Названы симптомы в суставах, которые опасно игнорировать

Боль в суставах может мешать обычной жизни — от лёгкого дискомфорта до сильных ограничений в движении. Врач — травматолог-ортопед, к. м. н. Сармат Темесов рассказал «Рамблеру», почему болят суставы и какие симптомы требуют особого внимания.

Суставы — это ключевые элементы опорно-двигательной системы. Они обеспечивают подвижность, амортизацию и распределение нагрузки при движении. Без них невозможно выполнять даже базовые действия: ходить, сидеть, поднимать предметы.

По данным клинических наблюдений, на боли в суставах, в первую очередь коленных и тазобедренных, в течение жизни или в момент опроса жаловались почти 40%, а припухание суставов отмечал в среднем каждый четвёртый взрослый житель России.

Анатомия и физиология суставов

Структура сустава

Сустав — это сложный механизм, где каждый компонент отвечает за плавность и безболезненность движения. Основные элементы:

костные поверхности — фундамент сустава;

хрящ — плотный упругий слой, который работает как амортизатор и гасит ударные нагрузки;

и гасит ударные нагрузки; суставная капсула — герметичный чехол, защищающий внутреннюю среду от повреждений;

связки — прочные тяжи, которые удерживают конструкцию и задают правильную траекторию движения;

суставные сумки (бурсы) — небольшие полости с жидкостью, которые работают как прокладки в местах наибольшего трения.

Внутри капсулы сустава находится синовиальная жидкость. Она отвечает за снижение трения и питает хрящ. В самом хряще нет кровеносных сосудов.

Основные причины болей в суставах

«В медицине есть понятие иннервации — снабжения органов нервами. В суставе действуют нервы, которые управляют мышцами вокруг него, также иннервируют и сустав, и кожу над ним. Сам болевой импульс обычно возникает по одному из двух сценариев — физическое повреждение либо биохимический ответ на воспаление». Темесов Сармат Алибекович врач — травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук

Боль может появляться, когда нарушается целостность структур. Это могут быть микроразрывы связок или износ хряща, из-за которого оголяется и раздражается субхондральная кость (слой под хрящом, плотно пронизанный нервными окончаниями).

Когда внутри сустава начинается воспаление (например, синовит), в полость выделяется избыток жидкости. Суставную капсулу буквально распирает изнутри. Отёк сдавливает болевые рецепторы синовиальной оболочки, а продукты воспаления химически раздражают нервные волокна.

К самым распространённым причинам боли в суставах относятся:

Системные и возрастные заболевания

Артроз. Это постепенный износ хрящевой прослойки между костями. Из-за потери амортизации суставы становятся скованными и болят. Обычно болезнь развивается медленно и проявляется после 45 лет.

Это постепенный износ хрящевой прослойки между костями. Из-за суставы становятся скованными и болят. Обычно болезнь развивается медленно и проявляется после 45 лет. Ревматоидный артрит. Хроническое воспаление, при котором суставы отекают и болят. Без лечения болезнь часто приводит к деформации, особенно в пальцах рук и запястьях.

Хроническое воспаление, при котором суставы отекают и болят. Без лечения болезнь часто особенно в пальцах рук и запястьях. Подагра. Состояние, вызванное накоплением кристаллов мочевой кислоты в суставной полости. Это провоцирует приступы острой боли и сильный отёк. Чаще всего страдает большой палец ноги.

Последствия нагрузок и травм

Бурсит. Воспаление суставной сумки (бурсы) из-за постоянного давления или высокой нагрузки. Чаще всего встречается в тазобедренном, коленном, локтевом или плечевом суставе.

из-за постоянного давления или высокой нагрузки. Чаще всего встречается в тазобедренном, коленном, локтевом или плечевом суставе. Тендинит. Воспаление сухожилий — эластичных тканей, которые крепят мышцы к костям. Обычно возникает в плече, локте или пятке из-за однообразных повторяющихся движений.

— эластичных тканей, которые крепят мышцы к костям. Обычно возникает в плече, локте или пятке из-за однообразных повторяющихся движений. Травмы. Переломы, вывихи и растяжения связок вызывают резкую локальную боль и ограничивают подвижность.

Другие факторы

Боль в суставах может быть вторичным симптомом. Она часто сопровождает вирусные инфекции и высокую температуру.

Симптомы, сопутствующие болям в суставах

Артралгия может проявляться по-разному, в зависимости от причины и количества вовлечённых суставов. Помимо самой боли могут появиться:

Отёк, воспаление, припухлость, покраснение, локальное повышение температуры.

припухлость, покраснение, локальное повышение температуры. Ограничение подвижности. Проявляется скованностью, снижением амплитуды движений в поражённом суставе, трудностью при ходьбе или подъёме рук.

Проявляется скованностью, снижением амплитуды движений в поражённом суставе, трудностью при ходьбе или подъёме рук. Ломота в суставах и характерный хруст. Они чаще связаны с артрозом или возрастными изменениями.

«Человеку может быть непросто различить суставную и мышечную боль. Например, если болит область ягодицы или боковая часть бедра, многие думают, что это тазобедренный сустав. Но настоящая суставная боль — глубинная. Она мешает базовым движениям: надеть носки, сесть в кресло или широко шагнуть. А вот локальные боли на боковой косточке бедра или в самой толще ягодицы чаще вызваны перегрузкой мягких тканей», — объясняет специалист.

Диагностика заболеваний суставов

Диагностикой и лечением при болях в суставе занимается врач-ревматолог или ортопед.

Визуальные исследования

Метод выбирают в зависимости от того, какую ткань нужно увидеть:

рентгенография: для оценки костей и ширины суставной щели;

для оценки костей и ширины суставной щели; УЗИ: способ увидеть отёк, лишнюю жидкость (выпот) и состояние связок в динамике;

МРТ: детальная диагностика мягких тканей, менисков, хряща и скрытых повреждений костного мозга.

Лабораторные анализы

Их назначают для уточнения причины:

общий анализ крови,

ревматоидный фактор,

С-реактивный белок.

Это особенно важно при аутоиммунных заболеваниях.

Лечение болей в суставах

Лечение артралгии направлено не только на снятие симптома, но и на контроль основного заболевания. Поэтому подход всегда комплексный.

Медикаментозные методы

Препараты подбирают исходя из механизма боли — воспалительный он или дегенеративный.

НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Они блокируют ферменты, вызывающие отёк.

Анальгетики. Используются, когда нужно только купировать боль без воздействия на воспаление.

Глюкокортикостероиды. Гормональные средства с мощным противовоспалительным эффектом. Вводятся системно или локально (внутрисуставно) строго по показаниям.

с мощным противовоспалительным эффектом. Вводятся системно или локально (внутрисуставно) строго по показаниям. Базисные препараты. Их применяют при ревматоидном артрите. Они не просто обезболивают, а контролируют иммунную реакцию.

Немедикаментозные методы

При боли в суставах изменение образа жизни часто рекомендуют как основное лечение.

Лечебная физкультура. Дозированная нагрузка укрепляет мышечный корсет, который берёт на себя часть веса, разгружая сустав. Движение также стимулирует выработку синовиальной жидкости.

Дозированная нагрузка укрепляет мышечный корсет, который берёт на себя часть веса, разгружая сустав. Движение также стимулирует выработку синовиальной жидкости. Снижение веса. Доказано, что уменьшение массы тела всего на 5–10% значимо снижает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, замедляя разрушение хряща.

Доказано, что уменьшение массы тела всего значимо снижает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, замедляя разрушение хряща. Средиземноморский тип питания. Есть данные, что диета, богатая омега-3 жирными кислотами (рыба, оливковое масло) и антиоксидантами (овощи, фрукты), помогает снизить общий уровень системного воспаления.

Хирургическое вмешательство

Операцию назначают, когда консервативное лечение больше не помогает поддерживать качество жизни, а разрушение сустава мешает базовым движениям.

Артроскопия. Малоинвазивный метод: через небольшие проколы врач вводит камеру и инструменты. Это позволяет удалить повреждённые части менисков или восстановить связки.

Малоинвазивный метод: через небольшие проколы врач вводит камеру и инструменты. Это позволяет удалить повреждённые части менисков или восстановить связки. Остеотомия. Корригирующая операция на кости. Врач меняет ось нагрузки, чтобы перенести вес с изношенного участка сустава на здоровый. Это позволяет сохранить собственный сустав и отсрочить протезирование.

Корригирующая операция на кости. Врач меняет ось нагрузки, чтобы перенести вес с изношенного участка сустава на здоровый. Это позволяет сохранить собственный сустав и отсрочить протезирование. Эндопротезирование. Полная замена разрушенного сустава на искусственный (из титана, керамики или высокопрочного пластика). Выполняют при запущенных стадиях артроза.

Профилактика боли в суставах

Чтобы суставы дольше оставались функциональными, важно соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением:

Регулярная активность без ударных нагрузок. Суставы получают питание во время движения. Полезны плавание, езда на велосипеде, скандинавская ходьба и пилатес. Избегайте прыжков и бега по твёрдым покрытиям, если у вас уже есть лишний вес или проблемы с осанкой.

Суставы получают питание во время движения. Полезны плавание, езда на велосипеде, скандинавская ходьба и пилатес. Избегайте прыжков и бега по твёрдым покрытиям, если у вас уже есть лишний вес или проблемы с осанкой. Контроль массы тела. Лишние килограммы усиливают давление на хрящ. Каждый сброшенный килограмм снижает нагрузку на коленные суставы примерно в четыре раза.

на хрящ. Каждый сброшенный килограмм снижает нагрузку на коленные суставы примерно в четыре раза. Отказ от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение тканей, окружающих сустав, что замедляет регенерацию и питание хряща. У курильщиков риск развития ревматоидного артрита выше, а потеря хрящевой ткани при остеоартрите больше.

Когда пора к врачу

Многие терпят боль в суставах годами, списывая это на возраст. Однако есть признаки, при которых консультация специалиста обязательна:

скованность по утрам, которая длится дольше 30 минут;

которая длится дольше 30 минут; заметная припухлость, покраснение или жар в области сустава;

в области сустава; боль в покое, которая не проходит, когда вы лежите, и усиливается ночью.

которая не проходит, когда вы лежите, и усиливается ночью. механическое заклинивание, при котором сустав невозможно полностью разогнуть или согнуть.

Главное о боли в суставах

Боль в суставах может быть вызвана множеством факторов — от травм до системных заболеваний. Артралгия — не самостоятельное заболевание, а симптом, который требует внимания. Боль может сигнализировать о серьёзных заболеваниях, таких как артроз, ревматоидный артрит или подагра, а также возникать после травм и перегрузок. Симптомы, требующие внимания, включают отёк, покраснение, скованность по утрам, ломоту и хруст. Диагностика проводится врачом с помощью рентгена, МРТ, УЗИ и анализов. Лечение всегда комплексное: медикаменты, лечебная физкультура, снижение веса, диета с омега‑3 и антиоксидантами, а при необходимости — хирургическое вмешательство. Профилактика включает регулярную умеренную активность, контроль веса и отказ от курения.

Текст проверил врач — травматолог-ортопед Сармат Алибекович Темесов, кандидат медицинских наук, стаж 18 лет.

