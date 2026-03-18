Учёные приблизились к созданию инсулина в таблетках

Исследователи сделали важный шаг к созданию перорального инсулина — формы препарата, которую можно будет принимать в виде таблеток вместо инъекций. Новая технология может изменить жизнь миллионов людей с диабетом.

На протяжении более 100 лет учёные пытались создать инсулин в форме таблетки, однако задача оставалась крайне сложной. Проблема в том, что инсулин — это белок, который разрушается в пищеварительной системе, а кишечник не имеет естественного механизма для его всасывания в кровь.

Работа опубликована в Molecular Pharmaceutics. Команда исследователей из Университета Кумамото (Япония) предложила новое решение этой проблемы. Они разработали специальную молекулу — так называемый циклический пептид, который способен проходить через стенку тонкого кишечника.

Этот пептид, получивший название DNP, действует как «проводник»: он помогает инсулину преодолеть кишечный барьер и попасть в организм после приёма внутрь.

По словам учёных, эта платформа может стать основой для создания эффективных таблетированных форм инсулина. Это позволит отказаться от регулярных инъекций и упростит лечение диабета.

Пока технология находится на стадии разработки, однако результаты выглядят многообещающими. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность метода, в будущем пациенты смогут получать инсулин без уколов.

