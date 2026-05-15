«Виагра» спасла от болезни, которая мешает интиму, — это не импотенция

Миллионы мужчин во всём мире сталкиваются с болезнью Пейрони — состоянием, при котором в половом члене образуется фиброзная (рубцовая) ткань. Это вызывает боль, выраженное искривление органа во время эрекции и серьёзные психологические проблемы.

По разным оценкам, болезнь Пейрони встречается примерно у 3–10% мужчин, однако для ранней стадии пока нет общепринятого и убедительно доказанного медикаментозного лечения.

Пациентам остаётся только ждать, пока болезнь прогрессирует и стабилизируется, чтобы затем попытаться исправить деформацию с помощью инъекций или операции. Новое исследование, опубликованное в журнале The Journal of Sexual Medicine, предлагает принципиально иной подход.

Учёные из Университета Англия Раскин и Университетского колледжа Лондона решили проверить, можно ли остановить болезнь на самой ранней стадии, используя уже существующие и хорошо изученные препараты.

Целью работы было найти комбинацию лекарств, которая могла бы воздействовать на механизм фиброза, не дожидаясь развития грубой деформации. В основе идеи лежали многолетние лабораторные исследования: команда профессора Селима Челлека протестировала 1953 одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата, чтобы найти те, которые мешают фибробластам превращаться в миофибробласты — главные клетки-строители рубцовой ткани.

Два класса веществ показали оптимальный результат: ингибиторы ФДЭ-5 (знакомые всем «Виагра» и «Сиалис») и селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов («Тамоксифен»). При совместном использовании их эффект усиливался.

Чтобы подтвердить лабораторную гипотезу, профессор Дэвид Ральф провёл небольшое клиническое исследование с участием 133 мужчин с острой (ранней) формой болезни Пейрони. В течение трёх месяцев они принимали комбинацию из двух препаратов. Для сравнения была выделена меньшая группа пациентов, получавших стандартную помощь — витамин Е или вообще никакого лечения. Хирургия в расчёт не принималась.

Исследование было ретроспективным: учёные анализировали результаты лечения пациентов уже после завершения терапии, это ограничение работы. Тем не менее у 43% мужчин в экспериментальной группе искривление полового члена уменьшилось — почти в три раза чаще, чем в контрольной группе, где улучшение наступило лишь у 15%.

Самый впечатляющий эффект касался боли. Если до лечения во время эрекции боль испытывали 65% пациентов из основной группы, то через три месяца этот показатель упал до 1,5%. Для сравнения: в контрольной группе боль снизилась с 50 до 27%.

Результаты позволяют предположить, что раннее медикаментозное вмешательство может замедлять прогрессирование болезни у части пациентов. Поскольку оба препарата давно используются в клинической практике, их профили безопасности хорошо изучены, однако эффективность и безопасность комбинации при болезни Пейрони ещё требуют подтверждения.

Если результаты повторятся в более крупных проспективных исследованиях, такой подход может стать одним из вариантов раннего лечения болезни Пейрони.

Сегодня «Виагру» активно изучают как off-label препарат, то есть препарат, который назначается не по показаниям.

Например, учёные из Германии обнаружили, что «Силденафил» значительно улучшает состояние пациентов с синдромом Лея — редким и неизлечимым наследственным заболеванием, при котором из-за дефектов митохондрий (энергетических станций клетки) страдают мозг и мышцы.

Исследователи перепрограммировали клетки кожи пациентов в стволовые, вырастили из них нервные клетки и протестировали более 5500 уже существующих препаратов. «Силденафил» неожиданно показал способность восстанавливать энергетический обмен в митохондриях. В пилотном исследовании на шести пациентах от 9 месяцев до 38 лет препарат увеличил дистанцию ходьбы у одного ребёнка в 10 раз (с 500 до 5000 метров), а у других прекратил метаболические кризы и эпилептические приступы.

Европейское агентство по лекарственным средствам уже присвоило «Силденафилу» статус орфанного препарата для лечения синдрома Лея, это ускорит его разработку и одобрение. Синдром Лея встречается у одного из 36 000 новорождённых, и до сих пор не существует ни одного одобренного препарата против него. Эта работа показывает, что скрининг уже существующих лекарств на моделях из перепрограммированных стволовых клеток может стать эффективной стратегией для поиска терапии редких болезней.