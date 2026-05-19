Врач рассказал, как отличить ротавирус от отравления

Несмотря на распространённость ротавируса, вокруг этой инфекции до сих пор много опасных мифов. Одни пытаются лечить её антибиотиками, другие недооценивают риск обезвоживания. Врач-терапевт клиники DocMed Александр Козлов рассказал «Рамблеру», как передаётся ротавирус, чем он опасен и что действительно помогает защититься от инфекции.

Ротавирус — это острое инфекционное заболевание, поражающее слизистую оболочку желудка и кишечника. Своё название вирус получил от латинского слова rota (колесо), так как под микроскопом его частицы напоминают колёса со спицами. Эта инфекция считается ведущей причиной тяжёлой диареи у детей раннего возраста во всём мире.

«Молниеносное обезвоживание — это главная причина, почему ротавирус так опасен для младенцев. Из-за сочетания рвоты и диареи маленькие дети теряют жизненно важную жидкость и электролиты катастрофически быстро». Козлов Александр Евгеньевич врач-терапевт клиники DocMed

Как передаётся вирус

Основной путь передачи — фекально-оральный. Если проще, то ротавирусная инфекция — это болезнь грязных рук.

«Возбудитель невероятно живуч. Мыло или антисептик не всегда с ним справляются, а на поверхностях он может сохранять активность неделями, — предупреждает врач-терапевт. — В редких случаях поймать вирус можно через заражённую воду (хлебнув воды в бассейне или общественном водоёме) или еду, которую готовил инфицированный человек».

Всплеск заболеваемости традиционно приходится на холодное время года — с ноября по апрель, — поэтому ротавирус часто путают с гриппом. В группе риска находятся прежде всего дети от 6 месяцев до 5 лет — из-за несформированного иммунитета и активного познания мира через предметы.

У взрослых болезнь обычно протекает легче, однако пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями также уязвимы перед быстрым обезвоживанием.

Как отличить ротавирус от других инфекций

Инкубационный период (время от заражения до наступления симптомов) при ротавирусной инфекции может длиться до 5 суток, но чаще всего это 1–3 дня.

«У ротавируса есть свой чёткий клинический почерк, который отличает его от бактериальных инфекций, например сальмонеллёза или дизентерии», — рассказывает врач.

По словам врача, классическая триада симптомов — это:

Болезнь стартует очень резко с подъёма температуры тела.

Начинается многократная (иногда фонтанирующая) рвота.

Спустя 12–24 часа к ним присоединяется обильная водянистая диарея.

Важно. Для ротавирусной инфекции характерен именно водянистый стул. Если в стуле появились прожилки крови или большое количество слизи, это явный признак бактериальной инфекции, требующий срочного обращения к врачу.

Как ставят диагноз

Предварительно врач ставит диагноз по сочетанию симптомов. Однако для точного подтверждения нужны лабораторные исследования:

экспресс-тесты, которые позволяют получить результат через 15 минут (могут быть неточными);

методы ПЦР, ИФА — позволяют безошибочно определить возбудителя, но требуют времени (минимум сутки).

Как лечат ротавирус

Главная цель лечения — борьба не с вирусом, а с обезвоживанием. Больному необходимо давать специальные солевые растворы маленькими порциями каждые 5–10 минут. Если рвота неукротима и отпаивание невозможно, растворы вводят внутривенно в условиях стационара.

При высокой температуре применяют жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена. Диета в острый период должна быть щадящей: исключаются молочные продукты, свежие овощи, фрукты и сладости.

Что касается антибиотиков, при ротавирусной инфекции они бесполезны.

«Антибактериальные препараты против вирусов не работают. Более того, они могут нанести вред пострадавшей микрофлоре и усилить диарею. Главное и единственное лечение по протоколам доказательной медицины — это регидратация (выпаивание специальными аптечными солевыми растворами)», — говорит терапевт.

Основные профилактические меры

Есть вакцина, которая защищает от тяжёлого обезвоживания. По данным Центра по контролю заболеваний США (CDC), прививка предотвращает до 98% тяжёлых случаев заболевания у детей. Вот три главных факта о ней:

Кому. Эта прививка делается только младенцам. Детям постарше и взрослым она не вводится.

Эта прививка делается только младенцам. Детям постарше и взрослым она не вводится. Как. Никаких уколов. Это сладкие капли, которые закапывают малышу в рот.

Никаких уколов. Это сладкие капли, которые закапывают малышу в рот. Когда. У этой прививки есть строгие временные рамки. Первую дозу нужно дать ребёнку до 15 недель (максимальный возраст — 14 недель и 6 дней). Оптимально сделать это в 2 месяца. Если малыш старше 15 недель, начинать вакцинацию уже поздно, врач откажет в прививке. Завершить весь курс (в зависимости от препарата это две или три дозы) необходимо до исполнения 8 месяцев.

«Прививка не даёт гарантий, что ребёнок не заболеет ротавирусом. Однако если заражение произошло, то болезнь пройдёт как лёгкое недомогание», — уточняет специалист.

Крайне важно соблюдать правила гигиены:

тщательно мыть руки с мылом после улицы и туалета;

хорошо мыть овощи и фрукты.

Для путешественников риск заражения возрастает, поэтому важно:

избегать использования льда в напитках (его часто делают из сырой воды, которая может быть заражена вирусом);

не покупать нарезанные фрукты на рынках;

пить только бутилированную воду;

возить с собой средства для регидратации.

Главное

Ротавирус — это инфекция, при которой самой большой опасностью считается стремительная потеря жидкости. Ключ к успешному выздоровлению — немедленное отпаивание солевыми растворами.

От сложных форм ротавирусной инфекции можно защититься с помощью вакцины, которую делают малышам. При первых признаках неукротимой рвоты у ребёнка не теряйте времени на самолечение — немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Текст проверил врач-терапевт клиники DocMed Александр Козлов.

