осмотра. У мужчин — из уретры или с поверхности кожи и слизистых, если есть показания.

Это анализ, который ищет ДНК вируса папилломы человека в клетках слизистой. Тест показывает, есть ли вирус в организме и какой именно тип ВПЧ обнаружен. У женщин материал обычно берут с шейки матки во время гинекологического осмотра. У мужчин — из уретры или с поверхности кожи и слизистых, если есть показания. Пап-тест. Он показывает изменения клеток шейки матки. Его часто сочетают с анализом на ВПЧ. Такой подход используют для скрининга рака шейки матки. Регулярный скрининг помогает обнаружить предраковые изменения задолго до появления опухоли.

Он показывает изменения клеток шейки матки. Его часто сочетают с анализом на ВПЧ. Такой подход используют для скрининга рака шейки матки. Регулярный скрининг помогает обнаружить предраковые изменения задолго до появления опухоли. Биопсия. Если врач подозревает опасные изменения тканей, может понадобиться биопсия. Во время процедуры берут небольшой участок слизистой для анализа.

Лечение ВПЧ у женщин и мужчин

Полностью удалить вирус из организма современная медицина пока не может. Лечение направлено на последствия инфекции и снижение риска осложнений. У большинства людей иммунитет подавляет вирус самостоятельно за 1–2 года. Но при ослабленном иммунитете инфекция может сохраняться дольше.

Удаление кондилом и папиллом

Для лечения используют:

лазер;

криодеструкцию;

радиоволновое удаление;

хирургические методы.

Выбор зависит от размера и расположения образований.

Лечение дисплазии

При выраженной дисплазии (изменение структуры клеток) шейки матки применяют конизацию и другие процедуры. Это помогает снизить риск рака шейки матки.

Эффективны ли противовирусные препараты

Несмотря на распространённость противовирусной терапии при ВПЧ, препаратов, способных устранить вирус с доказанной эффективностью, пока нет. Международные рекомендации делают акцент на наблюдении, скрининге предраковых изменений и лечении самих проявлений инфекции — например, кондилом.

ВПЧ и рак

Связь между ВПЧ и онкологическими заболеваниями хорошо изучена. Почти 100% случаев рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека.

Также ВПЧ повышает риск:

анального рака;

рака полового члена;

рака влагалища и вульвы;

опухолей ротоглотки.

От заражения до развития опухоли обычно проходит 10–20 лет. Именно поэтому так важны регулярные обследования и программы скрининга рака шейки матки.

Вакцинация против ВПЧ

Сейчас используют несколько вакцин, включая современные 9-валентные препараты. Они защищают сразу от нескольких опасных типов вируса.

Вакцинацию рекомендуют проводить детям и подросткам в возрасте 9–26 лет. Лучше сделать прививку до начала половой жизни. Но вакцинация возможна и позже.

Исследования показывают, что вакцина помогает предотвратить до 90% случаев рака шейки матки и аногенитальных бородавок. Для профилактики рака шейки матки вакцинация сегодня считается одним из самых эффективных инструментов.

Главное о вирусе папилломы человека

ВПЧ — очень распространённая инфекция, поражающая кожу и слизистые оболочки. Большинство мужчин и женщин сталкиваются с вирусом хотя бы раз в жизни. Чаще всего иммунитет справляется с инфекцией самостоятельно. Но некоторые типы ВПЧ связаны с раком шейки матки, анального рака и опухолями полового члена и ануса. Главные методы диагностики — ПЦР методом полимеразной цепной реакции, Пап-тест и осмотр врача. А основой профилактики рака шейки матки остаются вакцинация и регулярный скрининг.

Текст проверила врач-дерматолог Лала Дзимцеишвили , стаж 11 лет.

