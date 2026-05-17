Божья кара или диагноз: как сегодня лечат болезни из Библии

В Библии описано немало болезней, которые в те времена считались божественным испытанием или проклятием, но сегодня имеют чёткое медицинское объяснение. Разобрались, какие библейские диагнозы могут встречаться в современной врачебной практике и как далеко продвинулась медицина в их лечении.

Проказа

Это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Mycobacterium leprae. Прежде всего она поражает кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и нервы.

Без лечения проказа приводит к разрушению тканей и необратимому повреждению нервов, из-за чего человек теряет чувствительность и может наносить себе тяжёлые травмы, не замечая боли.

В Библии проказа была собирательным термином для многих кожных болезней. Согласно закону Моисея, любой человек с открытыми ранами считался «нечистым». Он должен был жить в изоляции и выкрикивать: «Нечист! Нечист!», чтобы предупредить окружающих.

Как лечат сегодня

Согласно данным, которые приводятся в журнале Nature Reviews Disease Primers, ежегодно в мире фиксируют около 200 тысяч случаев проказы. Сегодня эта болезнь полностью излечима с помощью антибиотиков.

Раннее лечение значительно снижает риск необратимого повреждения нервов и инвалидности. При необходимости пациенту также может быть показана пластическая операция для устранения косметических дефектов.

Слепота

В библейские времена слепота была довольно распространённой. Одной из ведущих причин врождённой слепоты была гонококковая инфекция (Neisseria gonorrhoeae), которая передавалась младенцу от матери при родах и вызывала язвы роговицы.

Другой бич того времени — трахома. Это бактериальная инфекция, которая быстро распространялась в условиях скученности и плохой гигиены. К пожилому возрасту зрение часто забирала катаракта — помутнение хрусталика.

Как лечат сегодня

В наши дни инфекционные заболевания глаз успешно лечатся антибиотиками, поэтому такого рода патологии встречаются крайне редко.

Что касается катаракты, то она уже давно не считается приговором. Микрохирургические операции, которые длятся 15–20 минут, позволяют избежать слепоты.

«Исцеление слепого», Дуччо ди Буонинсенья (начало XIV века)

Сухорукость

Под сухорукостью в библейских текстах понималось состояние, при котором конечность выглядела «высохшей», тонкой и деформированной. Сегодня подобные симптомы могут встречаться при врождённых пороках развития, последствиях неврологических заболеваний и мышечной атрофии. Например, она может возникать из-за амниотических перетяжек. Это образования, натянутые между двумя стенками матки. В большинстве случаев они не вредят плоду, но иногда могут привести к порокам развития.

Причинами недоразвитости рук (когда она уменьшена в размерах) также могут быть:

детский церебральный паралич,

полиомиелит,

последствия родовых травм,

прогрессирующая мышечная атрофия.

Как лечат сегодня

В большинстве случаев при таких патологиях нужна операция. Например, при амниотических перетяжках вмешательство проводят ещё в младенчестве. Это позволяет восстановить кровообращение конечности (что нужно для её развития).

В некоторых случаях делают пластические реконструктивные операции или протезирование. Если же проблема в недоразвитости костной ткани, то применяют методы дистракционного остеосинтеза (аппарат Илизарова) для вытягивания кости.

Паралич

В Библии «расслабленными» называли людей, лишённых способности двигаться. Это состояние соответствует параличу. Один из самых ярких эпизодов — исцеление паралитика в Капернауме, которого спустили к Иисусу через разобранную крышу дома, так как из-за толпы войти в дверь было невозможно. Другой случай описывает человека у купальни Вифезда, который оставался неподвижным 38 лет.

Как лечат сегодня

Всё зависит от причины. Например, если неподвижность вызвана временным воспалением нерва из-за инфекции, то после её устранения утраченные функции полностью или частично восстанавливаются.

При травмах позвоночника или защемлении нервов (например, при грыжах) делают операции. Следует отметить, что восстановить подвижность пациента удаётся не всегда. Для таких людей сегодня активно разрабатывают экзоскелеты, позволяющие им передвигаться.

«Христос, исцеляющий парализованного у купели Вифезда», Бартоломе Эстебан Мурильо (1667–1670 годы)

Эпилепсия

В Библии описаны случаи болезни, симптомы которой очень похожи на эпилепсию (судороги, пена изо рта, падения). В те времена состояние связывали с одержимостью бесами и влиянием фазы Луны. Поэтому таких больных также называли лунатиками.

Как лечат сегодня

Сегодня эпилепсия — это контролируемое заболевание, которое в большинстве случаев позволяет сдерживать приступы препаратами. Основу лечения составляют противоэпилептические лекарства, которые стабилизируют электрическую активность головного мозга. В редких случаях при эпилепсии показана операция.

Главное о библейских болезнях

Многие болезни, описанные в Библии как проклятия или одержимость, в наши дни стали понятными диагнозами. Прогресс позволил медицине вернуть людям зрение, подвижность и контроль над собственным телом.

