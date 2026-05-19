Врач рассказал, как отличить ротавирус от отравления

Ротавирус: симптомы, лечение и главная опасность инфекции

Раули Хецеруани
Козлов Александр Евгеньевичэксперт

Несмотря на распространённость ротавируса, вокруг этой инфекции до сих пор много опасных мифов. Одни пытаются лечить её антибиотиками, другие недооценивают риск обезвоживания. Врач-терапевт клиники DocMed Александр Козлов рассказал «Рамблеру», как передаётся ротавирус, чем он опасен и что действительно помогает защититься от инфекции.

Ротавирус — это острое инфекционное заболевание, поражающее слизистую оболочку желудка и кишечника. Своё название вирус получил от латинского слова rota (колесо), так как под микроскопом его частицы напоминают колёса со спицами. Эта инфекция считается ведущей причиной тяжёлой диареи у детей раннего возраста во всём мире.

«Молниеносное обезвоживание — это главная причина, почему ротавирус так опасен для младенцев. Из-за сочетания рвоты и диареи маленькие дети теряют жизненно важную жидкость и электролиты катастрофически быстро».

Козлов Александр Евгеньевичврач-терапевт клиники DocMed

Как передаётся вирус

Основной путь передачи — фекально-оральный. Если проще, то ротавирусная инфекция — это болезнь грязных рук.

«Возбудитель невероятно живуч. Мыло или антисептик не всегда с ним справляются, а на поверхностях он может сохранять активность неделями, — предупреждает врач-терапевт. — В редких случаях поймать вирус можно через заражённую воду (хлебнув воды в бассейне или общественном водоёме) или еду, которую готовил инфицированный человек».

Всплеск заболеваемости традиционно приходится на холодное время года — с ноября по апрель, — поэтому ротавирус часто путают с гриппом. В группе риска находятся прежде всего дети от 6 месяцев до 5 лет — из-за несформированного иммунитета и активного познания мира через предметы.

У взрослых болезнь обычно протекает легче, однако пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями также уязвимы перед быстрым обезвоживанием.

Как отличить ротавирус от других инфекций

Инкубационный период (время от заражения до наступления симптомов) при ротавирусной инфекции может длиться до 5 суток, но чаще всего это 1–3 дня.

«У ротавируса есть свой чёткий клинический почерк, который отличает его от бактериальных инфекций, например сальмонеллёза или дизентерии», — рассказывает врач.

По словам врача, классическая триада симптомов — это:

  • Болезнь стартует очень резко с подъёма температуры тела.
  • Начинается многократная (иногда фонтанирующая) рвота.
  • Спустя 12–24 часа к ним присоединяется обильная водянистая диарея.

Важно. Для ротавирусной инфекции характерен именно водянистый стул. Если в стуле появились прожилки крови или большое количество слизи, это явный признак бактериальной инфекции, требующий срочного обращения к врачу.

Как ставят диагноз

Предварительно врач ставит диагноз по сочетанию симптомов. Однако для точного подтверждения нужны лабораторные исследования:

  • экспресс-тесты, которые позволяют получить результат через 15 минут (могут быть неточными);
  • методы ПЦР, ИФА — позволяют безошибочно определить возбудителя, но требуют времени (минимум сутки).

Как лечат ротавирус

Главная цель лечения — борьба не с вирусом, а с обезвоживанием. Больному необходимо давать специальные солевые растворы маленькими порциями каждые 5–10 минут. Если рвота неукротима и отпаивание невозможно, растворы вводят внутривенно в условиях стационара.

При высокой температуре применяют жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена. Диета в острый период должна быть щадящей: исключаются молочные продукты, свежие овощи, фрукты и сладости.

Что касается антибиотиков, при ротавирусной инфекции они бесполезны.

«Антибактериальные препараты против вирусов не работают. Более того, они могут нанести вред пострадавшей микрофлоре и усилить диарею. Главное и единственное лечение по протоколам доказательной медицины — это регидратация (выпаивание специальными аптечными солевыми растворами)», — говорит терапевт.

Основные профилактические меры

Есть вакцина, которая защищает от тяжёлого обезвоживания. По данным Центра по контролю заболеваний США (CDC), прививка предотвращает до 98% тяжёлых случаев заболевания у детей. Вот три главных факта о ней:

  • Кому. Эта прививка делается только младенцам. Детям постарше и взрослым она не вводится.
  • Как. Никаких уколов. Это сладкие капли, которые закапывают малышу в рот.
  • Когда. У этой прививки есть строгие временные рамки. Первую дозу нужно дать ребёнку до 15 недель (максимальный возраст — 14 недель и 6 дней). Оптимально сделать это в 2 месяца. Если малыш старше 15 недель, начинать вакцинацию уже поздно, врач откажет в прививке. Завершить весь курс (в зависимости от препарата это две или три дозы) необходимо до исполнения 8 месяцев.
«Прививка не даёт гарантий, что ребёнок не заболеет ротавирусом. Однако если заражение произошло, то болезнь пройдёт как лёгкое недомогание», — уточняет специалист.

Крайне важно соблюдать правила гигиены:

  • тщательно мыть руки с мылом после улицы и туалета;
  • хорошо мыть овощи и фрукты.
Для путешественников риск заражения возрастает, поэтому важно:

  • избегать использования льда в напитках (его часто делают из сырой воды, которая может быть заражена вирусом);
  • не покупать нарезанные фрукты на рынках;
  • пить только бутилированную воду;
  • возить с собой средства для регидратации.

Главное

Ротавирус — это инфекция, при которой самой большой опасностью считается стремительная потеря жидкости. Ключ к успешному выздоровлению — немедленное отпаивание солевыми растворами.

От сложных форм ротавирусной инфекции можно защититься с помощью вакцины, которую делают малышам. При первых признаках неукротимой рвоты у ребёнка не теряйте времени на самолечение — немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Текст проверил врач-терапевт клиники DocMed Александр Козлов.

