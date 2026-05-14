Соседи могут быть опасны для здоровья

Инфекции, передающиеся воздушно-капельным путём, такие как корь, грипп и COVID-19, могут распространяться между квартирами в многоэтажных домах через систему вентиляции в ванных комнатах, которая широко используется по всему миру.

К такому выводу пришли учёные под руководством Шелли Миллер из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Целью работы было выяснить, как именно произошла вспышка COVID-19 в одном из жилых домов в испанском Сантандере в июне 2020 года. В тот момент, когда заболеваемость в городе уже упала до нуля, а люди соблюдали социальную дистанцию и носили маски, у жильца на третьем этаже подтвердился коронавирус. Дом снова закрыли на карантин, но вскоре COVID-19 заболели 15 человек из четырёх квартир, расположенных друг над другом по вертикали.

Дизайн исследования представлял собой расследование реальной вспышки с привлечением инженеров и эпидемиологов из нескольких университетов. Инженер Давид Хигера, который жил в этом доме и сам стал соавтором работы, заподозрил, что проблема в вентиляционных шахтах, соединяющих ванные комнаты.

Генетическое секвенирование (расшифровка ДНК) показало, что случаи были связаны между собой и, вероятно, относились к одной цепочке передачи инфекции. Затем исследователи измерили воздушные потоки и давление в здании. В одном из экспериментов они дистанционно замеряли уровень углекислого газа в пустой квартире в течение дня. CO2 выделяется при дыхании, и в пустом помещении его уровень должен быть низким. Однако квартира оказалась буквально заполнена им.

Основные выводы: во многих старых зданиях по всему миру ванные комнаты не имеют окон и вентиляторов. Вместо этого используется так называемый эффект дымохода — общие вертикальные вентиляционные шахты выводят воздух через отверстия в стенах наружу за счёт естественной конвекции.

Исследование показало, что перепады погоды могут влиять на давление в шахте: при повышении температуры воздух начинает идти обратно через вентиляционные отверстия. Включение кухонной вытяжки усугубляло ситуацию, создавая отрицательное давление и усиливая переток воздуха между квартирами через вентиляционную шахту. Самым правдоподобным путём передачи вируса авторы назвали именно систему вертикальной вентиляции ванных комнат.

Давид Хигера установил в своей ванной вентилятор с обратным клапаном, который перекрывал поток воздуха из шахты обратно в квартиру. После установки новых случаев заболевания в его семье не зарегистрировали, однако исследование не доказывает эффективность этой меры отдельно.

Учёные призывают чиновников обновить строительные нормы, чтобы обязать владельцев старых домов принимать аналогичные меры для снижения риска распространения инфекций. Важно понимать, что подобная проблема существует не только в Испании, где около трети зданий построено до 1975 года и используют такую систему вентиляции. Аналогичные системы есть в старых домах по всему миру. Как отмечает профессор Шелли Миллер, даже если вы находитесь далеко от источника инфекции, но ваши воздушные пространства соединены вентиляцией, это может повышать риск её передачи и может произойти в многоквартирном доме, в гостинице, в офисном здании или на круизном лайнере.