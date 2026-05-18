Болит поясница: это мышцы или почки — ответ уролога

Тянущая боль в пояснице после рабочего дня не всегда связана с мышцами или позвоночником. Иногда так могут проявляться заболевания почек — от воспаления до мочекаменной болезни. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Рощин рассказал «Рамблеру», как отличить почечную боль от обычного перенапряжения и в каких случаях лучше не откладывать визит к врачу.

Болезни почек могут долго развиваться почти без симптомов. По данным National Kidney Foundation, около 90% людей с хронической болезнью почек не знают о своём диагнозе. На ранних стадиях человек часто не чувствует серьёзных изменений, поэтому даже слабую или периодическую боль в пояснице важно не игнорировать. Иногда именно она становится первым сигналом воспаления, нарушения оттока мочи или других проблем, которые со временем могут повлиять на работу органа.

При этом боль в области почек легко перепутать с мышечным спазмом или проблемами позвоночника. Тянущие ощущения в пояснице многие связывают с усталостью, сидячей работой или физической нагрузкой и откладывают обследование. Из-за этого заболевание могут обнаружить уже в стадии обострения.

Где находятся почки и как они «сигналят» о проблеме

Почки находятся в поясничной области по обе стороны позвоночника, чуть ниже рёбер. Правая почка обычно расположена немного ниже левой.

Почки выполняют сразу несколько жизненно важных функций: фильтруют кровь, поддерживают баланс жидкости и солей, участвуют в обмене веществ, помогают регулировать артериальное давление.

«В самой ткани почек почти нет болевых рецепторов, поэтому дискомфорт возникает лишь при растяжении почечной капсулы, нарушении оттока мочи или развитии воспаления. Именно по этой причине такие состояния, как отёк тканей или мочекаменная болезнь, сопровождаются выраженным болевым синдромом». Рощин Дмитрий Александрович врач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ

Типичные характеристики боли при заболеваниях почек

Боль при заболеваниях почек чаще появляется в пояснице — справа или слева от позвоночника, чуть выше талии. Иногда она ощущается только с одной стороны, но при некоторых состояниях может быть двусторонней.

Если развивается почечная колика, боль распространяется вниз — в пах, нижнюю часть живота, половые органы или внутреннюю поверхность бедра.

Характер ощущений тоже может отличаться. При воспалении, например пиелонефрите, боль обычно тупая, тянущая или ноющая. Она усиливается постепенно по мере того, как развивается воспаление и отёк тканей.

При мочекаменной болезни всё происходит иначе. Если камень начинает двигаться и перекрывает мочеточник, появляется резкая приступообразная боль — почечная колика. В урологии её относят к одной из самых интенсивных.

«Ещё одна важная особенность — почечная боль редко зависит от движения. В отличие от мышечного спазма или проблем с позвоночником, она обычно не становится слабее при смене позы, наклонах или отдыхе», — поясняет специалист.

Почечная боль часто сопровождается и другими симптомами. Среди них — повышение температуры, озноб, тошнота, слабость, учащённое или болезненное мочеиспускание, изменение цвета мочи и появление крови. Иногда человек замечает отёки на лице или чувство давления в пояснице.

Основные патологии, вызывающие боль в почках

Мочекаменная болезнь

Мочекаменной болезни часто сопутствуют сильные приступы боли. Пока камень неподвижен, симптомов может не быть. Однако, если он перекрывает мочеточник, развивается почечная колика.

При мочекаменной болезни боль резкая, волнообразная, иногда нестерпимая. Она часто отдаёт в низ живота и пах. Возможны тошнота, рвота, постоянные позывы к мочеиспусканию и кровь в моче.

Пиелонефрит

Пиелонефрит относится к воспалительным заболеваниям. Это бактериальная инфекция, которая поражает ткани почки и чашечно-лоханочную систему.

Пиелонефрит часто сопровождают температура, озноб, слабость и тупая боль в пояснице. Иногда появляются нарушения мочеиспускания и мутная моча.

Гломерулонефрит и другие воспалительные процессы

Гломерулонефрит — это группа заболеваний, при которых воспаляются почечные клубочки (крошечные сосудистые фильтры внутри почек). На ранней стадии болезнь иногда проявляется только отёками, повышением давления или изменением цвета мочи.

Боль может быть тупой и умеренной. У некоторых людей появляется кровь в моче и уменьшается количество последней.

Гидронефроз

При гидронефрозе моча плохо выводится из почки. Из-за этого расширяется чашечно-лоханочная система и растягивается капсула.

На ранней стадии симптомы бывают почти незаметными. Позже возникают тупые боли в боках или пояснице, чувство тяжести и приступы колики.

Травмы, кисты и опухоли

После травмы поясницы могут появляться болевые ощущения, слабость и кровь в моче. Крупные кисты и опухоли тоже иногда вызывают боль в почках, особенно если сдавливают окружающие ткани или нарушают отток мочи.

Сопутствующие симптомы, подтверждающие почечное происхождение боли

На заболевания почек могут указывать:

частое или болезненное мочеиспускание;

уменьшение количества мочи;

кровь в моче;

мутная или тёмная моча;

отёки лица и ног;

повышение давления;

слабость, тошнота, лихорадка.

Для воспалительных заболеваний почек, таких как пиелонефрит, особенно характерны температура и озноб.

Отличия боли в почках от боли в спине

Характер и локализация

Боль в почках чаще ощущается глубоко внутри, под нижними рёбрами и выше поясничной линии. Она обычно стабильна по интенсивности (за исключением колики) и не зависит от движений.

Боль в спине чаще локализуется в нижнем отделе поясницы, может быть поверхностной или точечной. Часто сопровождается ощущением скованности в мышцах или прострелами.

Зависимость от физической активности

Спинальная боль напрямую связана с движением. Она усиливается или, наоборот, утихает при наклонах, поворотах корпуса, ходьбе или смене позы.

напрямую связана с движением. Она усиливается или, наоборот, утихает при наклонах, поворотах корпуса, ходьбе или смене позы. Почечная боль не проходит и не усиливается при смене положения тела. Человек с почечной коликой часто мечется, пытаясь найти удобную позу, но не находит облегчения.

«Основной маркер для разделения диагнозов — это сопутствующие симптомы. Почечная патология редко ограничивается только болью», — объясняет врач.

Для почек характерны изменения цвета и прозрачности мочи, учащённое или болезненное мочеиспускание, отёки (особенно на лице по утрам), повышение артериального давления и подъём температуры.

изменения цвета и прозрачности мочи, учащённое или болезненное мочеиспускание, отёки (особенно на лице по утрам), повышение артериального давления и подъём температуры. Для спины характерны онемение конечностей, покалывание в ногах, мышечная слабость или ограничение подвижности позвоночника.

Когда срочно нужно к врачу

Обратиться к врачу нужно как можно быстрее, если появились:

резкая, нестерпимая боль;

высокая температура и озноб;

кровь в моче;

отсутствие мочи;

сильная слабость или рвота;

боль после травмы.

Такие симптомы могут говорить о почечной колике, тяжёлом воспалительном процессе или нарушении оттока мочи.

Методы диагностики

Чтобы выяснить причину боли, врач назначает анализ мочи и крови. Эти исследования помогают заметить воспаление, признаки инфекции и нарушения функции почек.

Также могут понадобиться:

анализ по Нечипоренко;

бакпосев мочи;

УЗИ почек;

КТ;

МРТ — в отдельных случаях;

внутривенная урография — в отдельных случаях.

Первая помощь при болях в почках до визита к врачу

Если вы столкнулись с выраженной болью в области почек, главная задача — не смазать клиническую картину и не спровоцировать осложнения.

Что можно сделать:

Ограничить физическую активность. Примите максимально удобное положение, исключите наклоны и поднятие тяжестей.

Соблюдать умеренный питьевой режим. Пейте чистую воду небольшими порциями. Это важно, только если нет явной задержки мочи или сильных отёков.

Пейте чистую воду небольшими порциями. Это важно, только или сильных отёков. Зафиксировать симптомы. Постарайтесь запомнить (или записать) характер боли, частоту мочеиспускания и цвет мочи — это поможет врачу быстрее поставить диагноз.

Чего делать нельзя:

Использовать грелки и тепло без точного понимания причины боли. Это самая частая и опасная ошибка. Если боль вызвана воспалением (например, пиелонефритом), нагрев ускорит размножение бактерий и может привести к гнойному процессу или сепсису.

причины боли. Это самая Если боль вызвана воспалением (например, пиелонефритом), нагрев и может привести к гнойному процессу или сепсису. Принимать обезболивающие без назначения. До постановки диагноза анальгетики и НПВС могут затруднить оценку симптомов. Кроме того, некоторые препараты токсичны для почек, особенно при обезвоживании или хронических заболеваниях.

анальгетики и НПВС могут затруднить оценку симптомов. Кроме того, некоторые препараты особенно при обезвоживании или хронических заболеваниях. Принимать мочегонные средства. Если есть камень в мочеточнике, стимуляция оттока мочи может усилить боль и привести к осложнениям из-за резкого повышения давления в мочевых путях.

Главное о боли в почках

Почечная боль чаще возникает сбоку от позвоночника, выше поясницы и может сопровождаться температурой, изменением цвета мочи, отёками или нарушением мочеиспускания. В отличие от мышечной боли, она обычно не зависит от движений и не проходит после отдыха или смены позы. Одна из самых частых причин сильной боли — мочекаменная болезнь, при которой движение камня может вызвать почечную колику — резкий и очень интенсивный приступ. Тупая или ноющая боль вместе с температурой и слабостью иногда указывает на воспаление почек, например пиелонефрит. Кровь в моче, высокая температура, отсутствие мочи, рвота и резкое ухудшение самочувствия требуют срочного обращения к врачу. До обследования не стоит использовать грелки, принимать мочегонные или бесконтрольно пить обезболивающие, поскольку это может ухудшить состояние и затруднить диагностику.

Текст проверил Рощин Дмитрий Александрович, врач — хирург-онкоуролог, доцент кафедры НМО РНИМУ, кандидат медицинских наук, стаж 22 года.

