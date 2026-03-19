Весенние вирусы 2026 в России: симптомы, профилактика и советы врача

Весной традиционно появляются новости о росте заболеваемости. Специалисты фиксируют циркуляцию нескольких вирусов — от привычного гриппа до новых штаммов Covid‑19. Врач-терапевт Ирина Окольникова рассказала «Рамблеру», какие именно вирусы атакуют россиян в этом году, какие симптомы важно замечать и как снизить риск заражения.

Что такое вирусы и как они распространяются

Вирусы — неклеточные инфекционные агенты на границе живой и неживой природы. Они существуют миллиарды лет и, по одной из гипотез, участвовали в появлении сложной клеточной жизни. Типичный вирус состоит из генетического материала (ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида). У некоторых видов есть дополнительный липидный слой. Они очень маленького размера — от 20 до 300 нанометров. Это в 10–100 раз меньше бактерий, поэтому вирусы не видны в световой микроскоп.

Вирусы не способны к самостоятельному движению и метаболизму. Жизненный цикл проходит в несколько этапов:

Поиск хозяина: рецепторы вируса связываются с рецепторами подходящей клетки.

Захват: вирус внедряет свой генетический материал внутрь.

Репликация: вирус перехватывает ресурсы клетки для синтеза собственных белков и копирования генома.

Основной путь передачи — воздушно-капельный. При кашле, чихании или обычном разговоре больной человек выделяет в воздух невидимое облако из мельчайших капель, в которых содержатся миллионы вирусных частиц.

Почему весна — идеальное время для вирусов:

Весенний воздух часто бывает сухим (особенно в помещениях с отоплением). В таких условиях капли влаги с вирусом быстро уменьшаются в размере и становятся настолько лёгкими, что не оседают на пол, а часами парят в воздухе.

Резкие перепады температуры и влажности весной приводят к пересыханию слизистой оболочки носа. В норме она служит защитным барьером, но при сухости на ней появляются микротрещины, через которые вирусу гораздо проще проникнуть в клетки.

Несмотря на потепление, люди по-прежнему проводят много времени в закрытых плохо проветриваемых пространствах (транспорте, офисах, классах), что создает высокую плотность вирусного аэрозоля.

Вирусы, актуальные весной 2026

Грипп

Это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывают специфические вирусы типов А и В.

«В отличие от обычных простуд, грипп поражает не только носоглотку, но и нижние дыхательные пути, а также даёт серьёзную нагрузку на сосуды и сердце». Окольникова Ирина Александровна врач-терапевт, пульмонолог клиники Медскан/Hadassah

Симптомы

Грипп начинается внезапно — буквально за пару часов состояние резко ухудшается.

Сильная слабость: выраженная ломота в мышцах, суставах и головная боль.

суставах и головная боль. Высокая температура: резкий подъем до 39°С и выше, который трудно сбить в первые сутки.

и выше, который трудно сбить в первые сутки. Сухой непродуктивный кашель.

Отсутствие насморка в начале: в первые часы нос обычно заложен, но сильных выделений нет — они появляются позже.

Профилактика и лечение

«Для профилактики гриппа весной главное — это поддерживать защитную функцию слизистых оболочек, которые часто пересыхают из-за отопления. Можно использовать солевые растворы для увлажнения носоглотки и поддерживать в помещении влажность на уровне 40–60%. Кроме того, нужно стараться поменьше находиться в плохо проветриваемых пространствах с большой плотностью людей», — говорит специалист.

По словам терапевта, специфические противовирусные средства могут быть эффективны только в первые 48 часов болезни. Если этот терапевтический порог пройден, основной упор направлен на детоксикацию и симптоматическое лечение. Обильное теплое питье помогает быстрее выводить продукты жизнедеятельности вируса. Важно соблюдать щадящий режим, чтобы снизить нагрузки на сердечно-сосудистую систему и предотвратить осложнения. Если симптомы тяжёлые или есть хронические заболевания, необходимо обязательно обращаться к врачу.

Антибиотики абсолютно бесполезны при гриппе. Их может назначить только врач и исключительно в тех случаях, когда к основному заболеванию присоединяется вторичная бактериальная инфекция.

Не откладывайте вопросы здоровья — независимо от времени года

Новые штаммы Covid‑19

Хотя коронавирусная пандемия не ожидается в истинном смысле, случаи заболевания сохраняются. На 7‑й неделе 2026 года зафиксировано около 12 тысяч случаев Covid‑19, причём динамика заболеваемости остаётся относительно стабильной.

Вирус периодически мутирует, но официальных данных о появлении кардинально новых вариантов, способных вызвать широкую вспышку, нет. В России сейчас доминирует вариант короновируса XFG, который неофициально называется «Статус». Для него характерна высокая заразность, но протекает он, как правило, в лёгкой форме. Один их характерных симптомов — осиплость или хриплый голос.

Вакцинация остаётся эффективным способом снизить вероятность тяжёлого течения COVID‑19, особенно для людей из групп риска.

Аллергические реакции и вирусы

«Аллергия и вирусы могут усиливать друг друга. Постоянное воспаление слизистой при аллергии делает её рыхлой и уязвимой, и вирусам легче проникнуть в клетки. С другой стороны, перенесённая вирусная инфекция может спровоцировать временную гиперчувствительность дыхательных путей к внешним раздражителям», — поясняет врач.

Как отличить вирусную инфекцию от весенней аллергии:

Температура. При вирусе почти всегда повышена (часто выше 38,0°C при гриппе). При аллергии температура остаётся в пределах нормы.

Зуд. При вирусной инфекции зуда практически не бывает. Для аллергии характерны сильный зуд в носу, першение в горле и чешущиеся слезящиеся глаза.

Характер насморка. При вирусе выделения из носа быстро густеют и могут менять цвет на желтоватый или зеленый через 2–3 дня. При аллергии выделения остаются прозрачными, жидкими и водянистыми.

Чихание. При ОРВИ и гриппе чихание эпизодическое и редкое. Для поллиноза (аллергии) типично серийное чихание, особенно после выхода на улицу.

Продолжительность. Вирусная инфекция обычно проходит за 7–10 дней. Аллергия длится неделями и месяцами — до тех пор, пока в воздухе присутствует пыльца-раздражитель.

Прогноз на весну 2026

По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, этой весной в России сохраняется сезонный подъём заболеваемости. В некоторых регионах показатель сопоставим с началом октября 2025-го и в целом укладывается в обычную картину эпидсезона. При этом по сравнению с зимними пиками фиксируется общее снижение числа случаев, однако вирусы продолжают активно циркулировать.

Основную долю среди выявленных возбудителей составляют вирусы гриппа A(H3N2), реже встречается A(H1N1)pdm09 и грипп B. Одновременно растёт доля других респираторными инфекций, включая риновирусы и сезонные коронавирусы. Число случаев ОРВИ и гриппа остаётся значительным, а новая волна заболеваемости гриппом в отдельных регионах не исключается.

Меры профилактики

Чтобы снизить риск заражения и распространения вирусов, специалисты рекомендуют:

Мыть руки с мылом не менее 20 секунд или использовать антисептик.

Прикрывать рот и нос при кашле и чихании, при симптомах — носить маску.

Своевременно делать прививки.

Избегать мест скопления людей.

Регулярно проветривать помещение.

Если появились симптомы — оставаться дома.

Главное о весенних вирусах

Весной в России сохраняется сезонный рост ОРВИ: одновременно циркулируют грипп (в первую очередь A(H3N2)), COVID-19 и другие респираторные вирусы. Они передаются главным образом через воздух — с микрокаплями, которые выделяются при дыхании, разговоре и кашле. В помещениях с отоплением воздух остаётся сухим, из-за чего капли быстрее превращаются в лёгкие аэрозоли и дольше остаются в воздухе, а слизистая носа пересыхает и хуже защищает от инфекции. Риск заражения повышается из-за скученности людей в закрытых пространствах. Грипп обычно начинается резко с высокой температуры и сильной слабости, тогда как аллергия проходит без температуры и сопровождается зудом и водянистым насморком. Чтобы снизить риск, важно увлажнять воздух, проветривать помещения, избегать скоплений людей, соблюдать гигиену и оставаться дома при симптомах.

Текст проверила врач-терапевт клиники Медскан/Hadassah Ирина Александровна Окольникова, стаж 21 год

Не занимайтесь самолечением. Если у вас появились симптомы ОРВИ, обратитесь к врачу.