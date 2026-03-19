Ухудшение финансового благополучия в среднем и пожилом возрасте связано с более низкими показателями памяти и ускоренными проблемами с мышлением.

К такому выводу пришли исследователи из Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета Mailman. Результаты опубликованы в журнале American Journal of Epidemiology.

В исследовании использованы данные 7 676 взрослых в возрасте 50 лет и старше, участвовавших в долгосрочном проекте Health and Retirement Study (2010–2020). Учёные оценивали связь между уровнем финансового благополучия и его изменениями в течение четырёх лет с последующей динамикой памяти в следующие четыре года.

Анализ показал, что более низкий уровень финансового благополучия, а также его ухудшение со временем, стабильно связаны с худшими когнитивными результатами. При этом у людей, столкнувшихся с выраженным финансовым спадом, ухудшение памяти соответствовало примерно пяти дополнительным месяцам старения в год. Наиболее выраженные эффекты были у участников в возрасте 65 лет и старше.

Для оценки финансового состояния исследователи разработали многомерный индекс из восьми показателей, включающий как субъективные (финансовый стресс, неудовлетворенность), так и объективные параметры (доход, трудности с оплатой счетов, доступ к базовым потребностям). Индекс валидировали с использованием шкалы финансового благополучия Бюро финансовой защиты потребителей.

Каждое снижение показателя финансового благополучия на один балл было связано с ухудшением памяти и ускорением её снижения. В то же время улучшение финансового положения не демонстрировало устойчивой связи с улучшением когнитивных функций.

Авторы отмечают, что пожилые люди могут быть особенно уязвимы к последствиям финансового стресса из-за ограниченных возможностей восстановления дохода и зависимости от фиксированных источников, таких как пенсии и социальные выплаты. Потенциальные механизмы включают хронический стресс, снижение доступа к медицинской помощи и качественному питанию, а также ограничение социальной активности.

Исследователи подчеркивают, что финансовое благополучие следует рассматривать как важный социально-экономический фактор, влияющий на здоровье мозга. По их мнению, меры поддержки доходов и финансовой стабильности в пожилом возрасте могут способствовать сохранению когнитивных функций и снижению риска деменции.