Названы симптомы в суставах, которые опасно игнорировать

Почему болят суставы: причины, симптомы и лечение артралгии
Боль в суставах может мешать обычной жизни — от лёгкого дискомфорта до сильных ограничений в движении. Врач — травматолог-ортопед, к. м. н. Сармат Темесов рассказал «Рамблеру», почему болят суставы и какие симптомы требуют особого внимания.
Суставы — это ключевые элементы опорно-двигательной системы. Они обеспечивают подвижность, амортизацию и распределение нагрузки при движении. Без них невозможно выполнять даже базовые действия: ходить, сидеть, поднимать предметы.
По данным клинических наблюдений, на боли в суставах, в первую очередь коленных и тазобедренных, в течение жизни или в момент опроса жаловались почти 40%, а припухание суставов отмечал в среднем каждый четвёртый взрослый житель России.
Анатомия и физиология суставов
Структура сустава
Сустав — это сложный механизм, где каждый компонент отвечает за плавность и безболезненность движения. Основные элементы:
- костные поверхности — фундамент сустава;
- хрящ — плотный упругий слой, который работает как амортизатор и гасит ударные нагрузки;
- суставная капсула — герметичный чехол, защищающий внутреннюю среду от повреждений;
- связки — прочные тяжи, которые удерживают конструкцию и задают правильную траекторию движения;
- суставные сумки (бурсы) — небольшие полости с жидкостью, которые работают как прокладки в местах наибольшего трения.
Внутри капсулы сустава находится синовиальная жидкость. Она отвечает за снижение трения и питает хрящ. В самом хряще нет кровеносных сосудов.
Основные причины болей в суставах
«В медицине есть понятие иннервации — снабжения органов нервами. В суставе действуют нервы, которые управляют мышцами вокруг него, также иннервируют и сустав, и кожу над ним. Сам болевой импульс обычно возникает по одному из двух сценариев — физическое повреждение либо биохимический ответ на воспаление».Темесов Сармат Алибековичврач — травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук
Боль может появляться, когда нарушается целостность структур. Это могут быть микроразрывы связок или износ хряща, из-за которого оголяется и раздражается субхондральная кость (слой под хрящом, плотно пронизанный нервными окончаниями).
Когда внутри сустава начинается воспаление (например, синовит), в полость выделяется избыток жидкости. Суставную капсулу буквально распирает изнутри. Отёк сдавливает болевые рецепторы синовиальной оболочки, а продукты воспаления химически раздражают нервные волокна.
К самым распространённым причинам боли в суставах относятся:
Системные и возрастные заболевания
- Артроз. Это постепенный износ хрящевой прослойки между костями. Из-за потери амортизации суставы становятся скованными и болят. Обычно болезнь развивается медленно и проявляется после 45 лет.
- Ревматоидный артрит. Хроническое воспаление, при котором суставы отекают и болят. Без лечения болезнь часто приводит к деформации, особенно в пальцах рук и запястьях.
- Подагра. Состояние, вызванное накоплением кристаллов мочевой кислоты в суставной полости. Это провоцирует приступы острой боли и сильный отёк. Чаще всего страдает большой палец ноги.
Последствия нагрузок и травм
- Бурсит. Воспаление суставной сумки (бурсы) из-за постоянного давления или высокой нагрузки. Чаще всего встречается в тазобедренном, коленном, локтевом или плечевом суставе.
- Тендинит. Воспаление сухожилий — эластичных тканей, которые крепят мышцы к костям. Обычно возникает в плече, локте или пятке из-за однообразных повторяющихся движений.
- Травмы. Переломы, вывихи и растяжения связок вызывают резкую локальную боль и ограничивают подвижность.
Другие факторы
Боль в суставах может быть вторичным симптомом. Она часто сопровождает вирусные инфекции и высокую температуру.
Симптомы, сопутствующие болям в суставах
Артралгия может проявляться по-разному, в зависимости от причины и количества вовлечённых суставов. Помимо самой боли могут появиться:
- Отёк, воспаление, припухлость, покраснение, локальное повышение температуры.
- Ограничение подвижности. Проявляется скованностью, снижением амплитуды движений в поражённом суставе, трудностью при ходьбе или подъёме рук.
- Ломота в суставах и характерный хруст. Они чаще связаны с артрозом или возрастными изменениями.
«Человеку может быть непросто различить суставную и мышечную боль. Например, если болит область ягодицы или боковая часть бедра, многие думают, что это тазобедренный сустав. Но настоящая суставная боль — глубинная. Она мешает базовым движениям: надеть носки, сесть в кресло или широко шагнуть. А вот локальные боли на боковой косточке бедра или в самой толще ягодицы чаще вызваны перегрузкой мягких тканей», — объясняет специалист.
Диагностика заболеваний суставов
Диагностикой и лечением при болях в суставе занимается врач-ревматолог или ортопед.
Визуальные исследования
Метод выбирают в зависимости от того, какую ткань нужно увидеть:
- рентгенография: для оценки костей и ширины суставной щели;
- УЗИ: способ увидеть отёк, лишнюю жидкость (выпот) и состояние связок в динамике;
- МРТ: детальная диагностика мягких тканей, менисков, хряща и скрытых повреждений костного мозга.
Лабораторные анализы
Их назначают для уточнения причины:
- общий анализ крови,
- ревматоидный фактор,
- С-реактивный белок.
Это особенно важно при аутоиммунных заболеваниях.
Лечение болей в суставах
Лечение артралгии направлено не только на снятие симптома, но и на контроль основного заболевания. Поэтому подход всегда комплексный.
Медикаментозные методы
Препараты подбирают исходя из механизма боли — воспалительный он или дегенеративный.
- НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Они блокируют ферменты, вызывающие отёк.
- Анальгетики. Используются, когда нужно только купировать боль без воздействия на воспаление.
- Глюкокортикостероиды. Гормональные средства с мощным противовоспалительным эффектом. Вводятся системно или локально (внутрисуставно) строго по показаниям.
- Базисные препараты. Их применяют при ревматоидном артрите. Они не просто обезболивают, а контролируют иммунную реакцию.
Немедикаментозные методы
При боли в суставах изменение образа жизни часто рекомендуют как основное лечение.
- Лечебная физкультура. Дозированная нагрузка укрепляет мышечный корсет, который берёт на себя часть веса, разгружая сустав. Движение также стимулирует выработку синовиальной жидкости.
- Снижение веса. Доказано, что уменьшение массы тела всего на 5–10% значимо снижает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, замедляя разрушение хряща.
- Средиземноморский тип питания. Есть данные, что диета, богатая омега-3 жирными кислотами (рыба, оливковое масло) и антиоксидантами (овощи, фрукты), помогает снизить общий уровень системного воспаления.
Хирургическое вмешательство
Операцию назначают, когда консервативное лечение больше не помогает поддерживать качество жизни, а разрушение сустава мешает базовым движениям.
- Артроскопия. Малоинвазивный метод: через небольшие проколы врач вводит камеру и инструменты. Это позволяет удалить повреждённые части менисков или восстановить связки.
- Остеотомия. Корригирующая операция на кости. Врач меняет ось нагрузки, чтобы перенести вес с изношенного участка сустава на здоровый. Это позволяет сохранить собственный сустав и отсрочить протезирование.
- Эндопротезирование. Полная замена разрушенного сустава на искусственный (из титана, керамики или высокопрочного пластика). Выполняют при запущенных стадиях артроза.
Профилактика боли в суставах
Чтобы суставы дольше оставались функциональными, важно соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением:
- Регулярная активность без ударных нагрузок. Суставы получают питание во время движения. Полезны плавание, езда на велосипеде, скандинавская ходьба и пилатес. Избегайте прыжков и бега по твёрдым покрытиям, если у вас уже есть лишний вес или проблемы с осанкой.
- Контроль массы тела. Лишние килограммы усиливают давление на хрящ. Каждый сброшенный килограмм снижает нагрузку на коленные суставы примерно в четыре раза.
- Отказ от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение тканей, окружающих сустав, что замедляет регенерацию и питание хряща. У курильщиков риск развития ревматоидного артрита выше, а потеря хрящевой ткани при остеоартрите больше.
Когда пора к врачу
Многие терпят боль в суставах годами, списывая это на возраст. Однако есть признаки, при которых консультация специалиста обязательна:
- скованность по утрам, которая длится дольше 30 минут;
- заметная припухлость, покраснение или жар в области сустава;
- боль в покое, которая не проходит, когда вы лежите, и усиливается ночью.
- механическое заклинивание, при котором сустав невозможно полностью разогнуть или согнуть.
Главное о боли в суставах
Боль в суставах может быть вызвана множеством факторов — от травм до системных заболеваний. Артралгия — не самостоятельное заболевание, а симптом, который требует внимания. Боль может сигнализировать о серьёзных заболеваниях, таких как артроз, ревматоидный артрит или подагра, а также возникать после травм и перегрузок. Симптомы, требующие внимания, включают отёк, покраснение, скованность по утрам, ломоту и хруст. Диагностика проводится врачом с помощью рентгена, МРТ, УЗИ и анализов. Лечение всегда комплексное: медикаменты, лечебная физкультура, снижение веса, диета с омега‑3 и антиоксидантами, а при необходимости — хирургическое вмешательство. Профилактика включает регулярную умеренную активность, контроль веса и отказ от курения.
Текст проверил врач — травматолог-ортопед Сармат Алибекович Темесов, кандидат медицинских наук, стаж 18 лет.
Если вас беспокоит утренняя скованность, непривычный хруст или боль в суставах, обратитесь к врачу.