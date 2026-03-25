Сердечно-сосудистые заболевания у мужчин и женщин развиваются не всегда одинаково. Особенно это заметно при сердечном приступе. Разобрались, какие различия действительно важны, почему их нельзя игнорировать и на какие симптомы стоит обратить внимание в первую очередь.

Болезни сердца остаются одной из главных причин смерти у мужчин и женщин. Однако протекать эти болезни у представителей разных полов могут по-разному.

Например, по данным крупного исследования INTERHEART, опубликованном в European Heart Journal, у женщин первый инфаркт миокарда (сердечный приступ) в среднем возникает на 9 лет позже, чем у мужчин.

Кроме того, инфаркты у женщин могут распознавать позже из-за менее очевидной симптоматики. Авторы обзорного исследования в Journal of the American Heart Association (JAHA) отмечают, что атипичные симптомы инфаркта у женщин становятся причиной позднего обращения к врачу и, как следствие, худших прогнозов. Поэтому крайне важно знать, как именно может проявляться сердечный приступ у женщин.

Как сердечный приступ протекает у женщин

Острый инфаркт миокарда — это угрожающее жизни состояние. Оно возникает из-за резкого уменьшения (или полного прекращения) кровотока в сердечной мышце. Это происходит из-за сужения коронарных артерий, например при их закупорке атеросклеротическими бляшками или тромбами.

Главный симптом сердечного приступа, который характерен для представителей обоих полов, — это боль в груди (иногда и чувство жжения, давления или тяжести). Крупный систематический обзор и метаанализ, опубликованный в JAHA, показывает, что с таким симптомом в клиники поступает 79% мужчин и 74% женщин с инфарктом.

При этом у женщин приступ часто сопровождается дополнительными жалобами, например:

тошнотой (иногда со рвотой);

болью в спине, особенно в области между лопатками;

головокружением;

болью в шее и челюсти;

одышкой;

выраженной слабостью.

По этой причине женщины могут принять приступ не за проблему с сердцем, а за:

переутомление,

скачок давления,

расстройство пищеварения (особенно когда доминирует тошнота).

Именно поэтому женский сердечный приступ часто распознают позже, чем мужской.

Почему у женщин сердечные приступы случаются позже

Точные причины этого явления неизвестны. Одно из главных объяснений связано с действием эстрогенов до наступления менопаузы. Предполагается, что женские половые гормоны защищают сосуды, а также благоприятно воздействуют на обмен веществ.

Исследования показывают, что эстрогены у женщин:

улучшают функцию сосудистого эндотелия;

способствуют вазодилатации (способности сосудов адекватно расширяться);

способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности);

способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (липопротеинов низкой и очень низкой плотности).

Но дело не только в гормонах. До менопаузы у женщин в среднем реже встречаются артериальная гипертензия и выраженное абдоминальное (висцеральное) ожирение. В крупном обзорном исследовании, опубликованном в The Lancet Diabetes & Endocrinology, говорится, что именно этот тип ожирения особенно тесно связан с атеросклерозом, воспалением и инсулинорезистентностью.

Эти факторы отчасти объясняют, почему первый инфаркт у женщин в среднем смещён на более поздний возраст по сравнению с мужчинами.

Что происходит после менопаузы

После менопаузы сердечно-сосудистые риски у женщин начинают расти быстрее. Это связывают прежде всего со снижением уровня эстрогенов. Из-за этого:

сосуды хуже расслабляются;

усиливается эндотелиальная дисфункция;

повышается жёсткость артерий;

чаще скачет давление;

растёт уровень «плохого» холестерина и триглицеридов;

усиливается резистентность к инсулину;

увеличивается доля висцерального жира (с 5–8 до 20% в постменопаузальный период).

Именно поэтому менопаузальный возраст сегодня рассматривают как период ускоренного повышения риска болезней сердца у женщин. В это время особенно важно следить за симптомами и регулярно ходить к врачу. Одышку, повышенную утомляемость, боль в груди или внезапную тошноту ни в коем случае не нужно игнорировать.

Важно: риск сердечных заболеваний и гормональная терапия

Несмотря на тот факт, что снижение уровня женских половых гормонов считают основным драйвером ускоренного ухудшения состояния сердца и сосудов во время менопаузы, заместительную гормональную терапию не рассматривают в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что применение гормонов может снизить выраженность симптомов, связанных с менопаузой, но при этом не оказывает существенного влияния на сосуды и сердце.

Главное о сердечно-сосудистых рисках женщин

Сердечный приступ у женщин может проявляться не только болью в груди, но и другими симптомами: одышкой, тошнотой, слабостью, головокружением, болью в спине или шее. Из-за этого женщинам бывает сложно понять, что с ними происходит, поэтому они часто поздно обращаются за медицинской помощью.

Особенно внимательными нужно быть после менопаузы. В этот период сердечно-сосудистые риски заметно возрастают. Нельзя игнорировать боль или давление в груди, внезапную слабость, нехватку воздуха, тошноту и любые необычные симптомы.

