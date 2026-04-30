Врачи забили тревогу из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ

Как минимум в восьми субъектах РФ на 20–26 апреля зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Крыму показатель увеличился на 18,36%, в Севастополе и ХМАО — на 18,36% и 25,5% соответственно, сообщают «Известия».

© Московский Комсомолец

В Кабардино-Балкарии эпидемический порог среди школьников превышен на 30,5%. В Рязанской области зафиксировано 4,9 тысячи случаев, что на 7% выше предыдущей недели.

Врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова отметила в беседе с изданием, что показатели заболеваемости превышены на 2,5% по сравнению с прошлыми годами.

Она пояснила, что эпидсезон растягивается из-за более чем 250 видов вирусов, которые постепенно сменяют друг друга.

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, люди уже расслабились перед тёплым периодом, а затем пришло похолодание. При этом эксперт подчеркнул, что подъём неэпидемический и после майских праздников серьёзного роста не ожидается, так как сезон практически завершился.