Обнаружена неожиданная причина деликатной ночной проблемы

Исследователи из Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе обнаружили неожиданную возможную причину ночного недержания мочи у взрослых. Медики выяснили, что эта деликатная проблема может быть связана с синдромом обструктивного апноэ сна. Описание клинического случая опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine Clinical Cases.

© Сгенерировано ИИ

Поводом для исследования стала история болезни 28-летнего мужчины с тяжёлым ожирением. Он обратился к врачам из-за выраженной дневной сонливости, которая мешала ему работать и водить автомобиль. Во время приёма пациент также рассказал о ночном недержании мочи: последние полгода ему приходилось спать в подгузниках. При этом днём никаких проблем с мочеиспусканием не было, а стандартные обследования не выявили серьёзных отклонений, которые бы объясняли симптомы.

Разгадать медицинскую загадку помогло исследование сна. Пациенту провели домашний дыхательный тест, который выявил периодические остановки дыхания во сне. За ночь уровень кислорода в крови мужчины опускался ниже 88%, а эпизоды полной или частичной остановки дыхания происходили почти 99 раз в час. Врачи поставили диагноз — тяжёлая форма синдрома обструктивного апноэ сна. При этом состоянии мягкие ткани гортани во сне смыкаются, вызывая сильный храп и временно перекрывая доступ воздуха в лёгкие.

Храп и и остановка дыхания: как современная медицина предлагает лечить апноэ во сне

Авторы работы считают, что между апноэ и ночным энурезом существует физиологическая связь. Вероятно, когда человек пытается вдохнуть через перекрытые дыхательные пути, в грудной клетке резко падает давление. Из-за этого возрастает нагрузка на сердце, а предсердия начинают выделять гормон (мозговой натрийуретический пептид), усиливающий выведение жидкости почками. Одновременно с этим из-за постоянного кислородного голодания мозг хуже реагирует на сигналы переполненного мочевого пузыря. В результате возникают эпизоды недержания.

Пациенту назначили СИПАП-терапию — лечение с помощью аппарата, который подаёт воздух под давлением и не даёт дыхательным путям смыкаться во сне. Уже в первую ночь использования устройства недержание прекратилось. Однако стоило мужчине уснуть без маски, как проблема возвращалась.

Исследователи подчёркивают, что связь между апноэ и недержанием мочи у взрослых описана в научной литературе недостаточно подробно. Ситуацию осложняет и то, что многие пациенты стесняются обсуждать подобные симптомы с врачом.

При этом ночное недержание — не самое опасное последствие обструктивного апноэ сна. Каждая остановка дыхания создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. По данным Американской кардиологической ассоциации, апноэ связано с повышенным риском артериальной гипертензии, инсульта, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

Кроме того, у пациентов с этим нарушением чаще развиваются сахарный диабет 2-го типа, нарушения работы печени и серьёзные метаболические сбои, включая опасно высокий уровень холестерина. Поэтому сильный храп и постоянная сонливость требует консультации врача.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.